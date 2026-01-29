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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1806818069180701807118072>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
А я вам що?
Випуск коней опустився до нуля, що привело до ліквідації конюшень і цілої галузі яка забезпечувала існування коней....
То як будемо проводити плач Ярославни і вимагати поновлення заводів по розведенню коней?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
А я вам що?
Випуск коней опустився до нуля, що привело до ліквідації конюшень і цілої галузі яка забезпечувала існування коней....
То як будемо проводити плач Ярославни і вимагати поновлення заводів по розведенню коней?
Я привёл пример ХПЗ.
Кто мешал так же модернизировать ХТЗ (и другие заводы) вместо его уничтожения?
Кони в тех количествах стали просто не нужны.
Потребность в тракторах никуда не исчезла.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:00

  ЛАД написав:Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны.
Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?


Я бажаю порівняння і почав його. Повторюю ще раз.
Давайте вийдемо на об'єктивне порівняння.

Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість.
В ній себе декларують 131 864 компанії
https://opendatabot.ua/c/C

Давайте аналогічну інформацію за 1991 р.

Давайте аналогічну інформацію по Чехії або Польщі.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:07

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны.
Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?


Я бажаю порівняння і почав його. Повторюю ще раз.
Давайте вийдемо на об'єктивне порівняння.

Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість.
В ній себе декларують 131 864 компанії
https://opendatabot.ua/c/C

Давайте аналогічну інформацію за 1991 р.

Давайте аналогічну інформацію по Чехії або Польщі.

Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения.
Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:11

  ЛАД написав:Кто мешал так же модернизировать ХТЗ (и другие заводы) вместо его уничтожения?

занадто низький рівень керівництва цих підприємств.
Вони зробили те, що могли зробити.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:17

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
А я вам що?
Випуск коней опустився до нуля, що привело до ліквідації конюшень і цілої галузі яка забезпечувала існування коней....
То як будемо проводити плач Ярославни і вимагати поновлення заводів по розведенню коней?
Я привёл пример ХПЗ.
Кто мешал так же модернизировать ХТЗ (и другие заводы) вместо его уничтожения?
Кони в тех количествах стали просто не нужны.
Потребность в тракторах никуда не исчезла.
Перше - і коні не зникли до нуля
Друге
- ХТЗ випускали ПОГАНІ і ДОРОГІ( по відношенню до закордонних б/у аналогів трактори) , + не мали свого двигуна і навіть сьогодні ті хто випускають трактори використовують імпортні
- продуктивність ХТЗ тракторів в 2-4 рази нижча... тобто у нас демографічні проблеми а тому потрібно приймати рішення де людська праця буде використовуватись більш заощадливо , тому знайти ОДНОГО тракториста на Джон Дір замість ТРИ тракториста+2 слюсара на ТРИ трактори ХТЗ -Джон дір вигідніший.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:18

трохи про "війну дронів"

трохи про "війну дронів"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:19

  Shaman написав:
  Вело написав:
  Shaman написав:можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...

не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь.
Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?

тобто продовжуєш флуд - як ви втомили... кацапів шукай в іншому місці...
шановний, чому тебе не втомили ті двоє що розпочали антиурядову пропаганду в валютній темі і яких я цитував. Чи ти цитати не читаєш?
Востаннє редагувалось Вело в Чет 11 чер, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Ніхто....
ПРИКЛАД 1
Була шахта, видобувала 1 млн тонн вугілля, (паршивої якості, ледве горіло) яке йшло на ТЕС де з нього випускали 2 000 000 Квт*год електроенергії, яка йшла на видобуток 1 млн тонн вугілля...

Закрили ТЕС і ШАХТУ - промвиробництво впало....
Це погано?
ПРИКЛАД2
Був цукровий завод , випускав 3 млн тонн цукру, при випуску цього цукру використовував 4 млн тонн нафти , так як весь цукор йшов на експорт в педерацію , то за виручені з педерації гроші купували в педерації 3 млн тонн нафти....

Заводи закрили......
Зявились гроші на зайвий 1 млн тонн нафти , але промвиробництво і обєм вирощування цукрового буряку впав в рази...
Це погано?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 чер, 2026 16:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:20

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны.
Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?


Я бажаю порівняння і почав його. Повторюю ще раз.
Давайте вийдемо на об'єктивне порівняння.

Мабуть Ви маєте на увазі переробну промисловість.
В ній себе декларують 131 864 компанії
https://opendatabot.ua/c/C

Давайте аналогічну інформацію за 1991 р.

Давайте аналогічну інформацію по Чехії або Польщі.

Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения.
Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.


Ні це Ваша ідея.
Цікаво, я повинен шукати підтвердження Ваших слів? То я їх не знайшов.
І ви їх не знайшли.
Наскільки я бачу, тут кілька чоловік показали розвиток переробної промисловості.
З приводу "отрицает падение промпроизводства" я навряд чи щось говорив.
Бо такий термін, на великому проміжку часу, мені не зрозумілий.

І в рамках дискусії, я дав посилання.
Востаннє редагувалось vt313 в Чет 11 чер, 2026 16:21, всього редагувалось 1 раз.
vt313
 
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