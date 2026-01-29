Потужно! Осталось еще 2-3 недели - и тех, кого мобилизировали 4 года назад - начнут отпускать...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 08:38
Додано: Чет 04 чер, 2026 08:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти спочатку запитайся в саші і в тигреняти - скільки разів вони були у відпустках, тоді й зрозумієш що
3,14діти -не мішки носити
ПС
Рідний брат мого зятя, служить від початку, три рази був у відпустці, з них всі три рази їздив у Португалію до батьків.
Додано: Чет 04 чер, 2026 08:51
Да и пофиг: нет, я догадываюсь, что на "альтернативно-будивэльному" отпуск обозначает "замінюють піхоту":
но у нормальных людей - это максимум на "підмінюють" тянет.
А "замінюють" - это, все же - когда вольную подписывают...
Додано: Чет 04 чер, 2026 09:02
_hunter
це крокодилячі сльози. «Підміна» втікала через кордон разом з молодим штурмовиком . Цинізм 90lvl
Додано: Чет 04 чер, 2026 09:06
Додано: Чет 04 чер, 2026 09:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для Де.Білів - пояснення просте
1 Раніше піти у відпустку було ДУЖЕ важко
2 По всім правилам, відпустки надають тим хто на них має більше прав, тобто в першу чергу надають тим хто більше відслужив
3 Якщо надають навіть тим хто прослужив пів-року -це говорить про те що критичність яка була рік-два назад - зникла
4 Так як якихось кардинальних змін в наборі (крім дозвіл молодим)не відбулось , значить нестача піхоти чимось замінена(замінюється бо на 100% людей нічим не заміниш)
Єдине що могло замінити(нехай частково піхоту)-роботизовані комплекси..
При чому комплекс, з кулеметом на борту і замінований по саме нехочу є страшнішим ніж піхотинець...
Бо піхотинець -вразливий. а комплексу-все одно , він буде робити те що наказав оператор, а тому ворожий піхотинець побачивши комплекс повинен зробити все щоб уникнути з ним зустрічі... в противному разі - дуель машини яка менш вразлива і готова до самопідриву і людини.
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