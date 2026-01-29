Додано: Сер 27 тра, 2026 00:58

Сибарит написав: ЛАД написав:

Xenon

❗️Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яким буде завдано ударів у разі, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці рф, – командувач СБС «Мадяр».

Одна из наших проблем это то, что слишком много людей позволяют себе громкие политические (в т.ч. и внешнеполитические) заявления.

Такая проблема существует, но не уверен, что данный случай можно считать ее проявлением.

Тут высказывается человек, который именно этим и занимается, что заставляет относиться к его словам серьезно. Вместе с тем, этот человек не является представителем власти или дипломатом, что не позволяет говорить о нашей агрессивной внешней политике.

На мой взгляд, тут найден достаточно тонкий баланс при донесении неформального предупреждения.



Вот именно. Вы можете на форуме высказать что угодно. Имеете полное право.И это не будет воспринято как угроза Беларуси.А тут высказался известный человек, военный, имеющий прямое отношение к планированию таких операций. Это будет однозначно воспринято именно как угроза.Причём, как по мне, угроза ненужная. Лукашенко наверняка прекрасно понимает, что в случае прямого вмешательства в нашу войну Беларусь подвергнется нашим ударам. Так же, как сейчас РФ. При том, что ПВО у них наверняка слабее российской.Так что предупреждать тут просто не о чем. Совершенно очевидные вещи.Возможно, я не прав, но, по-моему, это предупреждение ничего не меняет, а отношения портятся. "Ложечки-то нашлись, но осадочек остался".