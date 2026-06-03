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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
8
2- Погане. Некомпетентне.
20%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:57

won
Я знаю що це раніше ввели. І гасив в нуль ще до першого числа. Але ж апетит в тасі росте. Треба ще 150 грн. Я стіки не наїм кешбеку. Скажу тасі ,,до побачення,,.
alex lem
 
Повідомлень: 3195
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Подякували: 368 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 20:01

  alex lem написав:won
Я знаю що це раніше ввели. І гасив в нуль ще до першого числа. Але ж апетит в тасі росте. Треба ще 150 грн. Я стіки не наїм кешбеку. Скажу тасі ,,до побачення,,.

Яких нових ще 150? Ці дві платні абонки почали діяти одночасно: одна - якщо верка без кредліму, друга - якщо заборгованість по ліміту на кінець місяця в пільговому періоді більш як 50 грн. Списується лише одна з двох абонок (при невиконанні умов для безкоштовності), але вони обидві існують вже рік. Зараз нічого нового по комісіям не введено.
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 19:43

Re: Таскомбанк

Хочу поблагодарить "Таскомбанк" за оперативное решение моего вопроса: дистанционная актуализация данных и восстановление полного доступа к моему депозиту. Честно говоря, был уверен, что ситуация безнадёжная, но нет. Всё решилось благополучно. В отличие от "Укргазбанка", который послал меня подальше. Ещё раз спасибо и процветания банку!
Losos201011
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 10:10

  Losos201011 написав:Хочу поблагодарить "Таскомбанк" за оперативное решение моего вопроса: дистанционная актуализация данных и восстановление полного доступа к моему депозиту. Честно говоря, был уверен, что ситуация безнадёжная, но нет. Всё решилось благополучно. В отличие от "Укргазбанка", который послал меня подальше. Ещё раз спасибо и процветания банку!

Только и подарков - то, что не отняли :D
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:05

ramzes4 Для меня это реально сродни подарку. Укргазбанк в аналогичной ситуации у меня деньги по сути отнял. Так что есть с чем сравнить.
Losos201011
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.12.25
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 22:43

  Losos201011 написав:ramzes4 Для меня это реально сродни подарку. Укргазбанк в аналогичной ситуации у меня деньги по сути отнял. Так что есть с чем сравнить.

А кто возражает? Всё по вечной классике: "Хочешь сделать человека счастливым? Отбери у него что-то, а потом верни". Причём, если вернуть полностью, то это неслыханная щедрость.
moveton
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1
15
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 10:23

Re: Таскомбанк

  Losos201011 написав:В отличие от "Укргазбанка", который послал меня подальше.
Попробуйте воспользоваться этой услугой. Я так актуализировал свои данные.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 07:59

Re: Таскомбанк

Нагадайте, відсьогодні кешбек за поповнення мобілки Very Card не нараховується?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 08:17

  Ferlakur в Пон 01 чер, 2026 о 08:59 написав:Нагадайте, відсьогодні кешбек за поповнення мобілки Very Card не нараховується?

Якби не ви ж місяць тому принесли наступну звістку на форум, не було б здивування:

  Ferlakur в Чет 07 тра, 2026, о 08:33 написав:З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829

А так - ви ж самі написали, а тепер забули і питаєте геть за інше, як так?
Про кешбек ніяких змін анонсовано не було.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:05

Re: Таскомбанк

Новий рівень комфорту у подорожах з Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/novyy-riven- ... taskombank

з 2 червня по 30 вересня 2026 року
Assistant_Portal
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