RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18054180551805618057
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:46

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Как-то описание не сильно с цифрами сходится:
Що тобі не сходиться?
......
Якщо зможемо виготовити(зловити) ще 348 000 то збільшимо ВВП на 1 160 000 000

Баланс не сходится - как для потужного экспортера рыб-продукции...

Такотож "Якщо зможемо":
Почему в Черном море мало рыбы и она дорого стоит?
о есть на 88% море фактически мертво. В связи с огромной сероводородной зоной, морские обитатели занимают лишь на 20% его площади. Этот фактор главным образом влияет на запасы камбалы-калкана, барабули, мерланги, кефали и пр. Более многочисленны те виды, которые обитают ближе к поверхности: шпрот, хамса, пеламида, ставрида, луфарь. В целом, в Черном море рыбный промысел самый низкий среди всех промысловых морей ....

При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться. А тут начинает работать "и она дорого стоит"...
_hunter
 
Повідомлень: 12180
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться
Ти дурень повний чи наполовину...
1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли?
2 Тобто ми маємо ФІЗИЧНИЙ ОБЄМ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО попиту..
Єдине що потрібно -це СВОЇМИ силами його замінити...
3 А те що ті хто нам продавав втратять ринок-так хай шукають де хочуть, це їх а не наша проблема
Наша проблема - виготовити на 348 000 тонн рибопродуктів, які в нас вже є куди продавати.
4 При чому тут Чорне море?
Покажи до якого моря має вихід Чехія..

Бачу ти ще по географії двійочник.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29145
З нами з: 15.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 3057 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться

1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли?

......
Покажи до якого моря має вихід Чехія..

Бачу ти ще по географії двійочник.

Конечно есть: на ту, которую _импортируют_ - тунец/лосось, лобстеры/кальмары/что там еще в Сильпо продается... Но: "не вся рыба одинаково полезна" - потому-то ни одно из плечей ни 0.
Вот это все:
То есть на 88% море фактически мертво. В связи с огромной сероводородной зоной, морские обитатели занимают лишь на 20% его площади. Этот фактор главным образом влияет на запасы камбалы-калкана, барабули, мерланги, кефали и пр. Более многочисленны те виды, которые обитают ближе к поверхности: шпрот, хамса, пеламида, ставрида, луфарь. В целом, в Черном море рыбный промысел самый низкий среди всех промысловых морей

- мягко говоря - не самая деликатесная рыба... - идет максимум в АТБ.
Т.е. продавать двойной объем - наверное можно. На переработку на суб-продукты. Или куда-то в неизбалованную Африку. Но не съест ли весь профит доставка? :roll:

>>> до якого моря має вихід Чехія..
А где я писал про чешское море? -- так-то - нидокакого. В этом-то и смысл сравнения :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 12180
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:16

  _hunter написав:Как-то описание не сильно с цифрами сходится:
У 2025 році імпорт риби та морепродуктів в Україну становив 348 тис. тонн на загальну суму 1,16 млрд доларів США.
Експорт у 2025 році становив 12 260 тонн на суму 63,8 млн доларів США.

При этом: "какая-то" Чехия на $238.13M наэкспортировала в том же году:
https://tradingeconomics.com/czech-repu ... ertebrates


Не знаю. Посилання я дав. Дані схожі на реальність.

Але я до того, що в рамках сх є куди розвиватись.
vt313
 
Повідомлень: 646
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:20

  _hunter написав:Конечно есть: на ту, которую _импортируют_


https://www.youtube.com/watch?v=jkdUh-sihx4

https://uzvmarket.com.ua/pro-nas/
vt313
 
Повідомлень: 646
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:33

ЕШБ: (комуно)труси

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Многого ли добились будивельники капитализма за 30 лет?
Я щось не зрозумів
В 1961 була прийнята програма будівництва комунізму (пенсія будівника комунізму була десь 20 доларів(60 рублів, 64 копійки за долар надіюсь використовувати не будеш)
За 20 років тобто до 1981 життя покращувалось ... комунізм не збудували і довели пенсію до 120 рублів(20 доларів)
За 30 років від прийняття програми життя покращилось настільки що совок впав і лади(будівельники комунізму) після падіння совка отримали пенсію в 3 долари....
За 30 років будівництва капіталізму пенсія ладів виросла до 100 доларів (тобто в 30 разів після закінчення виконання програми будівництва комунізму)..
Але виявляється що для ладів падіння пенсії з 20 доларів в 1981 до 3 доларів в 1991 - це краще ніж ріст
з 3 доларів в 1991 до 100 доларів в 2026....

Труси-хрестик?

ЕШБ: (комуно)труси
https://www.youtube.com/shorts/9YvoMA2FRW8
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43054
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 18054180551805618057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 22871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 21505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 316778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4521)
08.06.2026 18:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.