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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17991179921799317994>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Бо летусрок дивиться й каже:
Тобто
Якщо ЛАД каже що розігнати СБС і будувати танкові заводи...
То будемо так робити?
Тоді ти в програшній ситуації
Якщо ворог побачить що можна зломати ефективність виключно шляхом словесних інтервенцій в інтернеті....
Ми приплили.
Звідси висновок
Той хто хоче ПЕРЕМОГТИ, повинен ЗБІЛЬШУВАТИ шанси на ПЕРЕМОГУ , а не слухати тих кому по барабану..

ПС
Вже якось рахував
Порошенко - 8 млрд за час війни= 200 млн доларів
ЄС+США - 150 млрд доларів за час війни
Ворогу треба очорнити всього навсього 150 млрд/200 млн= 750 Порошенків, щоб ЗНИЗИТИ фінансування ЗСУ в 2 рази.

Тому ще раз
Ефективних треба захищати, а ефективний той хто віддає БІЛЬШУ частку своєї праці ніж залишає в своєму розпорядження.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:43

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?

Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш.
99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.

Помилка вижившого.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
Так і його за це ОЦІНИЛИ і він буде ДЕПУТАТОМ і саме його вміння будувати мільйонні бізнеси(за які він до війни потрапив під суд) дозволило йому сформувати СБС....
Але нюанс
Всі не можуть бути Мадьярами(Порошенками )
тому береш і вибудовуєш ІЄРАРХІЮ
Де той хто вміє грати на трубі-йде в музиканти
А той хто вміє копати мяч-йде в спортсмени.....

Я вмію ВІДДАВАТИ більше ніж залишив собі...
Повір , це УНІКАЛЬНЕ ВМІННЯ серед Українців..
То чому його треба розмінювати на банального шофера ( 2 з трьох військовозобовязаних можуть бути шофером)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:53

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
......
Я вмію ВІДДАВАТИ більше ніж залишив собі...
Повір , це УНІКАЛЬНЕ ВМІННЯ серед Українців..
То чому його треба розмінювати на банального шофера ( 2 з трьох військовозобовязаних можуть бути шофером)

Потому, что только по этому "уникальному" умению - в ЗСУ (15 дней за пол-года) - себе оставляют еще меньше.
Поэтому да - почему бы и не разменять.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:54

Что ты, что летусрок вообще не видять, что можно донатить, как будівельник )

Зато, утирая скупую мужскую слезу, бедкаетесь, как мало платять в ЗСУ )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:54

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?

Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш.
99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.

Помилка вижившого.

Володієш статистикою щоб підтвердити свою думку?
Воно добре складає будівлі. Але коли сидиш в бліндажі, то воно тебе в першу чергу ламає психологічно - невідворотністю прильоту. Ти нікуди не дінешся і не втечеш. І це пи**.
Але по факту я не чув про втрати від кабів у нас в бригаді.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 17:14

Яка різниця де людина?
Що перший хантер, що другий летусорк, що третій мій старший - ЗАКОН не порушили.
Тепер переходимо з Державних законів до економічних....
Порошенко не в ЗСУ , я не в ЗСУ, син Порошенка не в ЗСУ, мій син не в ЗСУ - хто з нас дорівнює летусорку або хантеру?

До речі
Як тобі таке
Може ти на третій рік служби дослужився до лейтенанта тому що трошки неадекват?
До кого там Мадьяр дослужився? А починав так само як ти в ТРО

ПС
я , в мирний час, отримав прапорщика ЧЕРЕЗ 1,5 року після призиву, маючи всього 2 курси політехнічного за плечима.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 17:24

  sashaqbl написав:
  flyman написав:нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
А коли людина соромить ухилянтів, але сама ухилянт - то це дуже неоднозначно сприймається суспільством. Суспільство сприймає це як лицемірство. А лицемірні заклики до патріотизму мають протилежний ефект, на жаль. Така людська психологія.
В Великобританії - принц Гаррі, син теперішнього короля, воював у Афганістані. І не розповідав про свою ефективність в тилу.

це загалом по Україні? бо на форумі тут ухилянтів ніхто особливо не соромить, так інколи макають головою, коли вони зовсім пускається берегів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 17:28

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
.

ізраїль веде достатньо мудру політику щоб не вести екзистенційних воєн, це зараз вони трохи вляпались.
Але до нашої війни там ще далеко. Основою мирного життя в Україні була багатовекторність і економічний прагматизм.
Якби ми цього дотримувались то війна між сходом і заходом велась б десь в іншому місці он лукашенко стіки років і з москалями і з заходом і з китаєм і все в нього норм а початкові умови там нічуть не ліпші. І пост совкові проблеми і рускоязичіє, моря нема, та пес зна шо з релігійним вопросом но усатий не обостряє...

Україна звісно винувата, що хочеть Раша "їсти"... якби ми стали як Біларусь, тоді б ок - а інакше напали - бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші

й головне, ми не проти багатовекторності - це теж не влаштовує Рашу. от Вірменія почала зближення з ЄС - й вони вже проти. але головне все сплутати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 17:38

  ЛАД написав:
  prodigy написав:‼️У Полтаві заборонили російськомовний контент, включаючи український контент російською, — мовний омбудсмен

Російськомовний культурний продукт заборонили у транспорті, закладах громадського харчування, культури та інших громадських місцях.

Обмеження стосується книг, музики, фільмів, театральних постановок, концертів та культурно-освітніх заходів російською мовою.

https://www.rbc.ua/rus/news/lishe-knigi ... 15561.html

Шаман, вы что-то рассказывали, что я "нагнетаю"? :mrgreen:

й? взагалі не бачу в цьому проблеми під час війни з Рашею - в забороні руського продукту в громадських місцях. чи ви ЛАД без шансону не можете? ;)
Shaman
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