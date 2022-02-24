Три индийских моряка, считавшиеся пропавшими без вести, погибли после того, как американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, заявил федеральный министр.



Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как американские военные обвинили его в несоблюдении «указаний американских сил». На борту находились 24 индийских члена экипажа, 21 из которых был спасен.



В сообщении на X министр судоходства Индии Сарбананда Соновал назвал инцидент «глубоко прискорбным», добавив, что тела троих мужчин будут вскоре доставлены обратно.



После удара правительство Индии вызвало заместителя главы американской миссии в Дели.

.........По данным Центрального командования США, с момента начала блокады 13 апреля американские войска вывели из строя восемь судов и перенаправили 134 других.



Правительство Индии настаивает на том, что «нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться».

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Ядав заявил газете The Economic Times, что он «отказывается верить», что у США отсутствует информация о гражданстве людей, находившихся на борту этих судов.



«Если корабли не выполняли их указания, их задержание было вполне приемлемой альтернативой», — сказал он.