Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:04
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:01
Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.
Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:34
Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».
Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».
Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.
Вже один раз продовжили.
Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.
Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.
Скільки чоловік - не питав.
Діти - підлітки, вчаться у школі.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:02
slonomag есть и такая версия
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказался в поддержку отмены автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt, он заявил в четверг в начале встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.
Министры в Люксембурге обсуждают вопрос продления директивы о временной защите для украинцев, но решения по этому вопросу пока не ожидается.
"Мы обсуждаем этот вопрос так: мы хотим продлить действие Директивы о временной защите, но имеем сомнения относительно того, следует ли включать в нее украинцев призывного возраста", – заявил министр.
Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могли бы вместо этого проходить обычную процедуру предоставления убежища. Большинство в ЕС, похоже, поддерживает это. Сейчас беженцы из Украины получают временную защиту в соответствии с директивой о временной защите, не проходя процедуру предоставления убежища.
Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС.
Добриндт также назвал увеличение притока мужчин этой возрастной группы одной из причин дискуссии: "Мы заметили, что за последние месяцы также увеличился приток лиц призывного возраста. Это вопрос, который мы должны решить".
Он подчеркнул, что стандартная процедура предоставления убежища, конечно, продолжает применяться ко всем. Однако, в отличие от директивы о временной защите, эта процедура предусматривает индивидуальную оценку.
В настоящее время в Германии находится около миллиона украинцев, въехавших в страну с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:48
Re: Еміграція, заробітчанство
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