RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17947179481794917950>
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 21:49

  барабашов написав:
  budivelnik написав:Думку Кирила Вереса - я чув
Якщо ти в тилу заробляєш 1 000 000 рік і 50 000 донатиш - велкам в ЗСУ
Якщо ти в тилу заробляєш 1 000 000 рік і 500 000 донатиш - сиди в тилу від тебе там більше користі....

Кстати - вот
В лабазе-нахалбуде в центре Львова у тебя товара на лимон гривен.
На полках.
Водяры, сиг и запивона
Почему ты не отдал половину всего этого на ЗСУ?
Тому що на відміну від такого дурня як ти, я замість того щоб ОДИН раз віддав на початку війни і закритись , віддав в 4 рази більше за 4 роки і продовжую віддавати.
Тобто я-бізнесмен, який вміє рахувати
Ти жулік - вкрав-випив-в тюрьму....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28989
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3053 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Когда умерли твои родители и жена?
Жінка-жива
Мама - два роки тому, дожила до 82
Тато до пенсії недожив...
А з чого в тебе такий інтерес до моєї сімї?
Станом на сьогодні мою пенсію оплачує
Два сини , дві дочки , працюючий я (правда пенсійний вже за себе не плачу)
Працююча жінка -оплачує пенсію своєї мами , разом з двома рідними працюючими сестрами ( батько в неї також до пенсії недожив)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28989
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3053 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 21:59

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Або, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація!

"Соберись,тряпка"(с)
:D


11 миг-29 от Словакии скоро. Посмотрим.

Остновим споры о ПФ
Секунда потужности :mrgreen:

Дали за 4+ роки навіть більше. Досі літають європейські машини. А що у свині не сходиться?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19185
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 22:03

  барабашов написав:Может вы все вместе в порыве патриотизма соберётесь в яме под Ореховым, сыграете в голландский штурвал и рыанёте в свой последний бой за мову, виру та виллу Хотаба на Адриатике?

зберемося, загорнемо Кабанчика в його хутра - й він як піде в атаку "свинею" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13048
З нами з: 29.09.19
Подякував: 835 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 22:20

  Shaman написав:
  барабашов написав:Может вы все вместе в порыве патриотизма соберётесь в яме под Ореховым, сыграете в голландский штурвал и рыанёте в свой последний бой за мову, виру та виллу Хотаба на Адриатике?

зберемося, загорнемо Кабанчика в його хутра - й він як піде в атаку "свинею" :lol:

Якщо двома кирпичинами щолкнути по яйцям, то навіть побіжить :oops:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 чер, 2026 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19185
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 22:40

  Shaman написав:......
по окремих моментах. збіднення грунту. має місце. ще з часів срср. власне як й на Заході. так сучасні агротехнології дозволяють отримувати врожає навіть на бідних грунтах. це світова проблема, й вимагає рішення можливо навіть не на рівні держави. з іншого боку, якщо зараз будемо вирощувати в світі як треба - сівообіг та інше, то може доведеться пустити на переробку пару ярдів населення - бо інакше не прокормлять... про це ніхто не думав?
Не буду спорить, не специалист.
Но и вы, насколько понимаю, тоже.

головне. зараз не дивився, але кілька років тому кількість господарств з земельним банком більше 10 т га (дуже багато) - до 20% від загального земельного банку. де ці суперхолдінги? костяк господарств - це й є середні та малі фермери
.
согласно актуальным исследованиям Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE), холдинги контролируют около 5,35 млн гектаров.

Всего в Украине около 41,3 млн га сельскохозяйственных угодий. Таким образом:

- Крупные агрохолдинги напрямую контролируют и обрабатывают около 12–13% всех сельхозземель Украины.
- Средние и крупные независимые хозяйства (не входящие в холдинги, размером от 500 до 10 000 га) — обрабатывают около 53% земель.
- Малые фермерские хозяйства (в среднем по 100 га) — порядка 8%.
- Частный сектор (приусадебные участки, личные крестьянские хозяйства селян по 2–3 га) — около 25–27%.

Если же сузить выборку и взять не всю землю вообще, а только угодья, обрабатываемые официально зарегистрированными юридическими лицами (предприятиями), то здесь доля агрохолдингов (компаний с зембанком более 10 000 га) весомее — они занимают около 23% от этого коммерческого сегмента.

Вариант 2. Критический (политический) взгляд: 60–70%
Существует и альтернативная точка зрения, которую часто озвучивают представители профильных фермерских ассоциаций и авторы критических публикаций (вроде той цитаты о «банановой республике», которую мы обсуждали ранее).

Они утверждают, что крупный капитал скрыто или опосредованно контролирует до 60–70% товарной пахотной земли страны.

Почему возникает такая цифра?
Размытость понятий: Официально агрохолдингом считается структура, где материнская компания открыто объединяет десятки подпредприятий. Однако на практике многие крупные бенефициары скупают или берут в аренду землю через разветвленные сети формально независимых средних ООО (по 2–5 тыс. га), которые в официальную статистику холдингов не попадают, но де-факто работают на один карман и сдают продукцию одному трейдеру.
Игнорирование мелких огородов: Если из общей площади (41 млн га) вычесть пастбища, приусадебные участки, огороды селян и земли в прифронтовых/оккупированных зонах, то в сухом остатке останется «чистая коммерческая пашня». И вот на этом самом прибыльном рынке товарного зерна доля гигантов действительно становится доминирующей.
Важный тренд: Что изменилось после открытия рынка для юрлиц?
С 1 января 2024 года в Украине юридическим лицам официально разрешили покупать до 10 000 га земли «в одни руки». Многие ожидали, что холдинги мгновенно скупят всю страну, но на практике в 2025–2026 годах этого не произошло по двум причинам:

Война и дефицит ликвидности: Крупнейшие холдинги (например, Kernel, который потерял около 15% своего зембанка из-за оккупации и боевых действий) сейчас тратят деньги на логистику, генераторы и восстановление портовой инфраструктуры, а не на массовый выкуп паев. Более того, по данным Опендатабот, количество компаний, владеющих крупными массивами земли, за последние два года даже немного сократилось.

Ценовая премия: Крупные компании вынуждены переплачивать. Юрлица покупают землю в среднем на 38–40% дороже, чем физические лица (например, в среднем по 61 600 грн за гектар против 44 600 грн у физлиц). Поэтому холдингам по-прежнему банально дешевле продлевать долгосрочную аренду, чем выкупать землю в собственность.


що правда - в наших полях холдінги більше ефективні, ніж фермери - це так.
Це так не только у нас.
Так и в Европе. Постепенно и там происходит укрупнение хозяйств. Но там процесс сдерживается из-за сопротивления фермеров и госполитики.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 23:16

Разбил пост- слишком длинно
  Shaman написав:.......
так, для великих холдінгів дійсно непотрібно багато робочих. АЛЕ - тут скиглять, що ми будемо робити, коли немає населення? очевидний варіант - підвищувати ефективність праці - ні, це не для нас 8) теж неперевірена цифра в сг США зайнято 1% населення.

1. Доля занятых в сельском хозяйстве: Сравнение
Страна........% занятых от общего числа ...Количество людей(ориентир.)
...................работающего населения
США ......... ~1,5% ............................... около 2,2–2,4 млн.чел.
Украина ..~14% (довоенный базис и оценки ILO/USDA)..около 1,8–2,2 млн.чел.
Парадокс цифр: Физическое количество людей, руками которых обрабатывается земля, в США и в Украине практически одинаковое. Вот только в США эти 2,2 миллиона человек кормят 340-миллионную страну и обеспечивают гигантский экспорт, а в Украине сопоставимое число работников занято в экономике с гораздо меньшим общим масштабом рынка труда.
2. Почему в США этот процент такой низкий?
Американский агросектор — это чистая индустрия, где автоматизация заменяет людей на каждом этапе (так называемый AgTech).
- Гигантские масштабы и консолидация: Семейное фермерство в США давно превратилось в крупный корпоративный бизнес. Один оператор на современном комбайне, оснащенном ИИ-системами зондирования почвы и автопилотом, заменяет десятки разнорабочих.
- Аутсорсинг процессов: Американский фермер не занимается всем подряд. Посев, обработка дронами, сбор урожая и логистика часто заказываются у узкоспециализированных подрядных компаний.
- Постиндустриальная структура: В США более 80% населения занято в сфере услуг (включая финансы, ИТ, маркетинг, медицину). Сельское хозяйство там высокоэффективно, но не требует массового присутствия людей в полях.

3. Почему в Украине этот процент остается высоким?
Показатель Украины (~14%) — один из самых высоких в Европе (выше только в Румынии). Это обусловлено спецификой структуры расселения и ведения хозяйства:

- Огромный частный сектор (Огороды и ЛКХ): Около 25–27% всех сельхозугодий Украины — это приусадебные участки и личные крестьянские хозяйства селян. Миллионы людей в сельской местности официально или неофициально самозаняты: они выращивают картофель, овощи, держат скот для себя или для продажи на местных рынках. В статистике занятости они проходят по категории агросектора.

- Сырьевой характер крупных производств: Несмотря на то, что украинские агрохолдинги используют передовые тракторы с GPS-навигацией, общая переработка продукции внутри страны развита слабее, чем на Западе. Большая часть цепочки — это выращивание и экспорт сырья, что требует сезонного привлечения рабочей силы, но не создает высокотехнологичных рабочих мест в городах.

- Социальная функция села: Село в Украине исторически оставалось «буфером» безработицы. В периоды экономических кризисов люди возвращались к земле, чтобы обеспечить себя базовыми продуктами.


И последнее:
Две стороны американского агросектора
1. Зерновой пояс (Field Crops) — Сверхмашинизация
Кукуруза, соя, пшеница. Это огромные поля на Среднем Западе. Этот сектор автоматизирован практически до предела. Здесь сезонные рабочие почти не нужны — фермерская семья и пара постоянных наемных работников на мощных комбайнах справляются со всем циклом. Доля ручного труда тут минимальна.

2. Специальные культуры (Specialty Crops) — Ручной труд
Фрукты, овощи, ягоды, орехи, виноградники и теплицы (Калифорния, Флорида, Вашингтон). Здесь роботы пока не могут полноценно заменить человека — сорвать нежную клубнику, уложить спелый персик или вручную срезать салат комбайном невозможно без потери качества.

Именно в секторе фруктов и овощей возникает колоссальная сезонная «дыра», которую невозможно закрыть местными жителями. Из общего числа наемных рабочих на полях США около 70-75% рождены за пределами страны.

Как США закрывают сезонный дефицит?
Американцы решают проблему сезонности с помощью мощнейшей внешней миграции, которая делится на два основных канала:
Легальный путь: Визы H-2A
В США существует специальная государственная программа H-2A временных сельскохозяйственных рабочих. Американский фермер, доказав, что среди граждан США нет желающих (а в 2025–2026 годах на официальные вакансии откликнулось менее 0,04% американцев), имеет право массово завезти сезонных контрактников — в основном из Мексики и стран Центральной Америки.

В 2025–2026 годах количество сертифицированных сезонных позиций по визе H-2A в США достигло исторического рекорда — около 400 000 рабочих мест за сезон.

Работодатель обязан оплатить им перелет, предоставить бесплатное жилье и платить фиксированную министерством ставку. По окончании сбора урожая они обязаны покинуть США.

Теневой путь: Нелегальная миграция
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) и социологических опросов NAWS, около 40-42% всех наемных рабочих, собирающих урожай на американских полях прямо сейчас, не имеют законного разрешения на работу в США.

Это миллионы людей (преимущественно латиноамериканского происхождения), которые годами живут в США без документов или нелегально пересекают границу под сезон сбора. Они формируют огромный мобильный рынок труда. Подрядчики (Farm Labor Contractors) нанимают их, перевозят автобусами из штата в штат вслед за созреванием культур (весной — цитрусовые во Флориде, летом — овощи в Калифорнии, осенью — яблоки в Вашингтоне) и платят зачастую наличными.
Прошу прощения за длинные цитаты.
Но как иначе показать, что не стоит сильно упрощать проблему.
Тем более, это неприемлемо для экономиста.
Красным цветом я выделил основные моменты, которые сильно искажают статистику о занятых в с/х - занижают эту цифру в США (и сильно) и так же сильно завышают её в Украине.
Хотя даже с учётом этого у нас, безусловно, % занятых в с/х существенно выше.

це не означає, що нам не потріні фермери - вони потрібні - але вони й є. й якраз один з варіантів інвестицій для військових - це розвиток власного господарства - гроші є, земля є - кооперуйся й вперед. до речі, ніякої землі в холдингів немає - поки що це переважно оренда...
Что касается современной ситуации, не стал цитировать, но, боюсь, к моменту возвращения для військових уже места особо не будет.
Кроме варианта: "Специальные культуры (Specialty Crops) — Ручной труд".

тому допис - реальний приклад демагогії. суцільні емоції, ніякого фактажу.

готовий послухати місцевих "експертів" 8)
Я в этих вопросах совсем не эксперт.
Но вряд ли кто ещё захочет вам отвечать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 23:24

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.................
Після 2022 р. мабуть всі побачили неефективність фермерських господарств.
.......

Можно чуть подробнее?


В 2022 р в ЄС дозволили експорт української сх продукції без мит і квот.
І всі, в сенсі в Україні, побачили неефективність невеликих фермерських господарств.

Вони не витримують конкуренцію, навіть при досить великих дотаціях.

Хоча для українських фермерів це не стало чимсь неочікуваним.
Те що 100 га. це дуже мало вони і так знали.

В Европе очень много ограничений для фермеров. У наших такого нет.
Кроме того, европейские фермеры проигрывали нашим агрохолдингам. Так это и так понятно. Они и своим проигрывают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 23:42

  vt313 написав:
  flyman написав:.............
ЄС має власну політику, орієнтовану на
1. збереження сіл і містечок
2. збереження робочих місць
3. збереження екосистем
4. збереження національної ідентичності
і т.п. і т.д.

Ім не потрабна така "ефективність латифундій" як в ЛатАмериці.

там не громадянину ЄС навіть маленький клаптик землі під будинком купити ціла проблема (в Польщі тільки через досвіл МВС, і то не в прикордонній зоні),
а сільгосп угіддя чи ліс - це фантастика.
Купівля с/г угідь можна громадянам в певних лімітах і то з метою ведення малого фермерського господартсва.
..........

Це доки є зайві гроші.

Пока не закончились.
И вряд ли закончатся в ближайшем будущем.
Когда закончатся, тогда и поговорим. Но тогда они, вероятно, сократят требования к фермерам. И не только.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 23:55

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Так я ж тебе про нее и толкую - особенно якщо в них стажу дофига :wink:

так чекаємо відповідь - з чиїх відрахувань має сплачуватися ця пенсія?..

Я ж там объяснял уже чуть раньше? :roll:
- ПФУ деньги взял? - взял.
- отдать должен? - должен.
как бы - все. Точка.

ПФУ заплатить пенсии должен.
Но не потому, что когда-то у кого-то взял.
То, что он когда-то взял, он тут же и выплатил.
Уже надоело объяснять, что такое солидарная система - сегодня пенсии выплачиваются со взносов сегодня работающих людей.
Завтра будут выплачиваться со взносов людей, которые будут работать завтра.
Взносов в ПФУ сегодня работающих людей уже не хватает на выплату сегодняшних пенсий. Поэтому ПФУ регулярно получает субсидии из госбюджета и без этого пенсионеры уже давно сидели бы без пенсий..
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40487
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17947179481794917950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 18793
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 17093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 308698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron