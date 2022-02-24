ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте. Грубо говоря, то, что можно пощупать.
Берём диск с программой и щупаем. Или пустая болванка - это товар, а с программой - это уже испорченный товар?
Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ. Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.
sashaqbl написав:Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ. Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.
Так уже и автомобиль почти столь же специфичный товар. Постановка на конвейер нового поколения существующей модели обходится в пару-тройку лярдов.
Три индийских моряка, считавшиеся пропавшими без вести, погибли после того, как американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, заявил федеральный министр.
Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как американские военные обвинили его в несоблюдении «указаний американских сил». На борту находились 24 индийских члена экипажа, 21 из которых был спасен.
В сообщении на X министр судоходства Индии Сарбананда Соновал назвал инцидент «глубоко прискорбным», добавив, что тела троих мужчин будут вскоре доставлены обратно.
После удара правительство Индии вызвало заместителя главы американской миссии в Дели. .........По данным Центрального командования США, с момента начала блокады 13 апреля американские войска вывели из строя восемь судов и перенаправили 134 других.
Правительство Индии настаивает на том, что «нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться». ............ Ядав заявил газете The Economic Times, что он «отказывается верить», что у США отсутствует информация о гражданстве людей, находившихся на борту этих судов.
«Если корабли не выполняли их указания, их задержание было вполне приемлемой альтернативой», — сказал он.
Ещё раз. Услуга (любая) это тоже товар. Такой же товар, как топор, комп или холодильник. Я говорю о продукции материального производства. Товаром является и пустая болванка, и диск с программой. Но болванка это физический объект, а программа нет. Программы, фильмы, книги - всё это товары. Но это не продукты материального производства (если говорить о книге не как о конкретном экземпляре, а о тексте). Можно ли отнести это к категории "услуги", не берусь сказать. Возможно, такие вещи надо выделить в отдельную категорию.
Послуга це те, що споживається в момент її надання.
Откуда это следует? Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.
ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове. По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).
І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.
Согласен, бесплатный общественный транспорт это популизм. Но и фраза из вашей первой ссылки: "Ну, звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати, де завгодно в світі, за 20 центів", - тоже выглядит... не очень. Украина, конечно, не единственная страна, в которой минимальная зарплата меньше 200 долл., а прожиточный минимум чуть больше 70 долл., но тем не менее. По долгам за газ и ээ. Сомневаюсь в словах Шмыгаля, что: "Населення Харкова та Харківської області оплачує 98% рахунків". А с долгами "міста Харків і харківських комунальних підприємств" надо разбираться подробнее. У меня нет информации и искать не буду, но часто, например, бывает, что долги связаны с тем, что государство не выделило/не перечислило положенные по закону средства.