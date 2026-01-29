Очередей за 95м, как у нас в мае 22го, у них пока не в отдалённых от цивилизации районах нет, и импортировать топливо с Китая или Казахстана они смогут И вам то вообще бояться нечего, никаких десантов и форсирований Днепра они не предпримут
sashaqbl написав:ЛАД ви колись піднімали питання використання С-60 проти дронів. Можливо вам буде цікава інформація. Минулого року бачив у москалів у новинах СЗУ на базі автомобіля "Спартан" з АЗП-57. Сьогодні вона вже засвітилася в Малі, на фотках африканського корпусу. Виходячи з того, що відправили її аж в Африку для використання в якості САУ, при серйозному браку ППО - то ефективність її навіть нижча ніж в ДШК виявилася.
Спасибо. Информация интересная. Сами понимаете, судить об эффективности/возможности применения С-60 против БПЛА я не могу. В моё время не было БПЛА, сегодня у меня нет данных. Проблем с использованием С-60 может быть много. 1. Наведение по РЛС, возможно, неэффективно из-за низкой отражающей способности дронов. 2. Батарея одновременно обстреливает одну цель. Против дронов это, вероятно, работает плохо. Да и стрелять 6 орудиями по одному дрону как-то... 3. Использование отдельных орудий, наверно, менее эффективно, чем ДШК - скорострельность у ДШК значительно выше, а расчёт всего 1 человек. В то время, как у пушки АЗП-57 минимум 4 (лучше 5) человек. Возможно, в варианте батарейного применения комплекс С-60 был бы эффективен в варианте объектовой обороны для защиты, например, электростанций и мощных трансформаторных подстанций. Причины продажи в Африку могут быть разными (это кроме того, что в Мали они могли попасть в составе росс. войск).
P.s. У москалів вы, наверно, опечатались - не "Спартан". Из русской Вики:
14 августа 2023 на выставке "Армия-2023" был представлен демонстрационный образец бронеавтомобиля АМН-590911 «Спартак» с 57-мм орудием С-60, а 22 августа 2023 года министерство обороны РФ упомянуло о использовании в одном из подразделений Западного военного округа зенитного орудия С-60, установленного на тягач МТ-ЛБ
ЛАД написав:Наведение по РЛС, возможно, неэффективно из-за низкой отражающей способности дронов.
стрільба гарматою по дрону (навіть фугасним снарядом) малоефективна , не по причині РЛС, а тому що дрон на відмінність літаків летить на висоті (у 90% випадків) до 1000м, швидка зміна азимуту не дає зенітникам прицілитися, можна стріляти на випередження, але це треба рахувати, а не має часу, С-60 це не ппо, а імітація
С-60 Практическая скорострельность: около 70 выстрелов в минуту.
цього не достатньо, зараз дрони вміють маневрувати(не так як літак), але підходячи до зони ппо група дроні починає маневри "в різні боки"
Україна з 2024 року застосовує достатньо успішні засоби ППО, одним з найкращих є маленькі дрони-перехоплювачі
Дрони-перехоплювачі — це спеціалізовані військові безпілотники (БпЛА) для знищення ворожих повітряних цілей, зокрема БпЛА типу «Шахед» та розвідувальних дронів.
:Sting (Стінг): Високошвидкісний перехоплювач. Merops: Ефективний проти гвинтових та реактивних БпЛА. P1-SUN (пісюн): Один із найвідоміших, затребуваний за кордоном. Octopus-100 (Восьминіг): Згадується серед ефективних. F7 LITAVR: Використовується для ППО. Швідун: Швидкість понад 250 км/год, радіус дії до 70 км. Батон: Розроблені для захисту критичної інфраструктури
Ключові особливості: Принцип дії: Наведення на ціль за допомогою оптики, оператор фіксує ціль, а дрон-перехоплювач іде на таран. Швидкість: Понад 300 км/год, що дозволяє наздоганяти реактивні «Шахеди». Висота: Здатні працювати на висоті до 6 км.Ці системи часто розробляються в межах кластера Brave1, а їхня ефективність змушує десятки країн цікавитися українськими розробками для захисту від гвинтових та реактивних безпілотників.
саме цю продукцію пропонував (продюсував) Зеленський арабським шейхам
а ви про якусь маячню С-60 один накинув, другий-мля...дуже цікава інформація (по факту маячня реальна, яка не працює)