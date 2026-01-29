Shaman написав:....... це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить... .......
На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.
Українці надто вільнолюдна нація, щоб дозволити «тимчасовим обмеженням військового стану» продовжитись після його відміни. Більше того, навіть нинішні обмеження під час дії ВС зовсім неповні, понарошечні, рідко з реальною відповідальністю. Ви і самі казали про це («живуть далі мирним життя 90%»)
ЛАД написав:На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.
.......... Який найреальніший спосіб зробити так щоб бути подалі від роССії?
Я знаю тільки ОДИН розвал педерації = подалі від агресії.
Каким образом вы собираетесь этого добиться? Парадом ЗСУ на Красной площади? К сожалению, не реально. Как ещё?
те що відбувається сьогодні в рф (завдяки ЗСУ) довольно сильно впливає на усвідомлення росіян що путін не здатен їх захистити, бензину немає в багатьох регіонах (в країні-бензоколонці), рівень життя починає з кожним днем знижуватись(всі послуги і медицінські стають не по кішені не тількі бідним і й тим, хто ніколи не вважав себе бідним, а навпаки-майже середній клас)
Володимир Зеленський написав відкритого листа кремлівському диктатору
Зеленський у листі прямо закликав росію завершити війну та запропонував особисту зустріч для переговорів. У зверненні глава держави не лише озвучив дипломатичну пропозицію, а й жорстко описав наслідки війни для росії, її втрати, міжнародну залежність і внутрішню втому російського суспільства.
“Коли ви більш ніж 26 років тому очолили росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей”, – з таких слів Зеленський розпочав листа.
Зеленський прямо запропонував Путіну зустріч Ключовою частиною листа стала особиста пропозиція до російського лідера сісти за стіл переговорів.
«Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч», — написав Зеленський.
Вы тоже стали "непонятливым"? Те города, о которых вы говорите, не бомбили как города, их бомбили и обстреливали как фронт.
А розмова з чого почалась? Ви забули? Саме про роль КАБів для наступу росіян. Все у вас тепер зійшлось? А хто вам сказав що нема штурмів? І просування
А є скільки-небудь значне просування? І що ви називаєте штурмом? Просочування группами в декілька чоловік? А розмова почалась, якщо ви забули, с моєї фрази, що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней", яку ви чомусь почали заперечувати. Хоча, на мій погляд, фраза абсолютно ясна і беззаперечна для любого військового.