Додано: Пон 08 чер, 2026 14:54

_hunter написав: точно ли сектор в потолок не уперся? точно ли сектор в потолок не уперся?

Різниця між парторгом і бізнесменом заключається в тому щоПарторг любить лозунги...дАгнАть-пЕрЕгнАть - це його стиль...Бізнесмен - маю грошей на лопату.... , добре купую лопату і заробляю на тракторє на трактор -заробляю на комбайнє на комбайн-купую гектарикупив гектари -купую завод..Тут бах ... а далі збільшуватись в ЦІЙ галузі - нікуди ... але ж капітали то надходять....Бізнесмен тоді -добре, а куди їх вкласти...вискакує парторг(парторги люблять керувати розподілом ЧУЖИХ грошей) - і кричить - будуй Атомну станцію..Бізнесмен , рахує капітал і питає в парторга - в мене є на третину станції, даєш 2/3 -почнаєм будувати..Що робить парторг ( в якого в холодильнику миша повісилась?) - правильно , заскакує на коника які бізнесмени ретрогради і не хочуть створювати промисловість....А бізнесмен порахувавши свої можливості, переходить в ту галузь якаа - має перспективи розвиткуб - вхідний білет в галузь коштує менше ніж є в бізнесмена ( ясно що Є включає в себе як власні капітали так і капітали які можна залучити під заставу власних)