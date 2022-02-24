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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18065180661806718068>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте.
Грубо говоря, то, что можно пощупать.

Берём диск с программой и щупаем.
Или пустая болванка - это товар, а с программой - это уже испорченный товар?

Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ.
Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:33

  Xenon написав:
США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, вытеснив давних лидеров - Саудовскую Аравию и Россию и изменив глобальный энергетический ландшафт.

......

А где обычная приписка - "дед незнает что творит!"?..
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 12:45

  sashaqbl написав:Ну насправді це доволі специфічна категорія товарів: книги, фільми, ПЗ.
Тому що левова частка - це розробка. А собівартість створення/клонування окремої одиниці - практично нічого не займає в структурі вартості.

Так уже и автомобиль почти столь же специфичный товар. Постановка на конвейер нового поколения существующей модели обходится в пару-тройку лярдов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:05

Три индийских моряка, считавшиеся пропавшими без вести, погибли после того, как американские военные нанесли удар по танкеру в Оманском заливе, заявил федеральный министр.

Судно MT Settebello под флагом Палау подверглось нападению в среду после того, как американские военные обвинили его в несоблюдении «указаний американских сил». На борту находились 24 индийских члена экипажа, 21 из которых был спасен.

В сообщении на X министр судоходства Индии Сарбананда Соновал назвал инцидент «глубоко прискорбным», добавив, что тела троих мужчин будут вскоре доставлены обратно.

После удара правительство Индии вызвало заместителя главы американской миссии в Дели.
.........По данным Центрального командования США, с момента начала блокады 13 апреля американские войска вывели из строя восемь судов и перенаправили 134 других.

Правительство Индии настаивает на том, что «нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться».
............
Ядав заявил газете The Economic Times, что он «отказывается верить», что у США отсутствует информация о гражданстве людей, находившихся на борту этих судов.

«Если корабли не выполняли их указания, их задержание было вполне приемлемой альтернативой», — сказал он.
https://www.bbc.com/news/articles/cy73dr081p8o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:11

ЗСУ у червні 2026 уразили мости на трасі до Криму

"А що так можна було" у 24.02.2022?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:"А що так можна було" у 24.02.2022?

Не можна було. Не було чим.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:28

Ещё раз.
Услуга (любая) это тоже товар.
Такой же товар, как топор, комп или холодильник.
Я говорю о продукции материального производства.
Товаром является и пустая болванка, и диск с программой.
Но болванка это физический объект, а программа нет.
Программы, фильмы, книги - всё это товары. Но это не продукты материального производства (если говорить о книге не как о конкретном экземпляре, а о тексте).
Можно ли отнести это к категории "услуги", не берусь сказать. Возможно, такие вещи надо выделить в отдельную категорию.
Послуга це те, що споживається в момент її надання.
Откуда это следует?
Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Откуда это следует?
Если у меня подключен интернет, но я им, к примеру, сегодня не пользуюсь, это не значит, что мне эту услугу не предоставили.

Взагалі це визначення послуги. У випадку підключення інтернету "надання доступу" це процес, розтягнутий в часі на весь місяць.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:41

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове.
По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).

Популізм невмирущий:
Мер Харкова проти трудових мігрантів і за безкоштовне метро. І він не один такий. Це все чудово. Але хто буде за це платити? https://nv.ua/ukr/opinion/desheve-metro ... 09508.html

Очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Харкові накопичилися найбільші по всій Україні борги за газ та електроенергію — перед державними компаніями.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/borgi- ... 99406.html

І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.

Согласен, бесплатный общественный транспорт это популизм.
Но и фраза из вашей первой ссылки: "Ну, звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати, де завгодно в світі, за 20 центів", - тоже выглядит... не очень. Украина, конечно, не единственная страна, в которой минимальная зарплата меньше 200 долл., а прожиточный минимум чуть больше 70 долл., но тем не менее.
По долгам за газ и ээ.
Сомневаюсь в словах Шмыгаля, что: "Населення Харкова та Харківської області оплачує 98% рахунків". А с долгами "міста Харків і харківських комунальних підприємств" надо разбираться подробнее. У меня нет информации и искать не буду, но часто, например, бывает, что долги связаны с тем, что государство не выделило/не перечислило положенные по закону средства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:43

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:"А що так можна було" у 24.02.2022?

Не можна було. Не було чим.

Точно, фламінг ще не було.
Schmit
 
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  #<1 ... 18065180661806718068>
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