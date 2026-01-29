Форуми
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 16:18

Xenon написав:

  Xenon написав:
❗️рф рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, – МЗС росії.

«Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, ВС рф приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве».

❗️ВС рф будут наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пунктам в Украине, – МЗС рф.
це по яким пунктам вони наносять удари? Вродь ні по вр ні по кабміну не прилітало?
По лукянівському базару прилетіло? Ну допустим там є якийсь центр прийняття рішень) но сумніваюсь що заділо.
Це тупо терор. Наступний удар буде скоріш всього знову на вихідні вночі і по якомусь базару.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 16:21

Letusrock написав:

  Xenon написав:
Беручи до уваги всю екзистенційність цієї війни найкраще під час тривоги сидіти на лавочці біля Банкової, чи прогулюватись по Конча-Заспі, а от від гаражів у Білій Церкві /панельок на околицях Києва - краще триматись подалі
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 17:44

prodigy написав:

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
взагалі краще переїхати в село (тільки не в Херсонській області)
prodigy
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:12

Shaman написав:

  Xenon написав:
вигадали свій Гляйвіц? :evil: дуже хочеться написати, русня - ...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:14

Shaman написав:

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
а як в там в Ужгороді? де безпечніше? в підвалі ухилянта?..
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:30

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:По БПЛА теж «половина»?
По крилатим?
Балістику у нас вміє перехоплювати обмежений перелік озброєння. І його кількість теж обмежена. У кацапів є можливість бути туди, де не прикрито.
Але і тут «влучення» не дуже. Чи може дійсно цілили в ТРЦ «Квадрат»?
Чи склад АТБ на чайці.

Да нема тут що обговорювати, суть взагалі не в цьому.

Суть в тому що для якоїсь відповіді потрібна наша балістика, яку можна орагазувати 6м мега менеджерам, а якщо ні, то потрібно нести політичну відповідальність. Коцання нпз це прекрасно, але коцання нпз балістикою це зовсім інша річ.

якраз ні. коли обстрілюєш цех довжиною 500 м - там потрібна балістика. а там, де спалахне навіть від дрону - то далі все продовжить вогонь - власне в чому успішність наших обстрілів.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а як в там в Ужгороді? де безпечніше? в підвалі ухилянта?..

І в Ужгород разок прилетіло. І на відміну від 2022 тепер тут є багато цілей в які москалі можуть хотіти стріляти. Та й Орбан, скоріш за все, просив про "послугу" свого кориша, а Мадяр точно не буде...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:34

Hotab написав:

  flyman написав:
  Xenon написав:тем временем курс доллар-рубль укрепился до = 71,6 рубл/долл

(что ведет к еще бОльшему дефициту бюджета )

і 2-3 тижні до розвалу




Які ще 2-3 тижні??
  flyman написав:День-два на ізмор, і запал фюрера зачахне.
Потім буде пропонувати примирення виходячи із того що вдалося йому
відкусити


  flyman написав:Весь план був на швидке "примушення до демілітаризації бандерівської верхушки".

Тому з понеділка можливі перемир"я та перемовини, щоб він міг перегрупувати війська та змінити доктрину.

Особисто би я на таке не йшов, так як резервів нема, а бригади за сотні кілометрів від кордону, тобто тактична перевага буде в нас.

Умова перемовин, що військові сили РФ на позиції що були до нападу.
.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:39

ЛАД написав:

  ЛАД написав:К вопросу о коррупции, из-за которой нас якобы не могут принять в ЕС.
Краткое содержание
- Полиция ликвидировала банду, подозреваемую в мошенничестве в отношении Европейского союза.
- Незаконные доходы с 2019 года оцениваются более чем в 3 миллиона евро.
- Масштабный скандал в ЕС, связанный с мошенничеством в сельском хозяйстве, потряс правительство премьер-министра Мицотакиса.
АФИНЫ, 25 мая (Reuters) - Греческая полиция арестовала в понедельник на острове Крит 20 человек, заявив о ликвидации преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями Европейского союза. Это последний случай в разрастающемся скандале , потрясшем правительство.
..........По данным полиции, среди предполагаемых лидеров группы были два бухгалтера и государственные служащие, которые помогали фермерам подавать заявки на получение сельскохозяйственных фондов ЕС на основании ложных сведений о земельных участках.

Согласно заявлению полиции, с момента начала своей деятельности в 2019 году незаконные доходы сети превысили 3 миллиона евро (3,49 миллиона долларов).
Аресты, произведенные в понедельник, являются последними в серии местных дел, связанных с более широким расследованием Европейской прокуратуры — независимого органа ЕС — предполагаемых преступлений в Греции против финансовых интересов блока.
В прошлом году европейские прокуроры предъявили обвинения десяткам греческих животноводов в фальсификации прав собственности на пастбища с целью получения многомиллионных субсидий ЕС, предположительно при содействии государственных служащих и консервативных политиков.
https://www.reuters.com/world/greek-police-arrest-20-crete-over-suspected-eu-farm-subsidies-fraud-2026-05-25/

й що хотів показати? знову не бачиш різниці?

пояснюю на пальцях - шахраї є всюди, питання наскільки ефективно їх викривають. в греції окремі чиновники разом з фермерами намагалия намахати систему субсідуювання (чому субсидії це певні ризики).

а в нашому випадку що ми маємо - міністр каже директору одного з найбільших державних підприємств - ось людина, слухаєш її як мене. й питання, ахто таке сказав самому міністру - призначити людину зі сторони фактично керувати - ще раз одним з найбільших підприємств?.

скільки озвучували втрати - 100 млн дол. й тут греки 3 млн дол. й 100 млн - це значне покращення ситуації, за Яника ці суми вимірювались мільярдами.

тому важлива різниця - корупція десь на рівні окремих чиновників й топ-корупція керівництва держави. Угорщину можете не наводити як приклад - там ми теж незабаром почуємо багато цікавого.

й окрема тема - корупція в судах. це загальний біч нашої країни - майже тотальна судова корупція, й декілька людей, які мають вплив на ВСЮ систему... й головне, що цю систему не хочуть поламати, кожна влада намагається поставити це собі на службу...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:57

ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  Shaman написав:нічого ви не пропонували. фінський варіант - це пуста фраза. потім ви нарешті написали - це відсутність антиросійсбкої політики. я далі питаю - це як? коли існування української держави - це вже антиросійська політика? тиша.
Что такое финский вариант и что в нём основное это именно отсутствие антироссийской политики может не понимать только такой умный человек, как вы.
То, что "існування української держави - це вже антиросійська політика", это ваши домыслы. Беларусь существует. Грузия после 2008 тоже.
...
тому ЛАД ви не запропонували нічого - окрім домовитися з Рашею на тих умовах, що їх влаштують. їх влаштує проросійська влада - лише так. а це можливо лише при капітуляції/окупації. тому Кац/ЛАД тишком пропонує здатися, якщо прибрати його перекручування.
Проросійська влада (точнее, отсутствие антироссийской политики) возможно и без капитуляции.

буду відповідати частина, щоб не втратити головне. оце демагогічне ви мали розуміти - ні не мав. коли ви ведете чесну дискусію - саме ВИ формулюєте свою позицію, а не вважаєте, що там розуміє опонент - це роблять саме тоді, коли хочуть заплутати

проросійська влада або відсутність антиросійської політики. тепер давайте детально. проросійської влади НЕ БУДЕ, якщо владу будуть обирати. чого ми маємо обирати проросійську владу? фіни, на яких ви посилаєтесь ПРОРОСІЙСЬКУ владу не обирали.

антиросійська політика. декілька питань, які я вже задавав. перше - Раша атакує країни Балтії або Сувалки - які наші дії? мовчати? Раша підтримує Іран, який винен не в одній смерті в Україні - тут що? що робити з тортурами полонених, скільки там - 90% відсотків? теж мовчати? проковтнути?

тепер - ПЦУ. ви в курсі, що Раша взагалі не визнає ПЦУ. й нам що робити? заборонити українську церкву заради існування українського екзархату РПЦ?

й банальне ЛАД - українські історичні постаті - від Мазепи до Бандери. я знаю, що в цьому питанні ваша позиція ще радянська. але в Україні багато людей вважає по-іншому. й чому ми маємо виконувати забаганки москви. я вже мовчу про возвелічення сталіна чи дзержинського - а ми проти цього, вважаємо їх злодіями.

США від Ірану чомусь не вимагає проамериканської політики. в питання мови, релігії або історії взагалі не лізуть.

тому - проти НАТО - ок. але шлях України з Європою, а Раша з Європою відносини зіпсувала, а далі буде лише гірше. й відсутність антиросійської політики в умовах агресії Раші - це НЕМОЖЛИВА вимога. й гадаю ви це розумієте, хоч й не визнаєте.

я так розумію, Біларусь 2.0 вас би задовольнила. але лише вас та таких як ви. а більшість - ні. тому немає цього шляху. але це не означає, що неможливі перемовини - як ви кажете, Раша має враховувати реалії...
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 25 тра, 2026 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
