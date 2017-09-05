-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн
https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn
Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 11 чер, 2026 15:56
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
-50 на поїздки та доставку в Bolt % Bolt — макс. 200 грн Bolt Food — макс. 500 грн
https://news.finance.ua/ua/50-na-poizdk ... ks-500-hrn
Акція з оновленими суперумовами діє до 31 липня 2026 року.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|