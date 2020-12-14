Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?
Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)
На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)
Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.
Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.
Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.
Всё будет хорошо и вы ещё и до 60ти проведаете свои бетонометры там где вы их законсервировали.