Додано: Пон 25 тра, 2026 18:57

ЛАД написав: Shaman написав: нічого ви не пропонували. фінський варіант - це пуста фраза. потім ви нарешті написали - це відсутність антиросійсбкої політики. я далі питаю - це як? коли існування української держави - це вже антиросійська політика? тиша. Что такое финский вариант и что в нём основное это именно отсутствие антироссийской политики может не понимать только такой умный человек, как вы.

То, что "існування української держави - це вже антиросійська політика", это ваши домыслы. Беларусь существует. Грузия после 2008 тоже.

тому ЛАД ви не запропонували нічого - окрім домовитися з Рашею на тих умовах, що їх влаштують. їх влаштує проросійська влада - лише так. а це можливо лише при капітуляції/окупації. тому Кац/ЛАД тишком пропонує здатися, якщо прибрати його перекручування. Проросійська влада (точнее, отсутствие антироссийской политики) возможно и без капитуляции.

буду відповідати частина, щоб не втратити головне. оце демагогічне ви мали розуміти - ні не мав. коли ви ведете чесну дискусію - саме ВИ формулюєте свою позицію, а не вважаєте, що там розуміє опонент - це роблять саме тоді, коли хочуть заплутатипроросійська влада або відсутність антиросійської політики. тепер давайте детально. проросійської влади НЕ БУДЕ, якщо владу будуть обирати. чого ми маємо обирати проросійську владу? фіни, на яких ви посилаєтесь ПРОРОСІЙСЬКУ владу не обирали.антиросійська політика. декілька питань, які я вже задавав. перше - Раша атакує країни Балтії або Сувалки - які наші дії? мовчати? Раша підтримує Іран, який винен не в одній смерті в Україні - тут що? що робити з тортурами полонених, скільки там - 90% відсотків? теж мовчати? проковтнути?тепер - ПЦУ. ви в курсі, що Раша взагалі не визнає ПЦУ. й нам що робити? заборонити українську церкву заради існування українського екзархату РПЦ?й банальне ЛАД - українські історичні постаті - від Мазепи до Бандери. я знаю, що в цьому питанні ваша позиція ще радянська. але в Україні багато людей вважає по-іншому. й чому ми маємо виконувати забаганки москви. я вже мовчу про возвелічення сталіна чи дзержинського - а ми проти цього, вважаємо їх злодіями.США від Ірану чомусь не вимагає проамериканської політики. в питання мови, релігії або історії взагалі не лізуть.тому - проти НАТО - ок. але шлях України з Європою, а Раша з Європою відносини зіпсувала, а далі буде лише гірше. й відсутність антиросійської політики в умовах агресії Раші - це НЕМОЖЛИВА вимога. й гадаю ви це розумієте, хоч й не визнаєте.я так розумію, Біларусь 2.0 вас би задовольнила. але лише вас та таких як ви. а більшість - ні. тому немає цього шляху. але це не означає, що неможливі перемовини - як ви кажете, Раша має враховувати реалії...