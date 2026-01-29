Додано: Сер 27 тра, 2026 00:25
Xenon написав:
❗️Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яким буде завдано ударів у разі, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці рф, – командувач СБС «Мадяр».
Одна из наших проблем это то, что слишком много людей позволяют себе громкие политические (в т.ч. и внешнеполитические) заявления.
Хотя это им по штату не положено, никто их на это не уполномочивал и никакой ответственности за свои высказывания они не несут.
Додано: Сер 27 тра, 2026 00:40
Такая проблема существует, но не уверен, что данный случай можно считать ее проявлением.
Тут высказывается человек, который именно этим и занимается, что заставляет относиться к его словам серьезно. Вместе с тем, этот человек не является представителем власти или дипломатом, что не позволяет говорить о нашей агрессивной внешней политике.
На мой взгляд, тут найден достаточно тонкий баланс при донесении неформального предупреждения.
ЗЫ Я тоже могу на форуме сделать подобное заявление и даже назвать один из объектов. К этому списку у меня доступа нет, незаконным раскрытием информации это не будет, а логически мыслить мне никто запретить не может 😁
Додано: Сер 27 тра, 2026 00:58
Вот именно. Вы можете на форуме высказать что угодно. Имеете полное право.
И это не будет воспринято как угроза Беларуси.
А тут высказался известный человек, военный, имеющий прямое отношение к планированию таких операций. Это будет однозначно воспринято именно как угроза.
Причём, как по мне, угроза ненужная. Лукашенко наверняка прекрасно понимает, что в случае прямого вмешательства в нашу войну Беларусь подвергнется нашим ударам. Так же, как сейчас РФ. При том, что ПВО у них наверняка слабее российской.
Так что предупреждать тут просто не о чем. Совершенно очевидные вещи.
Возможно, я не прав, но, по-моему, это предупреждение ничего не меняет, а отношения портятся. "Ложечки-то нашлись, но осадочек остался".
