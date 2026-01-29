Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 09:41

  Xenon написав:
❗️У разі захоплення Донбасу путін планує висунути нові територіальні вимоги. Його амбіції – контроль над Києвом та Одесою, – FT.

Джерела видання кажуть, що військове командування переконало путіна, його армія може захопити весь Донбас до осені.

https://www.ft.com/content/09273889-e9b ... 25a6b1a6=1

Залишки НПЗ в шоці від цієї новини.))
fler
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 09:46

Очередей за 95м, как у нас в мае 22го, у них пока не в отдалённых от цивилизации районах нет, и импортировать топливо с Китая или Казахстана они смогут
И вам то вообще бояться нечего, никаких десантов и форсирований Днепра они не предпримут
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 09:56

Потужно працює ППО
А коли більшість цього долетить до якоїсь локації - нам розкажуть, що саме там все і збили.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:15

  fler написав:
  Xenon написав:
❗️У разі захоплення Донбасу путін планує висунути нові територіальні вимоги. Його амбіції – контроль над Києвом та Одесою, – FT.

Джерела видання кажуть, що військове командування переконало путіна, його армія може захопити весь Донбас до осені.

https://www.ft.com/content/09273889-e9b ... 25a6b1a6=1

Залишки НПЗ в шоці від цієї новини.))

А де черги москалів на заправках?
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:28

  killer_of_liars написав:
  BeneFuckTor написав:Закину тему зранку.

Андрія знайшли, а як знайти хто ж це ВОВА, ну що це за особа?

блокбастер на реальних подіях, всі співпадіння імен випадкові :lol:
без розклада таро цю тайну ніяк не дізнатись :lol:

Ти ж обирав «хоть поржьом», а тепер тут Ги-каєш. Смакуй!
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:31

  sashaqbl написав:ЛАД ви колись піднімали питання використання С-60 проти дронів. Можливо вам буде цікава інформація.
Минулого року бачив у москалів у новинах СЗУ на базі автомобіля "Спартан" з АЗП-57.
Сьогодні вона вже засвітилася в Малі, на фотках африканського корпусу.
Виходячи з того, що відправили її аж в Африку для використання в якості САУ, при серйозному браку ППО - то ефективність її навіть нижча ніж в ДШК виявилася.

Спасибо.
Информация интересная.
Сами понимаете, судить об эффективности/возможности применения С-60 против БПЛА я не могу. В моё время не было БПЛА, сегодня у меня нет данных.
Проблем с использованием С-60 может быть много.
1. Наведение по РЛС, возможно, неэффективно из-за низкой отражающей способности дронов.
2. Батарея одновременно обстреливает одну цель. Против дронов это, вероятно, работает плохо. Да и стрелять 6 орудиями по одному дрону как-то...
3. Использование отдельных орудий, наверно, менее эффективно, чем ДШК - скорострельность у ДШК значительно выше, а расчёт всего 1 человек. В то время, как у пушки АЗП-57 минимум 4 (лучше 5) человек.
Возможно, в варианте батарейного применения комплекс С-60 был бы эффективен в варианте объектовой обороны для защиты, например, электростанций и мощных трансформаторных подстанций.
Причины продажи в Африку могут быть разными (это кроме того, что в Мали они могли попасть в составе росс. войск).

P.s. У москалів вы, наверно, опечатались - не "Спартан". Из русской Вики:
14 августа 2023 на выставке "Армия-2023" был представлен демонстрационный образец бронеавтомобиля АМН-590911 «Спартак» с 57-мм орудием С-60, а 22 августа 2023 года министерство обороны РФ упомянуло о использовании в одном из подразделений Западного военного округа зенитного орудия С-60, установленного на тягач МТ-ЛБ
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 13 тра, 2026 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:32

  Hotab написав:
  killer_of_liars написав:
  BeneFuckTor написав:Закину тему зранку.

Андрія знайшли, а як знайти хто ж це ВОВА, ну що це за особа?

блокбастер на реальних подіях, всі співпадіння імен випадкові :lol:
без розклада таро цю тайну ніяк не дізнатись :lol:

Ти ж обирав «хоть поржьом», а тепер тут Ги-каєш. Смакуй!

думай-те! обирав мудрий народ.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:35

killer_of_liars
А ти значить вже збоку?
Твою активну агітацію тут всі пам’ятають.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:40

  ЛАД написав: - скорострельность у ДШК значительно выше, а расчёт всего 1 человек.

Минимум 2, если без водителя.
Даже на покемоне пулеметчику положен помощник.
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 10:53

  ЛАД написав:Наведение по РЛС, возможно, неэффективно из-за низкой отражающей способности дронов.


стрільба гарматою по дрону (навіть фугасним снарядом) малоефективна , не по причині РЛС, а тому що дрон на відмінність літаків летить на висоті (у 90% випадків) до 1000м, швидка зміна азимуту не дає зенітникам прицілитися, можна стріляти на випередження, але це треба рахувати, а не має часу,
С-60 це не ппо, а імітація :mrgreen:

С-60 Практическая скорострельность: около 70 выстрелов в минуту.
цього не достатньо, зараз дрони вміють маневрувати(не так як літак), але підходячи до зони ппо група дроні починає маневри "в різні боки"

Україна з 2024 року застосовує достатньо успішні засоби ППО, одним з найкращих є маленькі дрони-перехоплювачі
Дрони-перехоплювачі — це спеціалізовані військові безпілотники (БпЛА) для знищення ворожих повітряних цілей, зокрема БпЛА типу «Шахед» та розвідувальних дронів.

:Sting (Стінг): Високошвидкісний перехоплювач.
Merops: Ефективний проти гвинтових та реактивних БпЛА.
P1-SUN (пісюн): Один із найвідоміших, затребуваний за кордоном.
Octopus-100 (Восьминіг): Згадується серед ефективних.
F7 LITAVR: Використовується для ППО.
Швідун: Швидкість понад 250 км/год, радіус дії до 70 км.
Батон: Розроблені для захисту критичної інфраструктури


Ключові особливості:
Принцип дії: Наведення на ціль за допомогою оптики, оператор фіксує ціль, а дрон-перехоплювач іде на таран.
Швидкість: Понад 300 км/год, що дозволяє наздоганяти реактивні «Шахеди».
Висота: Здатні працювати на висоті до 6 км.Ці системи часто розробляються в межах кластера Brave1, а їхня ефективність змушує десятки країн цікавитися українськими розробками для захисту від гвинтових та реактивних безпілотників.


саме цю продукцію пропонував (продюсував) Зеленський арабським шейхам

а ви про якусь маячню С-60
один накинув,
другий-мля...дуже цікава інформація
(по факту маячня реальна, яка не працює)
