tester3373 написав:я так і не зрозумів чому відправляються на вчасно яке платне замість того щоб дати клієнту інструкцію для підпису документу на безкоштовних ресурсах. як кажуть поліцаї - "У вас є інтерес?"
Бо мають типу "договір" з вчасном. Це не тільки інжур, а й багато всяких інших компаній напарюють послуги цього посередника.
Якщо брокер, страхова компанія, банк, чи будь-хто інший каже, що йому документ, підписаний не у вчасно, "не підходить", це неправомірно.
moveton написав: для такой функции есть бесплатные альтернативы?
Альтернатива - за посиланням вище. Не бачу підстав користуватись приватним посередником, коли функціонал є на державному порталі і цілком безкоштовний. Крім того, вчасно вимагає для користування номер мобілки. Рік тому ще не вимагав, тепер вимагає. А давати свій номер неясно кому і для чого не дозволяють принципи цифрової гігієни.
moveton написав: для такой функции есть бесплатные альтернативы?
Альтернатива - за посиланням вище.
Не надо обрезать мой вопрос. Говорили про функцию, которая во вчасном платная, но где-то ещё бесплатная. То, что умеет https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv, во вчасном тоже на шару. Т.е. речь о чём-то другом. О чём? Личная ненависть к негосударственным сервисам - это другой вопрос. Меня вчасно не напрягает и даже не помню что у него там с телефоном. Во всяком случае для входа прям сейчас хватило указания гуглоаккаунта.
tester3373 написав:мне написало что их сервис бесплатный 7 дней. типа пробный. в чем отличие того чем вы пользуетесь и то куда переслало по инжуру без понятия.
Т.е. денег всё таки платить не пришлось? Или потом, когда через 7 дней что-то подписать потребовалось, проверялось что оно без денег никак? В моём ну может и было сообщение, что первые 7 дней доступен весь платный функционал, но главное, что потом действует бесплатный тариф, где можно получать до 50 документов в месяц. Но может Инжур и в какое-то особо платное вчасно посылает или у него нужно больше 50 документов подписывать. У меня такой: https://edo.vchasno.ua/app
tester3373 написав:відправляються на вчасно яке платне
Уже 26 документов во вчасно подписал. Пока денег не просили. В какую такую функцию вчасно посылает Инжур, что оно становится платным и при этом для такой функции есть бесплатные альтернативы?
мне написало что их сервис бесплатный 7 дней. типа пробный. в чем отличие того чем вы пользуетесь и то куда переслало по инжуру без понятия.
сервіс платний, але для відправника документу. здається 10 грн за документ, якщо великі обʼєми то індивідуальні умови. тобто за всі послуги Вчасно вже давно сплачено Інжуром. це просто питання зручності 7 днів безкоштовно, це якщо Ви хочете комусь відправляти (!) на підпис документи.
Універ теж користується Вчасно, до речі. Правда в Універі можна обрати, або підпис на ЦЗО і прикріплення p7s файлу, або через Вчасно