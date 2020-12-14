Додано: Сер 27 тра, 2026 04:34

барабашов написав: Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?

Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)

На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)

Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.

Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.

Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.

Разные есть.Я общаюсь со своими друзьями в Киеве.Есть такие, кто вообще живет как в мирное время, работают, по ресторанам ходят, в отпуск ездят.Есть такие, кто очень вымотан.Есть друзья, которые живут прямо возле...кхе, Лукьяновки.Есть такие, чья семья после 20+ лет брака развалилась. На нервной почве.Есть такие, кто в шаге от этого.Есть друг, который был таким правильным-правильным, что никогда за руль не садился если накануне выпил. Сейчас он тупо именно за рулем и бухает. То есть буквально.Есть такие, кто уже пятый год не выходит из квартиры.Но есть и такие кто с самого начала на фронте. Усталые, раненные, контуженные.Выезжали к семьям в Европу в отпуск, но в срок возвращались. Пошли добровольцами. Тоже устали, позвонки разъезжаются от постоянного ношения брони. суставы изношены. В марте 22-го в джинсах и кроссовках в залитом дождем окопе под Киевом пневмония была. И не ноют.