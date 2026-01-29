Додано: Пон 01 чер, 2026 23:16

так, для великих холдінгів дійсно непотрібно багато робочих. АЛЕ - тут скиглять, що ми будемо робити, коли немає населення? очевидний варіант - підвищувати ефективність праці - ні, це не для нас теж неперевірена цифра в сг США зайнято 1% населення.

1. Доля занятых в сельском хозяйстве: Сравнение

Страна........% занятых от общего числа ...Количество людей(ориентир.)

...................работающего населения

США ......... ~1,5% ............................... около 2,2–2,4 млн.чел.

Украина ..~14% (довоенный базис и оценки ILO/USDA)..около 1,8–2,2 млн.чел.

Парадокс цифр: Физическое количество людей, руками которых обрабатывается земля, в США и в Украине практически одинаковое. Вот только в США эти 2,2 миллиона человек кормят 340-миллионную страну и обеспечивают гигантский экспорт, а в Украине сопоставимое число работников занято в экономике с гораздо меньшим общим масштабом рынка труда.

2. Почему в США этот процент такой низкий?

Американский агросектор — это чистая индустрия, где автоматизация заменяет людей на каждом этапе (так называемый AgTech).

- Гигантские масштабы и консолидация: Семейное фермерство в США давно превратилось в крупный корпоративный бизнес. Один оператор на современном комбайне, оснащенном ИИ-системами зондирования почвы и автопилотом, заменяет десятки разнорабочих.

- Аутсорсинг процессов: Американский фермер не занимается всем подряд. Посев, обработка дронами, сбор урожая и логистика часто заказываются у узкоспециализированных подрядных компаний.

- Постиндустриальная структура: В США более 80% населения занято в сфере услуг (включая финансы, ИТ, маркетинг, медицину). Сельское хозяйство там высокоэффективно, но не требует массового присутствия людей в полях.



3. Почему в Украине этот процент остается высоким?

Показатель Украины (~14%) — один из самых высоких в Европе (выше только в Румынии). Это обусловлено спецификой структуры расселения и ведения хозяйства:



- Огромный частный сектор (Огороды и ЛКХ) : Около 25–27% всех сельхозугодий Украины — это приусадебные участки и личные крестьянские хозяйства селян. Миллионы людей в сельской местности официально или неофициально самозаняты: они выращивают картофель, овощи, держат скот для себя или для продажи на местных рынках. В статистике занятости они проходят по категории агросектора.



- Сырьевой характер крупных производств: Несмотря на то, что украинские агрохолдинги используют передовые тракторы с GPS-навигацией, общая переработка продукции внутри страны развита слабее, чем на Западе. Большая часть цепочки — это выращивание и экспорт сырья, что требует сезонного привлечения рабочей силы, но не создает высокотехнологичных рабочих мест в городах.



- Социальная функция села: Село в Украине исторически оставалось «буфером» безработицы. В периоды экономических кризисов люди возвращались к земле, чтобы обеспечить себя базовыми продуктами.

Две стороны американского агросектора

1. Зерновой пояс (Field Crops) — Сверхмашинизация

Кукуруза, соя, пшеница. Это огромные поля на Среднем Западе. Этот сектор автоматизирован практически до предела. Здесь сезонные рабочие почти не нужны — фермерская семья и пара постоянных наемных работников на мощных комбайнах справляются со всем циклом. Доля ручного труда тут минимальна.



2. Специальные культуры (Specialty Crops) — Ручной труд

Фрукты, овощи, ягоды, орехи, виноградники и теплицы (Калифорния, Флорида, Вашингтон). Здесь роботы пока не могут полноценно заменить человека — сорвать нежную клубнику, уложить спелый персик или вручную срезать салат комбайном невозможно без потери качества.



Именно в секторе фруктов и овощей возникает колоссальная сезонная «дыра», которую невозможно закрыть местными жителями. Из общего числа наемных рабочих на полях США около 70-75% рождены за пределами страны.



Как США закрывают сезонный дефицит?

Американцы решают проблему сезонности с помощью мощнейшей внешней миграции, которая делится на два основных канала:

Легальный путь: Визы H-2A

В США существует специальная государственная программа H-2A временных сельскохозяйственных рабочих. Американский фермер, доказав, что среди граждан США нет желающих (а в 2025–2026 годах на официальные вакансии откликнулось менее 0,04% американцев), имеет право массово завезти сезонных контрактников — в основном из Мексики и стран Центральной Америки.



В 2025–2026 годах количество сертифицированных сезонных позиций по визе H-2A в США достигло исторического рекорда — около 400 000 рабочих мест за сезон.



Работодатель обязан оплатить им перелет, предоставить бесплатное жилье и платить фиксированную министерством ставку. По окончании сбора урожая они обязаны покинуть США.



Теневой путь: Нелегальная миграция

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) и социологических опросов NAWS, около 40-42% всех наемных рабочих, собирающих урожай на американских полях прямо сейчас, не имеют законного разрешения на работу в США.



Это миллионы людей (преимущественно латиноамериканского происхождения), которые годами живут в США без документов или нелегально пересекают границу под сезон сбора. Они формируют огромный мобильный рынок труда. Подрядчики (Farm Labor Contractors) нанимают их, перевозят автобусами из штата в штат вслед за созреванием культур (весной — цитрусовые во Флориде, летом — овощи в Калифорнии, осенью — яблоки в Вашингтоне) и платят зачастую наличными .

це не означає, що нам не потріні фермери - вони потрібні - але вони й є. й якраз один з варіантів інвестицій для військових - це розвиток власного господарства - гроші є, земля є - кооперуйся й вперед. до речі, ніякої землі в холдингів немає - поки що це переважно оренда...





готовий послухати місцевих "експертів" тому допис - реальний приклад демагогії. суцільні емоції, ніякого фактажу.

Разбил пост- слишком длинноИ последнее:Прошу прощения за длинные цитаты.Но как иначе показать, что не стоит сильно упрощать проблему.Тем более, это неприемлемо для экономиста.Красным цветом я выделил основные моменты, которые сильно искажают статистику о занятых в с/х - занижают эту цифру в США (и сильно) и так же сильно завышают её в Украине.Хотя даже с учётом этого у нас, безусловно, % занятых в с/х существенно выше.Что касается современной ситуации, не стал цитировать, но, боюсь, к моменту возвращения для військових уже места особо не будет.Кроме варианта: "Специальные культуры (Specialty Crops) — Ручной труд".Я в этих вопросах совсем не эксперт.Но вряд ли кто ещё захочет вам отвечать.