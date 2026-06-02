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Які електромобілі купують українці: ТОП-5 нових та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2026 12:26
Пропонуємо до обговорення:
За січень-квітень українці придбали 8,5 тис. електричних автомобілів. Найбільшу частку серед електрокарів, що поповнили український автопарк, становили автомобілі з пробігом.
Дивися повний текст Які електромобілі купують українці: ТОП-5 нових та вживаних моделей
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