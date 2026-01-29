ЛАД написав:Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет. Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет. Могу привести и ещё, возможно, более яркие примеры. Тут либо супернеточность, либо стреляли в белый свет как в копеечку.
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам. Але є ряд факторів, які призводять до таких ударів: 1) якість і точність зброї 2) якість розвідки, яка може бути х******, можуть бути просто припискі і координати від фонаря взяті 3) робота РЕБ і ППО.
Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.
вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023року
минулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна? ви ухулялись від відповіді, тобто віддати частину Донбасу для вас особисто не було проблемою коли вам щоденно відповідали, що Україна тримається, ситуація важка, але не критична (так втрачаємо НП, помалу відступаємо, але зберегли армію і тд)-та ні, це пропаганда, ми не можемо перемогти рф
-для чого удари по НПЗ і танкерам, це не допомагає не фронті?
-все по совокупності допомогає наблизити нашу перемогу сьогодні з ранку інформація: в 15 регіонах рф+5 окупованих областей України(Крим включно) проблеми з бензином
Найбільше від нестачі пального та лімітів постраждали: Окупований Крим — критична ситуація з логістикою (знищення поромів та удари по нафтобазах), паливо видають переважно за талонами, запроваджено ліміти на АЗС.П
Прикордонні області — у Курській та Бєлгородській областях фіксують регулярні перебої.Окуповані території України (Донецька, Луганська та Запорізька області) — на багатьох АЗС пального немає або воно продається з обмеженнями. Крім того, обмеження на продаж бензину (ліміти в одні руки, подекуди до 20 літрів) введені у віддалених та центральних регіонах, серед яких:Москва та Санкт-Петербург (разом із прилеглими областями)Новгородська та Тверська областіМурманська область (зокрема, селище Алакуртті)Республіка КареліяВоронезька, Томська області та Красноярський крайКорякський округ Камчатки
вашу відповідь знаю: та це фігня, це не суттево для війни
просто у вас ВЕЛИКИЙ СКЕПСИС до успіхів України, а навпаки 100% довіра до інформації ворога (як приклад Старобільськ) виглядає, що особисто ВИ морально вичерпались(зломались), по цій причині ви почали підтримувати тих, хто збіжав з країни і щось гавкає з за кордону(особливо чутлива тема ТЦК), сьогодні ви не боці України, ви на іншому боці
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дрон не має тієї потужності як бомби союзників у Другу світову
зато дрон має 50% ефективність порівняно з бомбами(90% яких промахувались і не несли ніяких уражень виробництву Німеччини)
подивіться відео про операцію «Chastise»
Союзники разрушали плотины и шлюзы в ходе Второй мировой войны с помощью точечных авиаударов. Самой известной операцией стала «Chastise» (Рейд «Разрушителей плотин») в мае 1943 года, а для поражения особо прочных дамб в конце войны использовались уникальные сейсмические бомбы.
1. Операция «Chastise» (май 1943 года)Цель: Разрушение гидротехнических сооружений в индустриальном сердце Германии — долине реки Рур. Оружие: Специальные «прыгающие бомбы» (код «Upkeep»), разработанные британским инженером Барнсом Уоллисом. Цилиндрическая бомба вращалась, сбрасывалась с самолета перед плотиной, прыгала по воде, перепрыгивала через противоторпедные сети, ударялась о стену дамбы, опускалась на глубину и взрывалась.
Как проходил налет: 16–17 мая 1943 года 19 бомбардировщиков Avro Lancaster из 617-й эскадрильи RAF на бреющем полете (около 18 метров над водой) атаковали цели. Итог: Британцы прорвали дамбы Мённе и Эдер. Катастрофические потоки воды смывали мосты, заводы и жилые дома, парализовав промышленность Рура.
2. Сейсмические бомбы «Tallboy» и «Grand Slam» (1944–1945 годы)Цель: Уничтожение укрепленных мостов, шлюзов и виадуков, которые обычные бомбы не могли разрушить.Оружие: 12-тонные и 10-тонные бомбы, которые сбрасывались с большой высоты, разгонялись до сверхзвуковой скорости, глубоко проникали в грунт и вызывали эффект «землетрясения», подмывая фундамент.
Как проходил налет: Эту тактику также отрабатывала 617-я эскадрилья RAF. Их успешные действия, например, при уничтожении массивного виадука в Билефельде в марте 1945 года, доказали эффективность «землетрясающих бомб» против инфраструктурных объектов.
ЛАД написав:В отличие от уничтожения оборонных предприятий или нефтепереработки. Но именно уничтожения, а не приостановки работы на несколько дней. Не уверен, что у нас есть возможность именно уничтожения предприятий РФ. А мы выходим из положения благодаря огромной помощи Запада. Иначе, скорее всего, у нас крупные города были бы уже без электричества и тепла. А производство оружия мы часто размещает на Западе, а большей частью получаем с Запада готовое.
Для повного знищення потрібне повне панування в повітрі. Тому це, на мою думку неможливе. Але суттєве пошкодження нафтової галузі з потребою в довготривалому(місяці й навіть роки) ремонті можливе. Чому я так вважаю: - запаси запчастин для ремонтів на складах не безкінечні. - частина обладнання західного виробництва. - і що найважливіше - частина цього обладняння, на відміну від запчастин для боїнгів - НЕ Є СЕРІЙНИМ. Тобто це штучні речі які виготовлялися під конкретний завод. Їх буде значно важче замовити в обхід санкцій. Не кажу що неможливо, але це коштуватиме грошей і часу.
ЛАД написав:Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет. Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет..
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам. Але є ряд факторів, які призводять до таких ударів: 1) якість і точність зброї 2) якість розвідки, яка може бути х******, можуть бути просто припискі і координати від фонаря взяті 3) робота РЕБ і ППО.
непопулярна тема, зараз диванні засуджувачі підтягнуться з криками
budivelnik написав:1 Є математика і якщо рівняння 16Літаків + 100 000> 100 000 то завжди можна це рівняння вирівняти , як забираючи літаки так і зменшуючи кількість піхотинців Питання тільки у пропорціях
Є математика. Черевики й труси краще ніж просто черевики. То чи замінять труси один черевик?
budivelnik написав:2 Чи може замінити дрон людину? Так щоб політати - то дрон людину замінить , бо людина не літає... 3 Що краще Людина+5 дронів чи 5 людей ? Ясно що людина +5 дронів рознесе 5 людей поки вони будуть йти 10 км в напрямку цієї людини.... Значить 5 дронів легко заміняють 4 людини?
Ніт, це так не працює. Поки людина виноситиме антени, снаряжатиме боєприпас, шукатиме ціль - 5 піхотинців з легкістю штурмануть її позицію і знищать її. Щоб це працювало, має хтось з автоматом прикривати цю позицію. Колись читав різницю між радянською і німецькою піхотою другої світової. В радянській було піхотне відділення, яке посилювалось кулеметом. А в німців відділення БУДУВАЛОСЬ НАВКОЛО КУЛЕМЕТА. Ти зараз описуєш що все замінєю одне одного з певним коефіцієнтом. Це типовий совковий підхід: два солдата із стройбата заменяют екскаватор. Але це так не працює. Не можна замінити піхоту дронами і дрони піхотою. Арта дронами теж не заміняється. В кожної зброї є своя ніша і свій набір функцій. А ефективність - у правильному співвідношенні різних видів зброї і взаємодії. Авіація може кошмарити піхоти і громити цілі дивізії. Але тільки тоді, коли є панування в повітрі та відсутнє ППО. Якщо є працююче ППО - то авіація забезпечує певний рівень підтримки піхоти. Але цей рівень навіть не дуже високий. Дрони кошмарять піхоту і наносять левову частку втрат. Але тільки тоді, є достатньо піхоти на лінії, і до нас на позицію не прибіжать штурмовики. Бо коли ти в окулярах літаєш, то тебе будь який мобік вбє саперною лопаткою. Тому ніт, трусами ти черевик не заміниш.
Противник публикует слитые кадры последствий пожара на корвете проекта 20380 «Бойкий» в сухом доке Кронштадта после удара украинских дронов FP-2, снятые, по всей видимости, военнослужащими для отчета.
Судя по ним, главная мачта с основной РЛС на ней от взрыва и пожара завалилась на бок надстройки. Если это и можно отремонтировать, то вопрос встанет на годы.
Такие корабли без прикрытия ПВО теперь просто не более чем мишень. Не нужны никакие современные дорогие ПКР, порой достаточно просто пары дешевых дронов, чтобы как минимум вывести судно надолго из строя.
Таким темпом, в перспективе руками Украины нам могут начать выбивать корабли не только на Черном и Балтийском море, но также на Северном и Тихоокеанском флотах, чтобы максимально ослабить обороноспособность на будущее.
ось вам і доказ про зміну пріорететів у концепсії сучасних війн Україна будує в туреччині два корвета
Україна будує в Туреччині два сучасні корвети класу Ada. Ці бойові кораблі отримали назви на честь українських гетьманів — «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський». Ось ключові деталі щодо будівництва:«Гетьман Іван Мазепа» (F211): Це перший корвет, будівництво якого розпочалося у 2021 році. Його успішно спустили на воду у жовтні 2022 року, і корабель пройшов низку випробувань у морі.«Гетьман Іван Виговський»: Закладка другого корвета відбулася пізніше, а його урочистий спуск на воду провели 1 серпня 2024 року на суднобудівній верфі İstanbul Shipyard Naval.
Характеристики: Корвети типу Ada є багатоцільовими кораблями (водотоннажність — понад 2400 тонн), які відзначаються високою скритністю, потужним протичовновим і протикорабельним озброєнням та можливістю базування гвинтокрила.
сьогодні це корвети-гроші на вітер, контракти підписали до війни(відмінити вже не можливо було у 2022р, просто Україна дала туркам можливість заробити на замовлені)
ЛАД написав:Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет. Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет..
Якщо відверто, можливо для декого з місцевих це буде єресь, але я не думаю, що хтось в РФ свідомо займається терором, стріляючи ракетами по житловим будинкам. Але є ряд факторів, які призводять до таких ударів: 1) якість і точність зброї 2) якість розвідки, яка може бути х******, можуть бути просто припискі і координати від фонаря взяті 3) робота РЕБ і ППО.
непопулярна тема, зараз диванні засуджувачі підтягнуться з криками
А якщо підтвердять. Касетні боєприпаси у останій атаці розліталися і їх підрив йде за 20-30 хвилин.