Военная база Селия, Латвия, 27 мая (Reuters) - Латвия усиливает противовоздушную оборону на своих границах с Россией и союзной Москве Беларусью в ответ на полеты беспилотников на территорию страны НАТО, сообщил агентству Reuters представитель армии.

В последние недели украинские беспилотники вторгались в воздушное пространство стран Балтии, входящих в НАТО, что сеет путаницу и усиливает напряженность в отношениях с Россией в то время, когда приверженность США коллективной безопасности НАТО находится под вопросом.

.....7 мая два таких дрона взорвались на пустующем нефтехранилище в Латвии. Еще один взорвался в озере в субботу, незаметно пролетев над территорией страны, что стало свидетельством действий рыбака.

20 мая приближающийся беспилотник вынудил депутатов в литовской столице Вильнюсе укрыться под землей, а 19 мая военный самолет НАТО сбил еще один беспилотник над Эстонией.

«В течение следующих двух недель мы планируем развернуть группы перехватчиков (беспилотников)», — заявил агентству Reuters Модрис Кайрисс, руководитель Центра компетенций по автономным системам латвийской армии, на параллельном мероприятии конференции Drone Summit в Латвии.

По его словам, в состав групп войдут до четырех солдат, передвигающихся на внедорожниках и управляющих беспилотниками-убийцами, способными уничтожать приближающиеся военные дроны в радиусе 10 км (6 миль).

Количество таких групп, патрулирующих 400-километровую латвийскую границу с Россией и ее союзником Беларусью, засекречено.

«Нам действительно необходимо увеличить количество таких групп, но мы должны сбалансировать это с другими потребностями армии. Если мы разместим их на каждом километре границы, мы быстро израсходуем все армейские ресурсы», — сказал он.

..........По словам Кайрисса, еще одной серьезной проблемой для латвийских вооруженных сил и НАТО в целом является растущее использование небольших беспилотников.

«Они на несколько шагов опережают системы противодействия беспилотникам... Обнаружение и перехват мелких целей — сложная задача, и это большая проблема, с которой вскоре столкнемся все мы», — сказал он.