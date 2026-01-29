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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18071180721807318074>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:32

pesikot

Купував. українську та польско-українську(Cersanit) житомирського заводу
В 3 квартирах
Клали такі як ти, не бідкались
Ціна справа десята, якщо можно купити українське - купую
Одного разу навіть планшет impression - то вже занадто сміливо було, визнаю, здав по гарантії
але будматеріали та продукти - нема питань
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:41

  Schmit написав:
  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.

Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати

і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...

"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:45

  fox767676 написав:pesikot

Купував. українську та польско-українську(Cersanit) житомирського заводу
В 3 квартирах
Клали такі як ти, не бідкались
Ціна справа десята, якщо можно купити українське - купую
Одного разу навіть планшет impression - то вже занадто сміливо було, визнаю, здав по гарантії
але будматеріали та продукти - нема питань

Зрозуміло ... в твоєму випадку це завжди - кроїлово, яке веде к попадалову

що по плитці, що по планшету )

це твоя карма недолугого розуму
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
якщо констатувати факт - то так, промвиробництво падає. але щоб воно розвивалося треба дещо робити, а не розповідати - всьо пропало...

Высказались?
Хорошо, хоть признали факт, что "промвиробництво падає".
А "треба дещо робити" верно. И кто ж вам это запрещал 30 лет?

а вам? я ще вчився, коли ваші ровесники дерибанили - жалкуєте, що не вистачило кметки? бо нахабності вистачає...

ви щось по суті можете сказати? чи лише особисті накиди? бо успіхи ви помічаєте лише в руських, про Україну пишете лише погані сподівання - це треба окремо описати - хитра брехня від ЛАДа...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:55

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Давно не покупал плитку, не знаю.
понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".

Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?
Для порівняння надо было показать харьковскую.

Перше посилання це і є харківська.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 19:57

  ЛАД написав:Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения.
Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.

але ви ЛАД ніколи не визнали, що в Україні виникло багато нових виробництв - тільки оце презирлеве - якись МЕЗ. але якщо ви не розумієтесь на цьому, то не треба оцей пафос. щоб ЛАД собі нормально їв - а не так, як за часів срср - багато що впровадили..
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:00

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.

Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати

і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...

"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)

Так, дійсно, причина початку війни у 2014 році — путін.
Але причина переростання війни у крупномасштабну — Зе і його паства.
Причина ж затягування і трансформації війни у війну на виснаження — Зе, потужні євролідори і численні потужники (у т.ч. і частина порохоботів), які хочуть потужнічати з диванів до кордонів 91, але не хочуть у піхоту ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:03

  budivelnik написав:.......
Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
........

В 1993 наши политики много чего болтали.
Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию". :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06

  Ой+ написав:..........
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць.
.......
Это вы о чём?
При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:09

  Schmit написав:
  pesikot написав:Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати

і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...

"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)

Так, дійсно, причина початку війни у 2014 році — путін.
Але причина переростання війни у крупномасштабну — Зе і його паства.
Причина ж затягування і трансформації війни у війну на виснаження — Зе, потужні євролідори і численні потужники (у т.ч. і частина порохоботів), які хочуть потужнічати з диванів до кордонів 91, але не хочуть у піхоту ЗСУ.

Консерва ти російська (ніякий ти не порохобот), причина одна - Путін ...

Все інше - бризки ...

Бо поки путін хоче воювати - війна буде, а він хоче воювати
pesikot
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  #<1 ... 18071180721807318074>
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