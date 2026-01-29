Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 09:15

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:То чому ти вважаєш що в ПЯТЬ разів менше значення в нашого ворога -це для нього перевага?

105 млн росіян проживають в європейській частині рф. А те що десь за 7000 км від нас у тайзі нема людей, нам від цього ні холодно ні жарко.
  budivelnik написав:падіння НАШОЇ густини населення
не густина а кількість. Країна з 3 млн не буде жити як Канада, як поруч 140млн ворог, а буде захоплена чи підпорядкована. Кого будуть пхати в буси якщо кругом одні "надважливі в тилу"? :mrgreen:
Ось тут чітко видно елементи маніпуляцій...
1 Маніпуляція - час.....
Є стан на сьогодні
Україна (35 млн осіб)+ ЄС (350млн осіб)+США/Канада(400 млн осіб)+50% Китай ( він і нашим і вашим)=785 млн осіб і 40% світового ВВП
Протистоїть
Педерація (140 млн осіб)+Іран(90млн осіб)+Північна корея (27млн осіб)+50% китай=270млн осіб і 3% світового ВВП

Отже
Якщо дивимось СЬОГОДНІ - то ясно що педерації гаплик
2 Якщо дивимось ЧЕРЕЗ 50 років..
То чому вважаємо що Україна це мінус 50% населення..
а педерація так і залишиться з наявним населенням?

Розумієте де собака зарита
Нас пробують лякати , але єдина проблема тих хто лякає вони діють по спущеним зверху темникам...
Бусифікація
Демографія
Зрада
Корупція...

Але ж ми до паразитів яких можна годувати лайном-не вдносимось..
А Маски й самі темники написати в стані... :D
budivelnik
Повідомлень: 28929
З нами з: 15.01.09
Подякував: 303 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Розумієте де собака зарита
Нас пробують лякати , але єдина проблема тих хто лякає вони діють по спущеним зверху темникам...
Бусифікація
Демографія
Зрада
Корупція...
Скажи мені "викривач агентів Кремля" ти одних з тої самої зеленої тисячі голів Геббельса чи просто з ідейних міркувань?
Letusrock
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 09:37

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Выезд населения + падение рождаемости.

А навіщо мені КІЛЬКІСТЬ ?
Я самостійно і на себе можу працювати 3 години в день ... і мені не треба щоб хтось мені допомагав.

Тебе не нужно - да и фиг с тобой. Но всякие головастые дядьки - навроде Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милль - утверждают, что для функционирования всяких сложных штук - навроде экономики - именно количество и нужно.
Опять же - и пофиг. А "кому-то" нужны барбер-шоп и нормальный бариста под парадным - а не в соседнем городе.
_hunter
 
Повідомлень: 12078
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 09:44

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но вряд ли ваши внуки обрадуются, если им придётся кормить 2 (или более) пенсионеров каждому.
Ти напевно чув МОЮ пропозицію
хантер має годувати СВОЇХ батьків
мої внуки -своїх батьків....

Так ты дальше цепочку-то строй: твои внуки будут тебе дороги строить, трубы чинить, операции проводить.
Только в Одесской области не хватает полтысячи врачей. С младшим и средним медперсоналом ситуация лучше. Больше всего нужно семейных врачей и специалистов неотложных состояний.

– У нас не хватает 80 врачей экстренной медицинской помощи. У нас есть автомобили класса С, это именно под врачебную бригаду. Сегодня фельдшеры выполняют работу врача и низкий поклон, — говорит Наталья Одарий-Захарьева, директор департамента здравоохранения Одесской ОВА.
https://health.fakty.com.ua/ru/novyny/p ... -ukrayini/

-- или, если что, - можно и в соседнюю Польшу мотнуться? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 12078
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 09:46

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Навіть якщо нас залишиться 3 млн - зможемо жити як в Канаді
особливо при наявності 140-мільйонного "одвічного ворога"
Штанці -виправ?
1 Проблеми ж не тільки у нас - проблеми в Усього розвинутого світу+ Китай...
Фактично росте тільки Африка і Індія.... у всіх інших населення падає

Оно-то да. Но весь развитый мир - накопил чуть запасов. Т.е. "пока толстый похудеет - ..."
_hunter
 
Повідомлень: 12078
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо паразитів виселити не якийсь острів.. то виявиться дивна річ, життя в Україні без паразитів і без збільшення обємів праці тих хто залишився-покращиться.

якщо виселити на острів то хто ж тоді буде на фронті захищати надважливих згідно ланцюжка " паразит - клятий ухилянт - бусифікований - герой"
  budivelnik написав:Є ти , барабашов,хантер,флайман - які КОРИСТУЮТЬСЯ інфраструктурою , військовим захистом, освітою,медициною і так далі.... і при цьому ОФІЦІЙНО платять податки з мінімалки...
Це ПАРАЗИТИ
мяко кажучи голослівне твердження
  budivelnik написав:Паразит -це той хто жере більше , а толку від нього тільки лайно
то медсестра операційної на майже мінімалці, вона паразит чи ні? І кому саме стане легше жити якщо в лікарні не залишиться жодної, бо виїдуть і легалізуються в Словаччині. Таких прикладів можна навести безліч
Letusrock
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 10:05

Letusrock
мяко кажучи голослівне твердження


Якщо треба, то за недорого знайду плач Ярославни (Барабашова) з приводу розгляду урядом планів зобовʼязати торговця шубами платити 6% з обороту. Виття було страшне.
Hotab
Повідомлень: 19132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 10:35

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Выезд населения + падение рождаемости.

А навіщо мені КІЛЬКІСТЬ ?
Я самостійно і на себе можу працювати 3 години в день ... і мені не треба щоб хтось мені допомагав.

Тебе не нужно - да и фиг с тобой. Но всякие головастые дядьки - навроде Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милль - утверждают, что для функционирования всяких сложных штук - навроде экономики - именно количество и нужно.
Опять же - и пофиг. А "кому-то" нужны барбер-шоп и нормальный бариста под парадным - а не в соседнем городе.

Так і ви стройте логічно. Будівельник не виїхав, платить податки, а його вчить людина яка 4 роки дуже переживає за батьків, не користується вестернюніон і нп щоб вислати ліки, живе за податки німецького суспільства і? Хантер, що за більше ніж 4 роки було від вас? І словесне невдоволення це прям, ух ))) навіть тумбочки чи сковорідки в Україну не вислали для тих хто втратив усе, наприклад, у Бахмуті, вірно? Хоча це все біля кожної мусорки чи будинку стоїть у Німеччині. 500€ не своїх відпрацьованих, півко і критика, оце так розумник, зато не диванний турбопатріот, так? )))
stm
Повідомлень: 6388
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 11:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:многие блага современной цивилизации возможны только при достаточно высокой плотности населения, а многие требуют и просто большого населения.
І ось на цьому можете закінчити
Бо спеціально для таких зашорених як ви я й привів середню густину населення для Землі в 2026 році - 56 осіб на км2
в 1986 році - 35 осіб на км2
в 1974 році - 28 осіб на км2
Також спеціально для перестрашених можу привести Вам середню густину в США а будеш сильно впиратись - то приведу середню густину в Канаді ( цим країнам доступні всі блага цивілізації?
США - 38 осіб на км2
Канада - 4 ( ЧОТИРИ) особи на км2

Таким чином
Навіть якщо нас залишиться 3 млн - зможемо жити як в Канаді
Якщо ж нас залишиться 21 млн - зможемо жити як в США
При чому середній клімат у нас кращий/легший ніж в сша і канаді.

"Учение ЕШБ непобедимо, потому что оно верно!" :)
Арифметика для начальной школы великая сила.
"Средняя температура по больнице нормальная - 36,6°C".
Канада
Около 85–90% канадцев живут в пределах 160 километров (100 миль) от границы со США.

Вся остальная гигантская территория на север представляет собой практически безлюдную тайгу, тундру и арктическую пустыню. Более 80% населения страны — это городские жители, сконцентрированные в нескольких крупных мегаполисах.
Почему так сложилось?
- Климат: На севере Канады царит субарктический и арктический климат с вечной мерзлотой, где сельское хозяйство и комфортная жизнь невозможны.
- Геология (Канадский щит): Огромный массив скальных пород, покрывающий центр и север страны, непригоден для земледелия, из-за чего исторически колонисты селились южнее.
- Экономика: Историческая и современная интеграция с США привязала канадские транспортные пути, заводы и торговые центры к южной границе.
Так что даже средняя плотность по провинции ни о чём не говорит.
И о численности населения.
В 1990 - 27,691,138 человек.
По данным переписи населения Канады 2021 года - 36 991 981 человек.
В 2023 - 40,097,761 человек.
Сегодня - 41,568,912 человек (по https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018005-eng.htm).
Понятно, что такой рост не за счёт естественного прироста, а благодаря миграции.
Наши цифры приводить не буду и так все знают.
Странные канадцы, не понимают своего счастья, нет у них будивельника.
В США демографическая карта выглядит совершенно иначе, чем в Канаде. Здесь нет одной узкой обитаемой полосы — расселение имеет четко выраженный характер «Восток против Запада», а также жесткую привязку к мегалополисам (гигантским городским агломерациям).

При населении около 345 млн человек и площади суши около 9,1 млн км² средняя плотность населения США составляет 38 человек на км². Это почти в 9 раз выше, чем в Канады, но распределение все равно остается крайне контрастным.

Главная особенность: «Линия 100-го меридиана»
Если провести вертикальную линию по 100-му меридиану западной долготы (она делит США практически ровно пополам), то страна распадается на две разные вселенные:

К востоку от 100-го меридиана: Исторически влажный климат, развитое сельское хозяйство и высокая плотность населения. Здесь живет около 80% всех американцев.

К западу от 100-го меридиана: Засушливые равнины, пустыни и Кордильеры. Плотность населения падает практически до нуля на огромных пространствах, взрываясь локальными очагами только на Тихоокеанском побережье и в редких оазисах вроде Денвера или Солт-Лейк-Сити.
Распределение по ключевым регионам и мегалополисам
Американское население принято рассматривать не просто по штатам, а по гигантским городским коридорам — мегалополисам.

1. Северо-Восток (Мегалополис «Босваш»)
Это самый густонаселенный и исторически развитый регион страны, протянувшийся от Бостона до Вашингтона (включая Нью-Йорк, Филадельфию и Балтимор).

Здесь проживает более 50 млн человек (около 15% населения страны) на площади, составляющей менее 2% территории США.

Штат Нью-Джерси — самый плотно заселенный штат США (около 480 чел/км²), за ним следуют Род-Айленд, Массачусетс и Коннектикут.
........
6. Аляска (Внесистемный регион)
Аналог канадского Севера. Самый большой по площади штат США, где плотность населения составляет всего 0,5 человека на км². Около половины всех жителей Аляски сосредоточены в одном городе — Анкоридже и его пригородах.


При самостійній праці на себе 3 години на день вы быстро помрёте с голоду.
Даже если у вас будет прекрасный участок плодородной земли, за 3 часа в день самостійної праці на себе не проживёт ни один самый распрекрасный фермер.
Или что вы имеете ввиду под самостійній праці на себе?
Це ж треба бути таким дурнем...
2% фермерів- годує 100% населення....
Тому, якщо я буду працювати фермером 3 години в день то моїй сімї -вистарчить мною заробленого(не те що тільки мені)
А от таким як ти треба буде гарно полазити по сміттєвим бакам....
Ну-ну.
Переедьте в село, заведите себе корову, свинью, кур-гусей и я посмотрю на ваши "3 години в день".
А ещё проще, расскажите какому-нибудь фермеру о том, что ему достаточно работать "3 години в день". Думаю, будет долго смеяться.
Странно, почему молодёжь убегает из села. Такое счастье - поработал "3 години в день", сел на машину, мотнулся в город и туси себе целый день по барам или ещё где. Дураки, видать, не понимают своего счастья.

Удивительно, как взрослый человек может так настойчиво нести такой бред.
ЛАД
Повідомлень: 40366
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 11:27

  Hotab написав:Letusrock
мяко кажучи голослівне твердження


Якщо треба, то за недорого знайду плач Ярославни (Барабашова) з приводу розгляду урядом планів зобовʼязати торговця шубами платити 6% з обороту. Виття було страшне.

Может, и было.
Но Барабашов не живёт на социале и дотаций от государства не просит.
И " Будівельник +Успіх" його не годують.
ЛАД
Повідомлень: 40366
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
