Додано: Сер 27 тра, 2026 16:14

ЛАД написав: У будивельника несколько другая градация.

Так, в Будівельника ДРУГА ГРАДАЦІЯБудівельник знає щоНа кожну 1 грн на рукиПрацівник фірми платника ПДВ______________________ -платить 1 грн ДержавіПрацівник держорганів або підприємства не платник пдв__0,7 грн ДержавіФОП на єдиному всіх мастей ____________________________0,5 грн ДержавіРантьє який живе з акцій, депозитів, ОВДП і так далі___0,23 грн ДержавіТак як виключно за зарплату живуть десь 6 млн і отримують 12000, то за рік з цієї категорії на користь ЯК правило цієї ж категоріїдодатково знімають в порівнянні з12000грн * 12 місяців * 6 млн = 864 млрд ( фонд оплати найбідніших)в порівнянні з_______________________________________додатково знімаютьпрацівниками підприємств не платників ПДВ___864 млрд*(1-0,7)=260млрдфопи всіх мастей на єдиному_________________864млрд*(1-0,5)=432 млрдрантьє______________________________________864млрд*(1-0,23)=665 млрдТобтоВ працівників які працюють на підприємствах платниках пдв ситуація на 260 млрд гірша ніж в інших галузях.Так, найбіднішим потім повертаютьАле в мене питання для думаючих1 Якщо в людини яка мало заробляє -вираховувати більше ніж в середньому по Державі... то чи не порівняти це з пострілом в коліно і ця людина НЕ буде мати шансів догнати середню по країні а значить зросте різниця між першими і останніми2 Після того як в людини яка мало заробляє - забрали ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА у відсотках більше ніж в середньому по Державі... то чи не буде це пострілом в ГОЛОВУ, якщо частину в когось забраного повернути людині у вигляді подачки(назва субсидія/допомога і так далі-це просто спроба зберегти лице), адже тоді в люди зникне БАЖАННЯ напрягатись...ОтжеДва постріли на старті...., які забрали в найбідніших мінімум 260 млрд грн...А ви й далі розсусолюйте про те як голова сільради вкрав в своїх мешканців 10 000 доларів, продавши дозвіл одному з цих мешканців встановити якусь будку....