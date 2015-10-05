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Додано: Пон 08 чер, 2026 18:58
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 10 чер, 2026 13:00
Re: Психологія та саморозвиток
Послушал курс истории 12 века
Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?
И главное все такие незламные на своих диванах.
Вот Балдуин, Барбаросса и Ганнибал были капитулянты
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:34
Точно человечество движется по пути ?
куда кому
Додано: Чет 11 чер, 2026 07:52
flyman
Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры
Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ?
Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга.
А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам
Додано: Чет 11 чер, 2026 08:05
Вот такая штука бывает у многих 1-2 раза в жизни
вещества, алкоголь или истощение тут ни причем
Додано: Чет 11 чер, 2026 13:38
музична пауза з елементами ремонту
1:52 бригада мігрантів укладає Хомякоиду бетон в неділю за мінімальну погодину оплату готівкою
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