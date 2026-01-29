мій сусід морпіх каже, що росіяне дуже агресивні і першими вони 3,14-здять ждунів і сепарів, бо ця сволота мріє отримати якусь посаду поліцая і гауляйтера від окупантів, а ті в кожному зараз бачать агентуру ГУРа і не стримають себе
а коли ці села у 2023р ЗСУ визволяли, то сепари біжать до наших воїнів і жаліються як вони бідолашні настраждались, це тобі не 2022й
Говно, Як і все що ти про церкву сюди тащиш. Тиж в церковних ділах ні бельмеса але вперто лізеш в монастирі зі своїм уставом. Ну харашо, раз ти такий церковний і розказуєш шо влада переслідує тільки мп, упц. Розкажи за шо провладний варфоломей позбавив сану патріарха кп та 2х митрополитів?
Спитай свого сусіда коли останній раз зсу отдало цілим населений пункт та ще й з ждунами?
ЛАД написав:prodigy Спасибо. Мнение такого крупного специалиста в тактике применения БПЛА и средств ПВО безусловно очень ценно. Особенно, так уверенно высказанное. И вы, не сомневаюсь, обладаете точной статистикой уничтожения БПЛА наземными средствами ПВО и дронами-перехватчиками.
статистику веде Мадяр (до якого у вас немає довіри), но то довіряйте радянській пропаганді, де наша армія і флот другі у світі.
те що я виклав знаходиться у відкритому доступі і такі спеціалісти як Flesh (Бескрестнов) давно розклали по шафам для ЗМІ
Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний Сергій Флеш (нар.12 грудня 1974, Київ) — український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер[1]. З 25 січня 2026 року — радник Міністра оборони України
З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням військових підрозділів та інших силових структур України. Організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Вивчає російську військову техніку (РЕБ, РЕР, зв'язок, ударні БПЛА, не є чинним військовослужбовцем), стратегію її застосування та розробляє сценарії протидії[7]. Серед іншого, у лютому 2026 року Флеш виявив, як російські війська почали керувати FPV-дронами через мережі мобільного зв’язку LTE[
Цікаве спостереження. Сотні «Шахедів» могли б пролетіти над РБ на невеликій ділянці. Натомість вони огинають кордон РБ. Для ворога це зайві ризики бути збитими, зайвий час польоту, зайві складнощі програмування маршруту. Це свідчить про те, що РБ(республіка білорусь) не поспішає надавати РФ свій повітрянийпростір навіть на кілька кілометрів.
МОСКВА, 13 мая (Reuters) - Российский Пермский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку после того, как 7 мая украинский беспилотник атаковал его, вызвав пожар и повредив оборудование, сообщили два источника в отрасли. Местный губернатор Дмитрий Махонин заявил в пятницу, что украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Пермской области, примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. Он не назвал конкретный объект. ......Источники сообщили, что после забастовок были срочно остановлены три основных установки первичной переработки нефти. По их словам, также были остановлены некоторые вторичные установки. Одно из подразделений, CDU-4, простаивало с 30 апреля из-за очередной атаки беспилотника. Источники сообщили, что ремонтные работы могут занять несколько недель, сообщает компания «Лукойл» (LKOH.MM)., открывает новую вкладкуКомпания, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод, не ответила на запрос о комментарии. В 2024 году Пермский нефтеперерабатывающий завод переработал около 12,6 млн тонн, или 250 000 баррелей в сутки, нефти. Он произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 000 тонн кокса и 200 000 тонн мазута.