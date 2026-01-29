Додано: П'ят 05 чер, 2026 08:53

Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.

-для чого удари по НПЗ і танкерам, це не допомагає не фронті?



Найбільше від нестачі пального та лімітів постраждали:

Окупований Крим — критична ситуація з логістикою (знищення поромів та удари по нафтобазах), паливо видають переважно за талонами, запроваджено ліміти на АЗС.П





Прикордонні області — у Курській та Бєлгородській областях фіксують регулярні перебої.Окуповані території України (Донецька, Луганська та Запорізька області) — на багатьох АЗС пального немає або воно продається з обмеженнями.

Крім того, обмеження на продаж бензину (ліміти в одні руки, подекуди до 20 літрів) введені у віддалених та центральних регіонах, серед яких:Москва та Санкт-Петербург (разом із прилеглими областями)Новгородська та Тверська областіМурманська область (зокрема, селище Алакуртті)Республіка КареліяВоронезька, Томська області та Красноярський крайКорякський округ Камчатки

дрон не має тієї потужності як бомби союзників у Другу світову



Союзники разрушали плотины и шлюзы в ходе Второй мировой войны с помощью точечных авиаударов. Самой известной операцией стала «Chastise» (Рейд «Разрушителей плотин») в мае 1943 года, а для поражения особо прочных дамб в конце войны использовались уникальные сейсмические бомбы.



1. Операция «Chastise» (май 1943 года)Цель: Разрушение гидротехнических сооружений в индустриальном сердце Германии — долине реки Рур.

Оружие: Специальные «прыгающие бомбы» (код «Upkeep»), разработанные британским инженером Барнсом Уоллисом. Цилиндрическая бомба вращалась, сбрасывалась с самолета перед плотиной, прыгала по воде, перепрыгивала через противоторпедные сети, ударялась о стену дамбы, опускалась на глубину и взрывалась.







Как проходил налет: 16–17 мая 1943 года 19 бомбардировщиков Avro Lancaster из 617-й эскадрильи RAF на бреющем полете (около 18 метров над водой) атаковали цели.

Итог: Британцы прорвали дамбы Мённе и Эдер. Катастрофические потоки воды смывали мосты, заводы и жилые дома, парализовав промышленность Рура.



2. Сейсмические бомбы «Tallboy» и «Grand Slam» (1944–1945 годы)Цель: Уничтожение укрепленных мостов, шлюзов и виадуков, которые обычные бомбы не могли разрушить.Оружие: 12-тонные и 10-тонные бомбы, которые сбрасывались с большой высоты, разгонялись до сверхзвуковой скорости, глубоко проникали в грунт и вызывали эффект «землетрясения», подмывая фундамент.



Как проходил налет: Эту тактику также отрабатывала 617-я эскадрилья RAF. Их успешные действия, например, при уничтожении массивного виадука в Билефельде в марте 1945 года, доказали эффективность «землетрясающих бомб» против инфраструктурных объектов.

вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023рокуминулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?ви ухулялись від відповіді, тобто віддати частину Донбасу для вас особисто не було проблемоюколи вам щоденно відповідали, що Україна тримається, ситуація важка, але не критична (так втрачаємо НП, помалу відступаємо, але зберегли армію і тд)-та ні, це пропаганда, ми не можемо перемогти рф-все по совокупності допомогає наблизити нашу перемогусьогодні з ранку інформація: в 15 регіонах рф+5 окупованих областей України(Крим включно) проблеми з бензиномвашу відповідь знаю: та це фігня, це не суттево для війнипросто у вас ВЕЛИКИЙ СКЕПСИС до успіхів України, а навпаки 100% довіра до інформації ворога (як приклад Старобільськ)виглядає, що особисто ВИ морально вичерпались(зломались), по цій причині ви почали підтримувати тих, хто збіжав з країни і щось гавкає з за кордону(особливо чутлива тема ТЦК), сьогодні ви не боці України, ви на іншому боцізато дрон має 50% ефективність порівняно з бомбами(90% яких промахувались і не несли ніяких уражень виробництву Німеччини)подивіться відео про операцію «Chastise»