Краткое содержание - Андрей Билецкий командует Третьим армейским корпусом Украины. - Он предсказывает поворотный момент в войне на Украине. - Билецкий считает, что российские войска истощены. - Он считает, что они не способны на крупные прорывы. Харьковская область, Украина, 27 мая (Reuters) - У Украины есть шестимесячный период, в течение которого она может перехватить инициативу на поле боя у России и укрепить свои позиции на мирных переговорах, заявил агентству Reuters высокопоставленный командир, предсказав, что «поворотный момент» неизбежен после более чем четырех лет войны . Российские войска добились незначительных успехов с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но в этом году продвижение замедлилось, и украинские войска усиливают давление на поле боя, пытаясь отбросить их назад. Бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий Третьим армейским корпусом Украины, одним из самых уважаемых боевых подразделений страны, заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, российская армия истощена и не способна добиться крупных прорывов. Если украинским военным удастся нарастить и поддерживать темп в течение нескольких месяцев, они смогут перехватить инициативу на линии фронта и заставить Россию отказаться от своих планов по захвату последней части Донецкой области на востоке Украины, которую она еще не оккупировала, сказал он. «Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом», — сказал Билецкий в неназванном подземном помещении на северо-востоке Харьковской области. «Точнее, я думаю, что следующие шесть — самые важные», — сказал он. ........«Нам необходимо определить те направления, где мы можем улучшить свои позиции, занять стратегически важные позиции, а затем вести переговоры с русскими с позиции силы, а не слабости, о действительно стабильном перемирии», — заявил Билецкий, правый политический лидер, основавший закаленный в боях батальон «Азов» и теперь командующий десятками тысяч военнослужащих. «С военной точки зрения это реалистично». ........Оценивая военную ситуацию, Джон Хелин из финской группы анализа конфликтов Black Bird поддержал мнение Билецкого, заявив, что усталость является проблемой для российских войск, в то время как военные усилия Украины сдерживаются нехваткой личного состава. «Похоже, что через четыре-пять месяцев этого года вероятность того, что россияне истощатся, значительно возрастет, прежде чем украинские проблемы достигнут критической точки», — сказал он агентству Reuters. .........По словам Билецкого, Москва "радикально проигрывает" в сфере связи на поле боя из-за ужесточения мер Маска по ограничению использования Starlink. Однако он охарактеризовал ситуацию как равную в развитии технологий: Украина лидирует в разработке беспилотных наземных транспортных средств (БНТС) и тяжелых бомбардировщиков, а Россия выигрывает гонку за беспилотники с волоконно-оптической связью, которые невозможно заглушить.
Вполне достойная цифра. В среднем где-то 42 тыс. с человека. Я бы не назвал их паразитами.
Ще раз, паразитами назвали тут не «их». Вже третє вам розказую. Персонаж достатньо тут про себе розказав, чим займався, що мав, і стогін , коли йому з його оборотами намагались відмінити щомісячний податок розміром чека в одне відвідування ресторану. А акцент на ньому, бо він тут любитель розказати як когось годував тут податками. Так от не готував нікого, крім себе . Що видно по хлєбалу на 118 кг живої ваги,
Вы не «их». Будивельник «их». Я уже давно не особо отслеживаю личные рассказы форумчан. Очень часто они объясняются желанием похвастаться или другими причинами и не всегда вызывают доверие. Проверить всё это невозможно. Поэтому я больше обращаю внимание на высказываемые мысли и взгляды, чем на многие "личные" подробности. Хотя, согласен, порой они имеют важное значение. "Хлебало" на аватаре всё-таки не его. А в жизни у него может быть веса килограммов 50.
Banderlog написав:Понятно що для рф це не твереза стратегія а для України значить твереза?
Ти вважаєш, що для РФ це екзистенційна війна. Тоді так, треба одягати білі мішки і повзти до найближчого цвинтаря. Я вважаю, що х..., попри маразм, все таки ще має залишки здорового глузду. І свої тверезі рішення він, як і будь який диктатор, складає виходячи зі здорового глузду і оперативної обстановки. А його оперативна обстановка: взятий Купянськ і Мала Токмачка, кліщі над краматорською агломерацією та достатні резерви, щоб взяти її протягом кількох місяців. Виходячи саме з такої оперативної обстановки він приймає рішення про продовження бойових дій.
Banderlog написав:І ніякої демобілізації до закінчення бд нема так шо в шамана є всі шанси одбігатись, при теперішній інтенсивності бусифікацію україна підійме максимум в півтори рази. Через те що кількість 60 річних та "зношених" скоро зросте.
Тут я на жаль погоджуюсь, у більшості ухилянтів поки що є шанси пропетляти.
Banderlog написав:Мож ти ще і встигнеш 10 р відвоювати і пожить по чєловєчєські.. но лічно для мене цей план з побудовою світлого будущого через 20 р визиває вопроси...
Цікаво, нові контракти і для офіцерів будуть? Я зможу перепідписати свій контракт до його завершення?
і для офіцерів. Но не в усіх буде одночасний доступ. Спочатку піхота до роти. Потом арта і ви Потом вже ми.) да я вважаю що це для росії теж переросло в війну на знищення. І здоровий глузд не працює не тільки в нас. Здоровою логікою це вже не пояснюється Олександр в нас мова надто бідна. Під словом війна є багато різних процесів, воювати можно за різними правилами і наша війна поступово йде до екзистенційної, вищим проявом такої війни є геноцид... і Щодо токмачки. То поясню спеціально в порядкє брєду але сподіваюсь ти зрозумієш мене Ця ділянка це моє... І теперішня медійна впізнаваність не добре. Да поки все так як є. Но в нас тож є пропускна здатність або правильніше непропускна) і нічого неможливого в тім щоб перенасичити нема. Вся справа в ціні. Ціна токмачки зависока якщо брати в середньому по фронту, но це не є неможливим. Якщо вони замість по чуть капати влиють місячну дозу опадів, каналізацію забє. ти думаєш що так по всій ширині... або навіть що за нами томачок не міряно? Все має прєдєл і запас прочності.
ДУБАЙ, 27 мая (Reuters) - Государственное телевидение Ирана сообщило, что Тегеран получил проект первоначального, неофициального рамочного соглашения о меморандуме о взаимопонимании с Соединенными Штатами по прекращению конфликта. В рамках достигнутого соглашения Иран должен был восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца, в то время как Соединенные Штаты должны были вывести свои войска из окрестностей Ирана и снять военно-морскую блокаду. Государственное телевидение заявило, что рамочное соглашение, исключающее военные суда и предусматривающее регулирование судоходства Ирана через пролив в сотрудничестве с Оманом, еще не окончательно утверждено, и что Тегеран не предпримет никаких шагов без «реальной проверки». В нем также отмечалось, что если окончательное соглашение будет достигнуто в течение 60 дней, оно может быть утверждено в качестве обязательной резолюции Совета Безопасности ООН.
ЛАД написав:У будивельника несколько другая градация. А единый налог разрешило государство. Так что это законно и не является обкраданням держави.
Так, в Будівельника ДРУГА ГРАДАЦІЯ Будівельник знає що На кожну 1 грн на руки Працівник фірми платника ПДВ______________________ -платить 1 грн Державі Працівник держорганів або підприємства не платник пдв__0,7 грн Державі ФОП на єдиному всіх мастей ____________________________0,5 грн Державі Рантьє який живе з акцій, депозитів, ОВДП і так далі___0,23 грн Державі
Так як виключно за зарплату живуть десь 6 млн і отримують 12000, то за рік з цієї категорії на користь ЯК правило цієї ж категорії додатково знімають в порівнянні з 12000грн * 12 місяців * 6 млн = 864 млрд ( фонд оплати найбідніших) в порівнянні з_______________________________________додатково знімають працівниками підприємств не платників ПДВ___864 млрд*(1-0,7)=260млрд фопи всіх мастей на єдиному_________________864млрд*(1-0,5)=432 млрд рантьє______________________________________864млрд*(1-0,23)=665 млрд
Тобто В працівників які працюють на підприємствах платниках пдв ситуація на 260 млрд гірша ніж в інших галузях. Так, найбіднішим потім повертають Але в мене питання для думаючих 1 Якщо в людини яка мало заробляє -вираховувати більше ніж в середньому по Державі... то чи не порівняти це з пострілом в коліно і ця людина НЕ буде мати шансів догнати середню по країні а значить зросте різниця між першими і останніми 2 Після того як в людини яка мало заробляє - забрали ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА у відсотках більше ніж в середньому по Державі... то чи не буде це пострілом в ГОЛОВУ, якщо частину в когось забраного повернути людині у вигляді подачки(назва субсидія/допомога і так далі-це просто спроба зберегти лице), адже тоді в люди зникне БАЖАННЯ напрягатись...
Отже Два постріли на старті...., які забрали в найбідніших мінімум 260 млрд грн... А ви й далі розсусолюйте про те як голова сільради вкрав в своїх мешканців 10 000 доларів, продавши дозвіл одному з цих мешканців встановити якусь будку....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 тра, 2026 16:37, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:Щодо токмачки. То поясню спеціально в порядкє брєду але сподіваюсь ти зрозумієш мене Ця ділянка це моє... І теперішня медійна впізнаваність не добре. Да поки все так як є. Но в нас тож є пропускна здатність або правильніше непропускна) і нічого неможливого в тім щоб перенасичити нема. Вся справа в ціні. Ціна токмачки зависока якщо брати в середньому по фронту, но це не є неможливим. Якщо вони замість по чуть капати влиють місячну дозу опадів, каналізацію забє. ти думаєш що так по всій ширині... або навіть що за нами томачок не міряно? Все має прєдєл і запас прочності.
Медійна впізнаваність не є добре. Але он Купянськ тоже медійно впізнаваний. І в нас під Краматорськом теж медійна впізнаваність. Думаю, в них вже нема стратегічних резервів, щоб залити мясом всі напрямки. Цього літа весело буде на нашому напрямку скоріш за все.
ЛАД написав:Но я привёл цифру поступлений от ФЛП по единому налогу - 55 миллиардов гривен. Вполне достойная цифра. В среднем где-то 42 тыс. с человека. Я бы не назвал их паразитами.
Добре Тоді рівняємо з 6 млн тих хто в середньому отримував 12 000 грн/місяць на руки З кожного з цих 6 млн осіб Держава зібрала по 144 000 грн.... То як Будемо рівняти барабашова з його 42000 і двірника чи вантажника АТБ з якого зібрали 144000 ?
Все пізнається в порівнянні.....
Так на хвильку , кожна моя продавщиця, жіночка без вищої освіти віком 50+ - приносить Державі мінімум по 100 000 в рік...
Питання на засипку Чи є можливість в цих жіночок конкурувати з барабашовим, який вже давно живе за відсотки з капіталу? і на кожну отриману гривню платить максимум 23 копійки?
ПС Лад це скільки ж треба барабашових - щоб заплатити тільки тобі пенсію ? -півтора барабашова а тепер порівняй одна моя жіночка платить ДВІ твоїх пенсії.....
Різницю відчуваєш між ух-ти -ах-ти не паразитом і простими найнятими?
Тому в мене до тебе питання так що краще для України ( і тебе як отримувача пенсії в україні) 17 млн моїх жіночок чи 34 млн барабашових?