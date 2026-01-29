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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17977179781797917980>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 18:45

  sashaqbl написав:
  stm написав:І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )

Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
для сарказму є смайли. може треба подумати, чого більшість сприйняла таку фразу від вас. я навіть не здивувався - тільки думав, як би пом'якше відповісти 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 18:48

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
для сарказму є смайли. може треба подумати, чого більшість сприйняла таку фразу від вас. я навіть не здивувався - тільки думав, як би пом'якше відповісти 8)

Забавно: только два человека восприняли подколку буквально
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_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 18:56

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  sashaqbl написав:Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
для сарказму є смайли. може треба подумати, чого більшість сприйняла таку фразу від вас. я навіть не здивувався - тільки думав, як би пом'якше відповісти 8)

Что забавно: только два человека восприняли буквально
- ура-патриотыня
- ура-патриот
:lol:


накінути лайно на вентілятор, а потім смайлік клеїти, можна отримати в табло не дочекавшись смайліка

тебе взагалі треба забанити пожитево за антіукраїнську позицію, самйлік треба? чи в табло тобі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:04

ну реально непонятно...

prodigy
вот реально не могу понять зачем вы все кормите этот жЫрного тролля???
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:10

  Прохожий написав:prodigy
вот реально не могу понять зачем вы все кормите этот жЫрного тролля???


не розумію, чому модератор не видалив його на завджи, щоб навіть духу його російського тут не було
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:12

  Прохожий написав:Banderlog
[i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ:
62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією;
57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ;
67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія;
79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України;
70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути

или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:13

Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:16

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:Banderlog
[i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ:
62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією;
57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ;
67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія;
79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України;
70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути

или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?

мож сэрэд "воцэковлэных"??? :shock:
таки е у хиджабах та ермолках???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:17

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:Banderlog
[i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ:
62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією;
57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ;
67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія;
79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України;
70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути

или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?
В Україні на сьогодні від мобілізації
заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.
із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні,
до критичної інфраструктури зараз віднесено трохи більше 10 тис.
релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви (Московського патріархату), не можуть ставати стратегічними, а їхні священники – бронюватися.
https://censor.net/n4006541
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:21

  Shaman написав:

готовый боец ССО с опытом перевоплощения :mrgreen:
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