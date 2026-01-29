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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18001180021800318004
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
Якщо ми забрали щось з фронту щоб прикривати тил, то ймовірно що вони могли внаслідок цього просунутись ...
Це війна, шахмати , де до кінця матчу не завжди можна пояснити чому ходи такі чи інші...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:50

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:----------------------------
ЛАД
я писал совсем не о "диктаторах", а о психологии и морали общества
----------------------------
Психологія і мораль общєства не міняється за 4 і 10 років війни.
Я за 4 роки не побачив зростання толерантності до закручування гайок. Скоріше навпаки . Ви побачили?
Сколько раз вам надо повторить - я не имел ввиду "закручування гайок". Писал совсем не об этом.


Так ви не повторюйте, а скажіть конкретно що саме вас лякає в зміні психології людей воюючої країни. Я ж зразу сказав, «я не сібаріт»
А я сразу написал - психология и мораль. А это не диктатура.
Я не Виталий и не собираюсь здесь заниматься психологией и писать труды на эту тему.
Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту... Да ещё много чего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:52

  ЛАД написав:И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"



Ви все шукаєте якусь одну зброю , яка на вашу думку сама забезпечить перемогу?? А якщо сама не здатна, то ну її в смітник. Так?
На війні робиться багато речей для перемоги, які не забезпечують прямого просування ні на метр.
Що ви не зрозуміли в першій половині цього Напад росії і білорусі на Україну
повідомлення?



Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту..


Інтернет-війни були задовго до гарячої війни. Просто ви в них не брали участь. Нічого нового з війною не зʼявилось в цьому питанні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
Якщо ми забрали щось з фронту щоб прикривати тил, то ймовірно що вони могли внаслідок цього просунутись ...
Це війна, шахмати , де до кінця матчу не завжди можна пояснити чому ходи такі чи інші...
Вы сами недавно приводили данные о скорости их продвижения.
Она последние месяцы (и уже довольно давно) только падает.
Я как раз пишу о том, что они не просунулись.
А продвигались точно не благодаря обстрелам Киева, или Харькова, или других городов. И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

[quote="5961255:pesikot"][/quote]

пушистик ты с водичкой из одного прайда ?

вы ничего из себя не представляете, кроме как изрыгать ненависть к интеллектуально превосходящим вас оппонентам, посягнувшим на ваши никчемные идеалы
умом надо отличаться, а не своей воук-ориентацией 
вам это потихоньку дообьяснят и интернет модерация уже не поможет
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 23:01

ЛАД


И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.


Ви знаєте навіщо боксер бʼє по відкритим ділянкам середини тіла? Це ж не приносить миттєвого ефекту. Бив би тільки в підборіддя, там можна вдало виключити з одного удару.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 23:07

  Hotab написав:
  ЛАД написав:И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
Ви все шукаєте якусь одну зброю , яка на вашу думку сама забезпечить перемогу?? А якщо сама не здатна, то ну її в смітник. Так?
На війні робиться багато речей для перемоги, які не забезпечують прямого просування ні на метр.
Простите, вы взяли на вооружение метод шамана - приписывать мне то, что я никогда не говорил.
Считаете, что я способен на такую глупость?

Що ви не зрозуміли в першій половині цього Напад росії і білорусі на Україну
повідомлення?
А с чего вы решили, что я что-то не понял?

Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту..

Інтернет-війни були задовго до гарячої війни. Просто ви в них не брали участь. Нічого нового з війною не зʼявилось в цьому питанні.
Я на форуме уже не первый год.
Такого, как сейчас, не было.
И я не о форуме. Просто в инете народ распускается и позволяет себе больше. Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.
И простите, если вы оцениваете эту ветку как фронт интернет-войны, то у нас сильно различаются взгляды на форум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 23:09

  Hotab написав:ЛАД
И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.

Ви знаєте навіщо боксер бʼє по відкритим ділянкам середини тіла? Це ж не приносить миттєвого ефекту. Бив би тільки в підборіддя, там можна вдало виключити з одного удару.
Знаю.
Но, по-моему, вы уже ведёте спор ради спора.
ЛАД
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  #<1 ... 18001180021800318004
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