Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны? ) Как вопрос голосования строим школу или нет гарантирует что те кто будут заниматься организацией процесса, не будут ничего мутить при этом? )
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Додано: Пон 08 чер, 2026 15:31
Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны? ) Как вопрос голосования строим школу или нет гарантирует что те кто будут заниматься организацией процесса, не будут ничего мутить при этом? )
Додано: Пон 08 чер, 2026 15:36
Вони перед наступними виборами організуються в нову партію "Україна без податків!", пообіцяють долар по 20 грн, швидке закінчення війни і боротьбу з корупцією. Знімуть нове кино про чесного президента на електросамокаті. Тоді наступить їх час. Вони відкинуть зелебобів від корита і добудують ЖК Династія, для себе. Не просто добудують, а розширять, зверху доклепають ще ...надцять поверхів, щоб площа маєтків була не 1000 м2, а 5000 им2.
Додано: Пон 08 чер, 2026 15:47
BIGor
Ох, Бігор, якби ж то ти був єдиним ойтівцем якого я знаю , і не так як тебе (а значно ближче) , ти б мені не «зачитував» би 3.14стунця про необхідні знання для твоєї професії. А так-то я і так знаю. І «повір мені на слово»тм , в професії пілота-міжнародника знань і постійних тестів треба «на порядок»тм більше)) Вкдючно з англійським екзаменом ICAO test
А ще вимоги до моторики і здоровʼя)
І це не заважає бути найманим працівником з усіма витікаючими податками))
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