won
Я знаю що це раніше ввели. І гасив в нуль ще до першого числа. Але ж апетит в тасі росте. Треба ще 150 грн. Я стіки не наїм кешбеку. Скажу тасі ,,до побачення,,.
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Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:57
won
Я знаю що це раніше ввели. І гасив в нуль ще до першого числа. Але ж апетит в тасі росте. Треба ще 150 грн. Я стіки не наїм кешбеку. Скажу тасі ,,до побачення,,.
Додано: П'ят 15 тра, 2026 20:01
Яких нових ще 150? Ці дві платні абонки почали діяти одночасно: одна - якщо верка без кредліму, друга - якщо заборгованість по ліміту на кінець місяця в пільговому періоді більш як 50 грн. Списується лише одна з двох абонок (при невиконанні умов для безкоштовності), але вони обидві існують вже рік. Зараз нічого нового по комісіям не введено.
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:43
Re: Таскомбанк
Хочу поблагодарить "Таскомбанк" за оперативное решение моего вопроса: дистанционная актуализация данных и восстановление полного доступа к моему депозиту. Честно говоря, был уверен, что ситуация безнадёжная, но нет. Всё решилось благополучно. В отличие от "Укргазбанка", который послал меня подальше. Ещё раз спасибо и процветания банку!
Додано: Пон 25 тра, 2026 10:10
Только и подарков - то, что не отняли
Додано: Пон 25 тра, 2026 19:05
ramzes4 Для меня это реально сродни подарку. Укргазбанк в аналогичной ситуации у меня деньги по сути отнял. Так что есть с чем сравнить.
Додано: Пон 25 тра, 2026 22:43
А кто возражает? Всё по вечной классике: "
Додано: Вів 26 тра, 2026 10:23
Re: Таскомбанк
Попробуйте воспользоваться
Додано: Пон 01 чер, 2026 07:59
Re: Таскомбанк
Нагадайте, відсьогодні кешбек за поповнення мобілки Very Card не нараховується?
Додано: Пон 01 чер, 2026 08:17
Якби не ви ж місяць тому принесли наступну звістку на форум, не було б здивування:
А так - ви ж самі написали, а тепер забули і питаєте геть за інше, як так?
Про кешбек ніяких змін анонсовано не було.
Додано: Сер 03 чер, 2026 16:05
Re: Таскомбанк
Новий рівень комфорту у подорожах з Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/novyy-riven- ... taskombank
з 2 червня по 30 вересня 2026 року
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