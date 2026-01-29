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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1799817999180001800118002>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.
ти у нас
світоч мисли , отец руССкай демократии...
от ти скажи
Який найреальніший спосіб зробити так щоб бути подалі від роССії?

Я знаю тільки ОДИН
розвал педерації = подалі від агресії.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:00

ЛАД

Вы тоже стали "непонятливым"?
Те города, о которых вы говорите, не бомбили как города, их бомбили и обстреливали как фронт.


А розмова з чого почалась? Ви забули? Саме про роль КАБів для наступу росіян.
Все у вас тепер зійшлось?
А хто вам сказав що нема штурмів? І просування
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.

..........
Який найреальніший спосіб зробити так щоб бути подалі від роССії?

Я знаю тільки ОДИН
розвал педерації = подалі від агресії.
Каким образом вы собираетесь этого добиться?
Парадом ЗСУ на Красной площади?
К сожалению, не реально.
Как ещё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:09

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?
Я зібрався для того , щоб мої внуки не воювали з Китаєм за те чий Урал?
чи не встановлювали геноцид в Африці

Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?
РФ с Китаем уже собрались воевать за Урал?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:....... це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить...
.......

На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего. :mrgreen:

Українці надто вільнолюдна нація, щоб дозволити «тимчасовим обмеженням військового стану» продовжитись після його відміни. Більше того, навіть нинішні обмеження під час дії ВС зовсім неповні, понарошечні, рідко з реальною відповідальністю. Ви і самі казали про це («живуть далі мирним життя 90%»)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Українці надто вільнолюдна нація, щоб дозволити «тимчасовим обмеженням військового стану» продовжитись після його відміни.

звільнись від полону ілюзій
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:19

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.

..........
Який найреальніший спосіб зробити так щоб бути подалі від роССії?

Я знаю тільки ОДИН
розвал педерації = подалі від агресії.
Каким образом вы собираетесь этого добиться?
Парадом ЗСУ на Красной площади?
К сожалению, не реально.
Как ещё?



те що відбувається сьогодні в рф (завдяки ЗСУ) довольно сильно впливає
на усвідомлення росіян що путін не здатен їх захистити, бензину немає в багатьох
регіонах (в країні-бензоколонці), рівень життя починає з кожним днем знижуватись(всі
послуги і медицінські стають не по кішені не тількі бідним і й тим, хто ніколи не вважав себе бідним, а навпаки-майже середній клас)


"по нам в*єбали"(на відео полихає корвет в Кронштадті)
https://t.me/nevzorovtv/34611
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:22

Володимир Зеленський написав відкритого листа кремлівському

Володимир Зеленський написав відкритого листа кремлівському диктатору

Зеленський у листі прямо закликав росію завершити війну та запропонував особисту зустріч для переговорів. У зверненні глава держави не лише озвучив дипломатичну пропозицію, а й жорстко описав наслідки війни для росії, її втрати, міжнародну залежність і внутрішню втому російського суспільства.

Коли ви більш ніж 26 років тому очолили росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей”, – з таких слів Зеленський розпочав листа.

Зеленський прямо запропонував Путіну зустріч
Ключовою частиною листа стала особиста пропозиція до російського лідера сісти за стіл переговорів.

«Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч», — написав Зеленський.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:23

  Hotab написав:ЛАД

Вы тоже стали "непонятливым"?
Те города, о которых вы говорите, не бомбили как города, их бомбили и обстреливали как фронт.


А розмова з чого почалась? Ви забули? Саме про роль КАБів для наступу росіян.
Все у вас тепер зійшлось?
А хто вам сказав що нема штурмів? І просування

А є скільки-небудь значне просування?
І що ви називаєте штурмом?
Просочування группами в декілька чоловік?
А розмова почалась, якщо ви забули, с моєї фрази, що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней", яку ви чомусь почали заперечувати. Хоча, на мій погляд, фраза абсолютно ясна і беззаперечна для любого військового.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.

..........
Який найреальніший спосіб зробити так щоб бути подалі від роССії?

Я знаю тільки ОДИН
розвал педерації = подалі від агресії.
Каким образом вы собираетесь этого добиться?
Парадом ЗСУ на Красной площади?
К сожалению, не реально.
Как ещё?
Нагадай мені
А чи був парад в мАсквЕ в 1990 ?
а совок-розвалився
Тому нагадаю тобі розповсюджений жарт радянської армії
не лякайте русскіх війною - вони стройовими смотрами самі себе замахають...

Наша справа - тихенько з мінімальними затратами з нашого боку-знищувати максимум цілей на їх стороні
а марш по червоній площі і без нас дугін чи стрєлков чи кадиров чи ще там хтось -проведуть....
budivelnik
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  #<1 ... 1799817999180001800118002>
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