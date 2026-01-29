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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18003180041800518006
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 07:04

  serg1974 написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші

.

а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?


Чтобы вас догнать. Но без двойного гражданства


fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 07:56

  serg1974 написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші

.

а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?


Чтобы вас догнать. Но без двойного гражданства

Догнали? ) чим Вам 2 громадянства не подобаютьсЯ?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 08:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если бы песикоты, вотеры, алексы дворниченки свои нетрадиционные хотелки решали в индивидуальном порядке, не впутывая всю страну, - все было бы ок
fox767676
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  #<1 ... 18003180041800518006
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