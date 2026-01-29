й тепер ти розповідаєш вже десяток сторінок, як злі євреї геноцидять нещасних арабів. але щось анічичирк про геноцид, що чинять руські в України... про суцільні тортури українських полонених. хоча погоджусь з ЛАДом, що сучасні руські табори - це звичайний ГУЛАГ, нічого за останні 90 років не змінилося в цьому питанні.. про знищення всього українського на окупованих територіях...
але зараз ти почнеш розповідати - єто другое, для українців - це щастя стати руськими...
барабашов написав:А вот хлеб и кефир с тем самым пломбиром легко пересчитываются с коэффициентом минимум 200 с начала перестройки(как и квартплата, ну кроме света, там ровно 100) и пенсия 70 превращается в ... долларов 300 по нынешнему курсу. И да, помню вот в столовой школы пирожные были копеек по 12-20, а сейчас они в пекарнях-магазинах почём? "Лето" видел 35 стоит(наверно и вкуснее того что мы с молоком трескали, но тут то коэфф. 300 выходит!) Бензин 93й(ну или 76й) почём вообще был при Михе(раннем)? 70 сейчас разделить на 30коп или 35?
ти в своїх машинах порахуй, скільки тоді запор коштував в зп, й скільки зараз відповідні корчі коштують
Так по машинах теж виходять ті самі 1 совіцький фубль == 200-300 сьогоднішніх українських гривень.
- Горбатий який купували лише інваліди (в прямому сенсі слова) - 1500 фублів, сучасний аналог це ланос який (поки його випускали) коштував $12000-15000 - там взагалі вийде 1 фубль = 400 гривень - Жигулі з Ладами - зараз це Октавії та Королли, вийде десь 1 фубль = 200 гривень, а якщо згадати про Москвичі, то взагалі 300 - Топові 31/32-гі Волги - це аналог сучасних Audi A6, чи навіть BMW5, 1 фубль = 300-400 гривень
А те що б/у корч в совітах коштував "прямо тут і зараз" навіть дорожче, ніж новий з салону - це про черги та планову економіку, а не про купувельну здатність фубля, тому порівнювати потрібно саме ціни на нові з салону.
це про черги та планову економіку, а не про купувельну здатність фубля,
Тобто коли бу машину купують в 1,5 рази дорожче ніж нову... то там виявляється рубль має іншу покупну властивість.... 3Оригінально Поясніть мені слабо грамотному То долар коштував 60 копійок і це справедлива ціна А те що за наявність долара в кишені могли й розстріляти - це на ціну не впливало?
Звісно складнопідрядні речення це занадто складно для прапорщика окупаційного контингенту РККА СС, та в твоїй учебці такого не викладали. А тепер спробую повторити доступно для таких як ти: - для порівняння реальної купівельної здатності совіцького фубля та сучасної Української гривні порівнювати потрібно саме "авто з салону" а не б/в корчі - тому що ціни на б/в в совітах були спотворені чергами та обмеженою доступністю такого товару.
А справедлива/реальна ціна долара на той час легко вираховується співвідношенням вартості одного і того-ж імпортного товару в "Каштані"/"Березці" та загальнодоступному комісійному магазині - і це десь 7-9 фублів за доллар, а зовсім не 61 копійка.
budivelnik написав:Поки совки неокріпші уми не позасирали -уточню
Может вам в ГСВГ Германии и продавали мясо по 10 руб/кг в 1985 но в Киеве оно тогда было 5 руб / кг на базаре. В магазине - да (около 2,5 руб / кг ужасного качества если без блата ). Уточнения для молодых и неокрепших мозгов всегда полезны
Коли через 40 років суперечка йде про ціну на базарі 5 чи 10 рублів/кг.... бо це сильно впливає на фразу 70 рублів в 1985 було краще ніж 3500 грн пенсії і 2025.. Виходить більш серьозних аргументів то й не має... Так на хвильку Сьогодні мясо в любій точці міста в 1985 , на базарі, бажано зранку, бажано в знайомого продавця. бажано що це був не передсвятковий період.... Ще треба комусь описувати прЄлЄстІ совка?
Анекдоти 20 зїзд (1980 рік) Суслов - Радянський народ семимильними кроками йде в коммунізм.... Брєжнєв - А чого в магазинах мяса немає ? Суслов - настільки швидко рухаємось , що скотина не встигає.....
Брєжнєв - в 10 пятирічці у нас будуть перебої з мясом Голос з залу - будемо працювати без вихідних Брєжнів - в 11 пятирічці у нас будуть перебої з молоком Голос з залу - будемо працювати в дві зміни Брєжнєв - в 12 пятирічці у нас будуть перебої з хлібом Голос з залу - будемо працювати цілодобово Брєжнєв - шановний а в якій галузі Ви працюєте Голос з залу - працівник крематорію
XX съезд КПСС проходил в Москве с 14 по 25 февраля 1956 года.
И Первым секретарём ЦК КПСС в 1956 был Н.С.Хрущёв.
Дюрі-бачі написав:budivelnik Чудовий опис моєї ідеології: бідним треба давати більше, з середнього класу знімати менше податків, а от багатих треба оподатковувати по повній (хоча б половину забирати). * багатий - це той, чий пасивний дохід від "інвестицій" перевищує середні витрати. В конкретних числах зараз, при ставці 4% і витратах 100-200 тис. $ в рік, це "інвестори" з портфелем на 2-5 млн. $ і більше
це ви про себе? 1500грн на початку 2008 року -це 310 дол, в листопаді 190дол (дякуйте юблі, що гривну обвалили) пам"ятаю, у моїх батьків у 2013му пенсія була 4500 і 3700, в валюті 500 і 370 , їм вистачало, навіть був загашник, потім ваш путін напав, відттяпав Крим і частину Донбасу, Харьків і Одесу теж хотів, але Одеські і Харьківські уболівальники не дали, тому путін *уйло, лалалалала
Капмтан, вы своими глубокомысленными замечаниями слегка досталию Хорошо помню, как в 2013 -14 рассказывали, что Крым и Донбасс дотационные регионы, шахты давно убыточные и их надо закрывать. Благодаря Путину избавились от части "дотационных регионов". По идее в таком случае доходы населения и пенсии должны бы вырасти, но почему-то произошло наоборот. Почему бы это? А в 2008, вы наверное забыли, был мировой кризис. Так что, может быть, не стоит "дякувати юблі"? И один нескромный вопрос - в 2022 вы были ещё по нынешним меркам вполне призывного возраста. Вам, как и холяве было 58 лет. При таких горячих чувствах вы вполне могли бы пойти защищать родную Одессу и петь "путін *уйло, лалалалала" на фронте. Почему вы этого не сделали? Или в родном особняке делать это приятнее и комфортнее?
Опять поломанный калькулятор? В 1985 например минимальная пенсия (при наличии стажа 25 лет и без надбавок 10-20%% за непрерывный стаж) - 70 руб. У нас сейчас 3455 грн (при стаже 34 года). Тогда пенсию 70-90 руб получало 80% но это, по покупательной способности как сейчас 10-15 тыс грн.
коли перерахунок був 60 руб - десь 3500-4500 грн, це було більш точно. якщо вартість м'яса була 5 руб, то еквівалент 70-90 руб це скільки? точно не 10-15 т грн...
Во-первых, те, кто жил на 60 грн, не покупали мясо на базаре. Или покупали очень редко. Во-вторых, мясо не единственный вид потребительских расходов. В-третьих, 1985 это уже начало кризиса. В-четвёртых, как говорит ИИ:
В 1985 году средняя пенсия по старости в Украинской ССР (как и в целом по СССР) составляла около 72 рублей. При этом размер выплат сильно различался в зависимости от категории работника: - Рабочие и служащие: в среднем получали около 100–120 рублей (размер зависел от стажа и должности). - Колхозники: их пенсия была значительно меньше и в середине 1980-х годов составляла в среднем 40–50 рублей в месяц.
Сегодня средняя пенсия, уже писал, 7 236,49и грн. При этом почти половина пенсионеров получает меньше 5000 грн. Так что даже 60 руб. в 1985 совсем не эквивалентно 3500 грн. (и даже 5000грн) и пенсионеры тогда жили получше.
Это поломан не калькулятор, а что-то другое. Если человек рассказывает как плохо было жить за пенсию в советские времена, зато сегодня вполне можно прожить за 3500 грн. И понравилось измерение пенсий в бутылках шампанского - самая важная потребность пенсионеров. Впрочем, он не одинок. prodigy предлагает мерить в джинсах.
