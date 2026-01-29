Василь-Рівне написав:
Парторг такий цікавий - 5-й рік війни продовжує всіх відправляти на фронт - коли йому за це нагадуєш то відразу починає брехати що нікого не відправляв - це стареча деменція чи щось інше?
Хитросракість в деменції ... )
Додано: Пон 18 тра, 2026 07:02
Додано: Пон 18 тра, 2026 07:43
пара пенсіонерів (близькі родичі) сумарний дохід біля 17 тис (чоловік ще підробляє). На ліки на щастя тратять по мінімуму, але навіть ця сума на межі бідності. Живуть в своєму будинку за містом, на одяг майже не тратять, звісно жодних подорожей/санаторіїв/ресторанів, купівля якоїсь плити це подія на роки. Заощаджень 0,00, гроші йдуть на їжу, комунальні, дрібні побутови витрати/ремонти (насос зламався чи ще щось).
Уяви не маю як виживає наприклад самотня пенсіонерка на 3400
Додано: Пон 18 тра, 2026 07:54
у знайомих дочка закінчила медичний, одна з найкращих студенток на курсі. Вдалося потрапити на роботу у Львів у відому лікарню. Зарплата щось типу біля 10тис на руки, різні нічні чергування, в неділю, на свята - скидують по максимуму на неї. Сказали за будь-які 100 грн вдячності від паціента вилетить по статті. По факту років до 30 її будуть утримувати батьки. І то варіантів лише три: почати брати хабарі, йти в приватні клініки, їхати лікарем в умовну Чехію.
Додано: Пон 18 тра, 2026 08:04
Похоже,с 2010 когда сын уехал из Украины для врачей ничего не изменилось.
Правда,в Киеве был тогда ещё вариант идти в интернатуру в кардиохирургию или урология.
Но для этого нужно было дать взятку 25 тыс.долларов и три года работать интерном без зарплаты в надежде что потом тебя пустят к столу и ты наконец начнёшь зарабатывать.
В Украине почему-то считается,что зарабатывать должен только хирург,а терапевт,семейные,педиатр это так,не медицина в отличие от других стран где это равноценные специальности.
