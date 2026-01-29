Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
ИПСО, наверное. Хотя погодите, официальное лицо заявляет?
Нерідко після перебування у ТЦК громадяни опиняються на лікарняних ліжках із важкими травмами, і госпіталізація — це ще не найгірший фінал, - Лубінець
Людей запихають у мікроавтобуси та вивозять у невідомому напрямку, після чого родичі можуть кілька днів не мати інформації про їхнє місцеперебування.
Відомості про затриманих приховуються, і лише згодом правозахисникам вдається встановити, що людину насильно утримують у конкретному приміщенні ТЦК та СП, - повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в етері "Суспільне Студія".
"У нас є випадки, коли після цього люди просто померли... З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками", - заявив він.
Омбудсмен додав, що саме цей тотальний правовий нігілізм, застосування грубої сили, незаконне утримання та смерті в ТЦК призвели до результату: громадяни України наразі банально бояться процесу мобілізації.
А местные говорили, что это из-за освещения в публичном пространстве
Дюрі-бачі написав:влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо,
Як ВЛАДА може виконати свої соціальні обовязки коли ......
Та лехко: _сначала_ что-то сделать с "рыба гниет с головы" - а уже _потом_ и физиков за транс-граничные посылки кошмарить пробовать начинать... При этом: сначала нужно разобраться - кто же всетаки НДС платит. Если покупатели - транс-граничные покупки можно представить как попытку уклонения от уплаты налогов. А вот если импортер - тут все непонятно становится
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 08 чер, 2026 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
Это мэр Харькова. И при желании это можно называть популизмом, а можно постановкой целей государства. Он не говорит о повышении пенсий и зарплат или ещё о каких-то плюшках, а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе. И, кстати, он действует в этом направлении, руководствуясь подходом Дюрі-бачі, - встречается с западными мэрами и политиками, пытаясь договориться о поддержке Харькова в направлении такого развития. И, к сожалению, "мир ще не підписано". Я чуть выше этого поста выкладывал его сообщение о прилётах в Харькове.
Schmit написав:Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...
Шміт, ваші помийні відео всеодно ніхто тут не дивиться. Якщо хочете поговорити, то ось вам два питання: 1) чому на вашу думку зараз відбувається "жест доброї волі" з Кінбурну? Пляжний сезон же ж щойно розпочався і мазуту там немає 2) які перспективи продажів лісапєтів та розведення віслюків та коней на рф?