Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 01:42

  Faceless написав:..........
Я таки сподіваюсь, наш любитель грантів все ж веде мову про оподаткування доходів, а не самого капіталу, тобто з умовно 4% доходу з того капіталу він пропонує реквізувати половину на потреби люмпен-пролетаріату

Вам не кажется, что вы слишком вольно трактуете понятие "люмпен-пролетаріат"?
Уточните, пожалуйста, кого вы к нему относите - дворников, продавцов, начинающих (и не только) учителей, очень многих врачей..., у которых низкие зарплаты. Кого ещё?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 01:54

  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Я таки сподіваюсь, наш любитель грантів все ж веде мову про оподаткування доходів, а не самого капіталу, тобто з умовно 4% доходу з того капіталу він пропонує реквізувати половину на потреби люмпен-пролетаріату

Вам не кажется, что вы слишком вольно трактуете понятие "люмпен-пролетаріат"?
Уточните, пожалуйста, кого вы к нему относите - дворников, продавцов, начинающих (и не только) учителей, очень многих врачей..., у которых низкие зарплаты. Кого ещё?

:mrgreen:
Я як відчував, що тільки ви звернете увагу
Сприймайте, як жарт
Faceless
Повідомлень: 37733
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 8314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 02:00

  prodigy написав:
  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:........
в єдиному товарі, який був є і буде всюди в ціні: в золоті.
в совку 1 г 583 проби був 20-25 руб, зараз - 4500 грн.

У 80-их 42 ре/грам, але здебільшого дефіцит, чим далі, тим більший.


ну не такий дефіцит, щоб взагалі нічого золотого не було, але товар завозили
раз на тиждень, частину викладали і люди купували, а більшу частину розпродавали спекулянтам чи знайомим (додавали щось зверху -20руб за каблучку)

я купив обручки на свадьбу в Одесі на Дерибасівській (в Золотий Ключик) 19 серпня 1991р (у день ГКЧП), без пре замовлення :mrgreen:

Читаю и удивляюсь - или я жил в какой-то другой стране?
В 1987 покупал обручальные кольца и не помню каких-то больших проблем.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 02:08

  Сибарит написав:
  prodigy написав:10-15 тыс грн. це якщо в сірниках міряти чи в дешевих продуктах(типу хліб, картопля, молоко(1% жирності)
а якщо в джинсах? 800грн, в туфлях? 2000грн

Предлагаю мерить в мобильных телефонах 😁

ЗЫ Что-то Я не припоминаю обезжиренного молока в те времена.

Вы, видимо, тоже жили не в той стране, в которой не жили современные "знатоки". :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 02:20

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Я таки сподіваюсь, наш любитель грантів все ж веде мову про оподаткування доходів, а не самого капіталу, тобто з умовно 4% доходу з того капіталу він пропонує реквізувати половину на потреби люмпен-пролетаріату

Вам не кажется, что вы слишком вольно трактуете понятие "люмпен-пролетаріат"?
Уточните, пожалуйста, кого вы к нему относите - дворников, продавцов, начинающих (и не только) учителей, очень многих врачей..., у которых низкие зарплаты. Кого ещё?

:mrgreen:
Я як відчував, що тільки ви звернете увагу
Сприймайте, як жарт

Я-то могу сприймайти, як жарт. Особенно, ели вы поставите смайлик.
Но здесь некоторые воспринимают перечисленные категории как люмпенов и дураков вполне серьёзно.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 02:44

Краткое содержание
- В результате ударов украинских войск в России погибли четыре человека, в том числе трое под Москвой, сообщили официальные лица.
- Украинские военные заявили, что нанесли удары по нефтяным объектам и заводу, занимающемуся производством оружия.
- Зеленский из Украины заявил, что удары были оправданы после российских атак.
......
Генеральный штаб украинской армии в сообщении в Telegram заявил, что один из ударов вызвал пожар на заводе под Москвой, занимающемся производством высокоточного оружия. Также сообщается, что был поражен командный пункт, контролирующий полеты беспилотников, в оккупированной Россией части Донецкой области на востоке Украины.
https://www.reuters.com/world/europe/least-three-died-ukraine-drone-attack-moscow-region-governor-says-2026-05-17/
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2026 02:54

ТАЛЛИНН, 17 мая (Reuters) - Предположительно, украинский военный беспилотник был обнаружен в воскресенье в Литве после крушения, сообщило Национальное кризисное управление правительства Литвы.
Беспилотник не был обнаружен при въезде в Литву и не был вооружен взрывчаткой, сообщил журналистам руководитель центра Вильмантас Виткаускас.
........Отдельно латвийская армия сообщила, что в воскресенье утром вдоль границы с Россией было объявлено предупреждение о беспилотниках, и в этот район были вызваны боевые истребители НАТО, выполнявшие задачи Балтийской воздушной полиции.
В ходе объявления тревоги один из беспилотников ненадолго проник на территорию Латвии, сообщили в армии.
С марта несколько украинских беспилотников, покинувших воздушное пространство стран-членов НАТО — Латвии, Литвы и Эстонии, — вторглись в воздушное пространство России и ее союзника Беларуси.
Киев неизменно заявлял, что беспилотники были запущены для нанесения ударов по военным целям в России, но при этом был сбит с толку российским вмешательством.
https://www.reuters.com/world/suspected-ukrainian-military-drone-was-found-crashed-lithuania-2026-05-17/
Между прочим, 3 дня назад из-за этого подало в отставку правительство Латвии.
ЛАД
