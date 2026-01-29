а в тому письмі власні назви за яким правописом?
|
|
|
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:10
власні назви за яким правописом?
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для таких задач є відносно недорогі шахеди
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:13
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:14
Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.
Во-вторых, я не раз спрашивал у наших потужникив, на что вы рассчитываете. Никто не ответил. А шаман только спрашивал в ответ, на что надеялся Сталин в 1941-42. Я отвечал и на это. Достаточно подробно. Сегодня, например, ни на какой "второй фронт" мы рассчитывать не можем.
Когда мне ответил sashaqbl, я ответ принял. С ним можно было не соглашаться, но в любом случае это был понятный и обоснованный ответ.
У всех остальных (и у вас, в т.ч.) просто вера в победу. Но с верой спорить бессмысленно. Как с христианами. Но они хоть обещают Царство Божие после смерти. Или мусульмане, которые обещают рай с гуриями павшим героям. Или даже как у ненавидимых вами коммунистов: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Но они хоть обещали светлое будущее. А наши потужники не обещают ничего, кроме независимости.
В третьих, я уже напоминал о пирровой победе.
Чем дальше, тем больше похоже на такой вариант.
Да, у нас в результате сегодня сильнейшая армия в Европе. Но на основе западных поставок оружия. Если они прекратятся, то вся мощь нашей армии исчезнет как дым.
Кто-то мечтает, что нас после войны завалят кредитами и инвестициями. Может, да, но, может, и нет. Это бабушка надвое сказала. Будет зависеть от очень многих причин, а проблем у Европы хватает и без нас. А будет ещё больше.
Сколько людей мы потеряли из-за войны. И убитыми/инвалидами, и просто беженцев.
Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?
А мечтать, конечно, можно о многом. Лёжа на диване. Но в жизни лучше руководствоваться не мечтами.
Вы там рассказываете/мечтаете, как
Мечтать, конечно, не запрещено.
Вот только маленькая проблема в том, что сегодня вопрос освобождения Крыма даже не стоит и никем не рассматривается.
Точно так же, как и прочие ваши потужничания.
И я не "нию "за мир". Я просто хочу, чтобы дети перестали пугаться грома, принимая его за взрывы.
По факту вам насрать на судьбу Украины после войны. Вам нужна "незалежнисть" на любых условиях.
Ну да, имея хороший дом на берегу моря, хорошие запасы денег и полицию, которая будет охранять ваш городок, можно счастливо жить. Как живут, например, нищие страны в Африке. Там тоже на фоне нищеты есть вполне благополучные и богатые районы.
И можно будет свысока рассказывать, что бедняки это люмпены и алкаши, которые ничего не могут.
В то время, как вы сможете читать/смотреть на ютубе и выкладывать простыни о давно минувшей войне, не понимая и даже не пытаясь понять разницу. И сопоставить свои домыслы с реальностью.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:18
"Народи світу" прямо дуже хвилюють проблеми України. Спати і їсти не можуть. так переживають за нас.
А "позиції сильнішого" демонструють не в письмах, а на полі бою.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:22
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:32
заглавні букви
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:36
Мєлєнтія Смотрицького чи що ? Чи ти взагалі про той що справа-наліво ?
Ти прямо скажи - потужно , як козаки султану?
--
Зрозумів про шо ти
Думаєш дідуган зверне увагу на таку "мілость" та розчулиться?
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 05 чер, 2026 12:49, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:37
такі запишимо, зливав ворогу локації українських війькових
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:48
Відкритий лист Президенту Російської Федерації
Думаю, що патріоти в розгубленості, як тепер потужно і переможно писати: "росія" чи "Росія"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2026 12:51, всього редагувалось 1 раз.
|