По словам официальных лиц, бывший пилот Air Canada обвиняется в том, что в течение 17 лет перевозил тысячи пассажиров на коммерческих рейсах без надлежащей лицензии.



Полиция сообщила, что 59-летний пилот Джеффри Уолл из Онтарио, получивший повышение до капитана в 2009 году, использовал поддельные документы. Теперь ему предъявлено несколько обвинений, связанных с мошенничеством.



В Air Canada заявили, что пилот был немедленно отстранен от работы после обнаружения поддельных документов в прошлом году. «Компания добровольно сообщила об этом в Министерство транспорта Канады», — говорится в заявлении авиакомпании.



Авиакомпания заявила, что безопасность пассажиров никогда не подвергалась риску, отметив, что все пилоты проходят переподготовку каждые шесть месяцев.



Заместитель начальника региональной полиции Пил Ник Милинович сообщил, что Уолл летал в Air Canada 27 лет, начав свою карьеру в 1998 году.



По данным полиции, пилот якобы предоставлял ложную информацию о своей квалификации с 2009 года, когда его назначили командиром воздушного судна, или капитаном.



Для этой работы пилотам требуется лицензия пилота транспортной авиации (ATPL), которую получают, в частности, путем сдачи серии письменных экзаменов.



«Это очень похоже на ситуацию, когда врач, имеющий лицензию на семейную медицину, проводит операцию на головном мозге в своем кабинете», — сказал Милинович.



По данным полиции, за последние 17 лет Уолл управлял самолетами нескольких типов компании Boeing и совершил в общей сложности 900 внутренних и международных рейсов, заработав миллионы долларов в качестве заработной платы — и все это, предположительно, без надлежащих документов.