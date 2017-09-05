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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:56

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн

https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn

Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
Assistant_Portal
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