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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18019180201802118022
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:53

  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» ......

А не может ли тут быть дело в том, что прям не все люди пристально следят - кто и что "там" зяявляет? :roll:
Это еще если во "все точки расставил" не вдаваться...
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:56

  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

Так с переговорами Трамп все "завизировал" - т.е. как тут некоторые и хотели - все будет продолжаться до полного и окончательного "склонения к переговорам". Что добавляет просто громадную бочку непредсказуемости. :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 10:01

И вдогонку:
  Hotab написав: що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?

-- так это у вашей братии спрашивать нужно: зрада это или пэрэмога.
По правилам орфографии - нужно с заглавной. Отсюда следует вопрос...
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так с переговорами Трамп все "завизировал"


там хитро
возможны двусторонние продвижения - русских на Донбассе и украинцев в Запорожье
єто пока единственный условно позитивный вариант "в духе анкориджа"
и остановка на линии где русские взяли разруху на донбассе, а ЗСУ что-то в Запорожье.
для этого обеим сторонам надо перенести войска с одного участка фронта на другой
это если считать что они хотят закончить войну "не теряя лицо" и продав єто как "победу"

остальные сценарии так или иначе куда более катастрофические
fox767676
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  #<1 ... 18019180201802118022
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