ЛАД написав:Информатика это всё-таки больше услуги, а не производство. Она позволяет улучшить управление, усовершенствовать техпроцессы, но сама по себе ничего не производит.
Информатика - это не услуги и не производство, а название урока в школе 😁 То, что на бытовом уровне называется информатикой, столь обширно и разнообразно, что целиком ни в одну классификацию не поместится. Если обобщать чуть менее широко, можно с некоторой натяжкой утверждать, что разработка индивидуальных решений - это услуга, а продажа универсальных - товар. Есть ещё и вариант техпроцесса в процессе производства товара.
ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове. По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).
sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.