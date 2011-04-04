Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
1) Розширив перелік обов’язкової інформації про платіжну операцію, яка передаватиметься емітенту та, відповідно, буде доступна користувачеві платіжного інструменту Зокрема, Національний банк зобов’язав еквайра за платіжною операцією з оплати товарів, робіт, послуг передавати емітенту інформацію про кожного отримувача (торговця):
- про юридичну особу – код за ЄДРПОУ; - про фізичну особу-підприємця (ФОП) – реєстраційний номер облікової картки платника податків − фізичної особи або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
2) Визначив чіткі правила надання послуги еквайрингу фізичним особам Так, Національний банк передбачив, що послуга еквайрингу може надаватися фізичній особі, яка: - офіційно зареєстрована як волонтер; - має встановлені договірні відносини із суб’єктом господарювання, з яким еквайр уклав договір про здійснення еквайрингу (наприклад, фізичні особи, які продають вживані товари на цифрових платформах, та офіціанти).
3) Розширив перелік обов’язкових реквізитів квитанції, що надається за платіжною операцією користувачеві платіжного інструменту Зокрема, у ній мають зазначатися дані про отримувача, сума комісії, призначення платежу та код категорії діяльності отримувача (МСС). [...]
Учасники платіжного ринку, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, мають привести свою діяльність у відповідність до норм цього документа протягом шести місяців із дня набрання ним чинності.
П.1 - прямий геноцид свинорилів, тут вже навіть обов'язковість МСС у квитанціях не радує.