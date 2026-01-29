РПЦ є ще одним інструментом Кремля для пропаганди війни проти України. Патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) – колишній агент КДБ, який очолює РПЦ вже майже 16 років – підтримував війну на Донбасі та анексію Криму, а тепер схвалює і повномасштабне вторгнення в Україну. Кирило закликав молитися за російських солдатів і особисто за путіна, проповідував, що смерть на війні «змиває всі гріхи» і дарує «вічне життя». Що ще більш дивно для служителя церкви, він вихваляв нову ракету «Орєшнік» і закликав «не відчувати надмірного страху» через можливе застосування ядерної зброї, адже християни «не бояться так званого кінця світу». За виправдання агресії проти України деякі країни ввели проти Гундяєва санкції. Загалом Євросоюз не може цього зробити через протидію Угорщини.



Санкції за легітимізацію вторгнення росії та геноциду українців передбачають замороження активів на території країни, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів і співпраці, анулювання офіційних візитів та інші заходи.



Крім того, Служба безпеки України в листопаді минулого року повідомила Гундяєву про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників), ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни).



Він оголошений у розшук. Крім України, санкції проти глави РПЦ ввели Велика Британія, Естонія, Литва, Канада, Чехія та Австралія. Під британські санкції патріарх потрапив за підтримку і схвалення війни проти України. Вони передбачають заборону на фінансові операції, замороження активів і заборону на вʼїзд.



Естонія і Литва заборонили Кирилу вʼїзд у країну за причетність до грубих порушень прав людини, заперечення територіальної цілісності і суверенітету України і підтримку вторгнення росії.