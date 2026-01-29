ЛАД написав:А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
А я вам що? Випуск коней опустився до нуля, що привело до ліквідації конюшень і цілої галузі яка забезпечувала існування коней.... То як будемо проводити плач Ярославни і вимагати поновлення заводів по розведенню коней?
ЛАД написав:А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
А я вам що? Випуск коней опустився до нуля, що привело до ліквідації конюшень і цілої галузі яка забезпечувала існування коней.... То як будемо проводити плач Ярославни і вимагати поновлення заводів по розведенню коней?
Я привёл пример ХПЗ. Кто мешал так же модернизировать ХТЗ (и другие заводы) вместо его уничтожения? Кони в тех количествах стали просто не нужны. Потребность в тракторах никуда не исчезла.
ЛАД написав:Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны. Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?
Я бажаю порівняння і почав його. Повторюю ще раз. Давайте вийдемо на об'єктивне порівняння.
ЛАД написав:Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны. Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?
Я бажаю порівняння і почав його. Повторюю ще раз. Давайте вийдемо на об'єктивне порівняння.
Давайте аналогічну інформацію по Чехії або Польщі.
Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения. Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине. Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.
ЛАД написав:А 100 с лишним лет назад поездка на лошадях в какую-нибудь Германию занимала месяцы с многочисленными ночёвками по пути и соответствующими затратами. А сегодня можно долететь самолётом за какой-нибудь час.
А я вам що? Випуск коней опустився до нуля, що привело до ліквідації конюшень і цілої галузі яка забезпечувала існування коней.... То як будемо проводити плач Ярославни і вимагати поновлення заводів по розведенню коней?
Я привёл пример ХПЗ. Кто мешал так же модернизировать ХТЗ (и другие заводы) вместо его уничтожения? Кони в тех количествах стали просто не нужны. Потребность в тракторах никуда не исчезла.
Перше - і коні не зникли до нуля Друге - ХТЗ випускали ПОГАНІ і ДОРОГІ( по відношенню до закордонних б/у аналогів трактори) , + не мали свого двигуна і навіть сьогодні ті хто випускають трактори використовують імпортні - продуктивність ХТЗ тракторів в 2-4 рази нижча... тобто у нас демографічні проблеми а тому потрібно приймати рішення де людська праця буде використовуватись більш заощадливо , тому знайти ОДНОГО тракториста на Джон Дір замість ТРИ тракториста+2 слюсара на ТРИ трактори ХТЗ -Джон дір вигідніший.
Shaman написав:можеш знайти інше місце?.. тут є політична гілка... якщо в тебе зміна курсу валюти прив'язана до прізвища президента, то тобі туди...
не у меня привязана, уже второй кацап пытается играть именно в этой теме на этой цифре и на фамилии президента, на них ты почему то не реагируешь. Кстати на вопрос о темпах обесценивания можешь ответить, помнишь что такое логарифм?
тобто продовжуєш флуд - як ви втомили... кацапів шукай в іншому місці...
шановний, чому тебе не втомили ті двоє що розпочали антиурядову пропаганду в валютній темі і яких я цитував. Чи ти цитати не читаєш?
Востаннє редагувалось Вело в Чет 11 чер, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Ніхто.... ПРИКЛАД 1 Була шахта, видобувала 1 млн тонн вугілля, (паршивої якості, ледве горіло) яке йшло на ТЕС де з нього випускали 2 000 000 Квт*год електроенергії, яка йшла на видобуток 1 млн тонн вугілля...
Закрили ТЕС і ШАХТУ - промвиробництво впало.... Це погано? ПРИКЛАД2 Був цукровий завод , випускав 3 млн тонн цукру, при випуску цього цукру використовував 4 млн тонн нафти , так як весь цукор йшов на експорт в педерацію , то за виручені з педерації гроші купували в педерації 3 млн тонн нафти....
Заводи закрили...... Зявились гроші на зайвий 1 млн тонн нафти , але промвиробництво і обєм вирощування цукрового буряку впав в рази... Це погано?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 чер, 2026 16:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы предложили сравнить. Сравнивать, "що було і що стало", вы не хотите. Сравнивать с Германией или Бангладеш, по-моему, смешно и, как понимаю, вы с этим согласны. Выберите сами, с кем сравнивать. Возможно, с Чехией или Польшей?
Я бажаю порівняння і почав його. Повторюю ще раз. Давайте вийдемо на об'єктивне порівняння.
Давайте аналогічну інформацію по Чехії або Польщі.
Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения. Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине. Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.
Ні це Ваша ідея. Цікаво, я повинен шукати підтвердження Ваших слів? То я їх не знайшов. І ви їх не знайшли. Наскільки я бачу, тут кілька чоловік показали розвиток переробної промисловості. З приводу "отрицает падение промпроизводства" я навряд чи щось говорив. Бо такий термін, на великому проміжку часу, мені не зрозумілий.
І в рамках дискусії, я дав посилання.
Востаннє редагувалось vt313 в Чет 11 чер, 2026 16:21, всього редагувалось 1 раз.