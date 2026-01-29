budivelnik написав:Думку Кирила Вереса - я чув Якщо ти в тилу заробляєш 1 000 000 рік і 50 000 донатиш - велкам в ЗСУ Якщо ти в тилу заробляєш 1 000 000 рік і 500 000 донатиш - сиди в тилу від тебе там більше користі....
Кстати - вот В лабазе-нахалбуде в центре Львова у тебя товара на лимон гривен. На полках. Водяры, сиг и запивона Почему ты не отдал половину всего этого на ЗСУ?
Тому що на відміну від такого дурня як ти, я замість того щоб ОДИН раз віддав на початку війни і закритись , віддав в 4 рази більше за 4 роки і продовжую віддавати. Тобто я-бізнесмен, який вміє рахувати Ти жулік - вкрав-випив-в тюрьму....
барабашов написав:Когда умерли твои родители и жена?
Жінка-жива Мама - два роки тому, дожила до 82 Тато до пенсії недожив... А з чого в тебе такий інтерес до моєї сімї? Станом на сьогодні мою пенсію оплачує Два сини , дві дочки , працюючий я (правда пенсійний вже за себе не плачу) Працююча жінка -оплачує пенсію своєї мами , разом з двома рідними працюючими сестрами ( батько в неї також до пенсії недожив)
Shaman написав:...... по окремих моментах. збіднення грунту. має місце. ще з часів срср. власне як й на Заході. так сучасні агротехнології дозволяють отримувати врожає навіть на бідних грунтах. це світова проблема, й вимагає рішення можливо навіть не на рівні держави. з іншого боку, якщо зараз будемо вирощувати в світі як треба - сівообіг та інше, то може доведеться пустити на переробку пару ярдів населення - бо інакше не прокормлять... про це ніхто не думав?
Не буду спорить, не специалист. Но и вы, насколько понимаю, тоже.
головне. зараз не дивився, але кілька років тому кількість господарств з земельним банком більше 10 т га (дуже багато) - до 20% від загального земельного банку. де ці суперхолдінги? костяк господарств - це й є середні та малі фермери
согласно актуальным исследованиям Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE), холдинги контролируют около 5,35 млн гектаров.
Всего в Украине около 41,3 млн га сельскохозяйственных угодий. Таким образом:
- Крупные агрохолдинги напрямую контролируют и обрабатывают около 12–13% всех сельхозземель Украины. - Средние и крупные независимые хозяйства (не входящие в холдинги, размером от 500 до 10 000 га) — обрабатывают около 53% земель. - Малые фермерские хозяйства (в среднем по 100 га) — порядка 8%. - Частный сектор (приусадебные участки, личные крестьянские хозяйства селян по 2–3 га) — около 25–27%.
Если же сузить выборку и взять не всю землю вообще, а только угодья, обрабатываемые официально зарегистрированными юридическими лицами (предприятиями), то здесь доля агрохолдингов (компаний с зембанком более 10 000 га) весомее — они занимают около 23% от этого коммерческого сегмента.
Вариант 2. Критический (политический) взгляд: 60–70% Существует и альтернативная точка зрения, которую часто озвучивают представители профильных фермерских ассоциаций и авторы критических публикаций (вроде той цитаты о «банановой республике», которую мы обсуждали ранее).
Они утверждают, что крупный капитал скрыто или опосредованно контролирует до 60–70% товарной пахотной земли страны.
Почему возникает такая цифра? Размытость понятий: Официально агрохолдингом считается структура, где материнская компания открыто объединяет десятки подпредприятий. Однако на практике многие крупные бенефициары скупают или берут в аренду землю через разветвленные сети формально независимых средних ООО (по 2–5 тыс. га), которые в официальную статистику холдингов не попадают, но де-факто работают на один карман и сдают продукцию одному трейдеру. Игнорирование мелких огородов: Если из общей площади (41 млн га) вычесть пастбища, приусадебные участки, огороды селян и земли в прифронтовых/оккупированных зонах, то в сухом остатке останется «чистая коммерческая пашня». И вот на этом самом прибыльном рынке товарного зерна доля гигантов действительно становится доминирующей. Важный тренд: Что изменилось после открытия рынка для юрлиц? С 1 января 2024 года в Украине юридическим лицам официально разрешили покупать до 10 000 га земли «в одни руки». Многие ожидали, что холдинги мгновенно скупят всю страну, но на практике в 2025–2026 годах этого не произошло по двум причинам:
Война и дефицит ликвидности: Крупнейшие холдинги (например, Kernel, который потерял около 15% своего зембанка из-за оккупации и боевых действий) сейчас тратят деньги на логистику, генераторы и восстановление портовой инфраструктуры, а не на массовый выкуп паев. Более того, по данным Опендатабот, количество компаний, владеющих крупными массивами земли, за последние два года даже немного сократилось.
Ценовая премия: Крупные компании вынуждены переплачивать. Юрлица покупают землю в среднем на 38–40% дороже, чем физические лица (например, в среднем по 61 600 грн за гектар против 44 600 грн у физлиц). Поэтому холдингам по-прежнему банально дешевле продлевать долгосрочную аренду, чем выкупать землю в собственность.
що правда - в наших полях холдінги більше ефективні, ніж фермери - це так.
Це так не только у нас. Так и в Европе. Постепенно и там происходит укрупнение хозяйств. Но там процесс сдерживается из-за сопротивления фермеров и госполитики.
Shaman написав:....... так, для великих холдінгів дійсно непотрібно багато робочих. АЛЕ - тут скиглять, що ми будемо робити, коли немає населення? очевидний варіант - підвищувати ефективність праці - ні, це не для нас теж неперевірена цифра в сг США зайнято 1% населення.
1. Доля занятых в сельском хозяйстве: Сравнение Страна........% занятых от общего числа ...Количество людей(ориентир.) ...................работающего населения США ......... ~1,5% ............................... около 2,2–2,4 млн.чел. Украина ..~14% (довоенный базис и оценки ILO/USDA)..около 1,8–2,2 млн.чел. Парадокс цифр: Физическое количество людей, руками которых обрабатывается земля, в США и в Украине практически одинаковое. Вот только в США эти 2,2 миллиона человек кормят 340-миллионную страну и обеспечивают гигантский экспорт, а в Украине сопоставимое число работников занято в экономике с гораздо меньшим общим масштабом рынка труда. 2. Почему в США этот процент такой низкий? Американский агросектор — это чистая индустрия, где автоматизация заменяет людей на каждом этапе (так называемый AgTech). - Гигантские масштабы и консолидация: Семейное фермерство в США давно превратилось в крупный корпоративный бизнес. Один оператор на современном комбайне, оснащенном ИИ-системами зондирования почвы и автопилотом, заменяет десятки разнорабочих. - Аутсорсинг процессов: Американский фермер не занимается всем подряд. Посев, обработка дронами, сбор урожая и логистика часто заказываются у узкоспециализированных подрядных компаний. - Постиндустриальная структура: В США более 80% населения занято в сфере услуг (включая финансы, ИТ, маркетинг, медицину). Сельское хозяйство там высокоэффективно, но не требует массового присутствия людей в полях.
3. Почему в Украине этот процент остается высоким? Показатель Украины (~14%) — один из самых высоких в Европе (выше только в Румынии). Это обусловлено спецификой структуры расселения и ведения хозяйства:
- Огромный частный сектор (Огороды и ЛКХ): Около 25–27% всех сельхозугодий Украины — это приусадебные участки и личные крестьянские хозяйства селян. Миллионы людей в сельской местности официально или неофициально самозаняты: они выращивают картофель, овощи, держат скот для себя или для продажи на местных рынках. В статистике занятости они проходят по категории агросектора.
- Сырьевой характер крупных производств: Несмотря на то, что украинские агрохолдинги используют передовые тракторы с GPS-навигацией, общая переработка продукции внутри страны развита слабее, чем на Западе. Большая часть цепочки — это выращивание и экспорт сырья, что требует сезонного привлечения рабочей силы, но не создает высокотехнологичных рабочих мест в городах.
- Социальная функция села: Село в Украине исторически оставалось «буфером» безработицы. В периоды экономических кризисов люди возвращались к земле, чтобы обеспечить себя базовыми продуктами.
И последнее:
Две стороны американского агросектора 1. Зерновой пояс (Field Crops) — Сверхмашинизация Кукуруза, соя, пшеница. Это огромные поля на Среднем Западе. Этот сектор автоматизирован практически до предела. Здесь сезонные рабочие почти не нужны — фермерская семья и пара постоянных наемных работников на мощных комбайнах справляются со всем циклом. Доля ручного труда тут минимальна.
2. Специальные культуры (Specialty Crops) — Ручной труд Фрукты, овощи, ягоды, орехи, виноградники и теплицы (Калифорния, Флорида, Вашингтон). Здесь роботы пока не могут полноценно заменить человека — сорвать нежную клубнику, уложить спелый персик или вручную срезать салат комбайном невозможно без потери качества.
Именно в секторе фруктов и овощей возникает колоссальная сезонная «дыра», которую невозможно закрыть местными жителями. Из общего числа наемных рабочих на полях США около 70-75% рождены за пределами страны.
Как США закрывают сезонный дефицит? Американцы решают проблему сезонности с помощью мощнейшей внешней миграции, которая делится на два основных канала: Легальный путь: Визы H-2A В США существует специальная государственная программа H-2A временных сельскохозяйственных рабочих. Американский фермер, доказав, что среди граждан США нет желающих (а в 2025–2026 годах на официальные вакансии откликнулось менее 0,04% американцев), имеет право массово завезти сезонных контрактников — в основном из Мексики и стран Центральной Америки.
В 2025–2026 годах количество сертифицированных сезонных позиций по визе H-2A в США достигло исторического рекорда — около 400 000 рабочих мест за сезон.
Работодатель обязан оплатить им перелет, предоставить бесплатное жилье и платить фиксированную министерством ставку. По окончании сбора урожая они обязаны покинуть США.
Теневой путь: Нелегальная миграция По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) и социологических опросов NAWS, около 40-42% всех наемных рабочих, собирающих урожай на американских полях прямо сейчас, не имеют законного разрешения на работу в США.
Это миллионы людей (преимущественно латиноамериканского происхождения), которые годами живут в США без документов или нелегально пересекают границу под сезон сбора. Они формируют огромный мобильный рынок труда. Подрядчики (Farm Labor Contractors) нанимают их, перевозят автобусами из штата в штат вслед за созреванием культур (весной — цитрусовые во Флориде, летом — овощи в Калифорнии, осенью — яблоки в Вашингтоне) и платят зачастую наличными.
Прошу прощения за длинные цитаты. Но как иначе показать, что не стоит сильно упрощать проблему. Тем более, это неприемлемо для экономиста. Красным цветом я выделил основные моменты, которые сильно искажают статистику о занятых в с/х - занижают эту цифру в США (и сильно) и так же сильно завышают её в Украине. Хотя даже с учётом этого у нас, безусловно, % занятых в с/х существенно выше.
це не означає, що нам не потріні фермери - вони потрібні - але вони й є. й якраз один з варіантів інвестицій для військових - це розвиток власного господарства - гроші є, земля є - кооперуйся й вперед. до речі, ніякої землі в холдингів немає - поки що це переважно оренда...
Что касается современной ситуации, не стал цитировать, но, боюсь, к моменту возвращения для військових уже места особо не будет. Кроме варианта: "Специальные культуры (Specialty Crops) — Ручной труд".
тому допис - реальний приклад демагогії. суцільні емоції, ніякого фактажу.
готовий послухати місцевих "експертів"
Я в этих вопросах совсем не эксперт. Но вряд ли кто ещё захочет вам отвечать.
flyman написав:............. ЄС має власну політику, орієнтовану на 1. збереження сіл і містечок 2. збереження робочих місць 3. збереження екосистем 4. збереження національної ідентичності і т.п. і т.д.
Ім не потрабна така "ефективність латифундій" як в ЛатАмериці.
там не громадянину ЄС навіть маленький клаптик землі під будинком купити ціла проблема (в Польщі тільки через досвіл МВС, і то не в прикордонній зоні), а сільгосп угіддя чи ліс - це фантастика. Купівля с/г угідь можна громадянам в певних лімітах і то з метою ведення малого фермерського господартсва. ..........
Це доки є зайві гроші.
Пока не закончились. И вряд ли закончатся в ближайшем будущем. Когда закончатся, тогда и поговорим. Но тогда они, вероятно, сократят требования к фермерам. И не только.
_hunter написав:Так я ж тебе про нее и толкую - особенно якщо в них стажу дофига
так чекаємо відповідь - з чиїх відрахувань має сплачуватися ця пенсія?..
Я ж там объяснял уже чуть раньше? - ПФУ деньги взял? - взял. - отдать должен? - должен. как бы - все. Точка.
ПФУ заплатить пенсии должен. Но не потому, что когда-то у кого-то взял. То, что он когда-то взял, он тут же и выплатил. Уже надоело объяснять, что такое солидарная система - сегодня пенсии выплачиваются со взносов сегодня работающих людей. Завтра будут выплачиваться со взносов людей, которые будут работать завтра. Взносов в ПФУ сегодня работающих людейуже не хватает на выплату сегодняшних пенсий. Поэтому ПФУ регулярно получает субсидии из госбюджета и без этого пенсионеры уже давно сидели бы без пенсий..