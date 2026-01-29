pesikot написав:Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати
і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...
"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)
Так, дійсно, причина початку війни у 2014 році — путін. Але причина переростання війни у крупномасштабну — Зе і його паства. Причина ж затягування і трансформації війни у війну на виснаження — Зе, потужні євролідори і численні потужники (у т.ч. і частина порохоботів), які хочуть потужнічати з диванів до кордонів 91, але не хочуть у піхоту ЗСУ.
Консерва ти російська (ніякий ти не порохобот), причина одна - Путін ...
Все інше - бризки ...
Бо поки путін хоче воювати - війна буде, а він хоче воювати
Ой+ написав:.......... А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. .......
Это вы о чём? При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".
Зовсім не така:
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів: до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення Найпоширеніші випадки: новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт); https://www.rbc.ua/rus/news/budinki-ele ... 75753.html
Якщо
Ви можете додатково економити, встановивши багатотарифний лічильник. Для будинків з електроопаленням найбільш вигідним є двозонний облік: Нічний час (з 23:00 до 07:00): діє знижка -50%. Відповідно, кіловат коштуватиме 2,16 грн (або 1,32 грн, якщо діє пільговий зимовий тариф).
Хоча в принципі і газ може бути - знаю конкретний випадок що є і тариф на опалення е/е і газ з усім начинням.
ЛАД написав:............... Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения. Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине. Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.
Ні це Ваша ідея. Цікаво, я повинен шукати підтвердження Ваших слів? То я їх не знайшов. І ви їх не знайшли.
Наскільки я бачу, тут кілька чоловік показали розвиток переробної промисловості. З приводу "отрицает падение промпроизводства" я навряд чи щось говорив. Бо такий термін, на великому проміжку часу, мені не зрозумілий.
Краткое содержание - Хили подал в отставку из-за спора о расходах на оборону. - Отставка порождает вопросы о будущем Стармера. - Военные руководители заявляют, что для обеспечения безопасности страны необходимо больше средств. - Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны России. ЛОНДОН, 11 июня (Reuters) - Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку в четверг из-за многомесячного спора о военных расходах, обвинив премьер-министра Кира Стармера в неспособности выделить необходимые ресурсы для обеспечения безопасности страны от растущих угроз . Отставка, сопровождаемая резким публичным письмом, является еще одним свидетельством того, что авторитет Стармера ослабевает , и обнажает кризис в самом сердце британского правительства — как оно может увеличивать расходы на оборону, когда денег практически не остается, а бюджет социального обеспечения продолжает расти. .........Великобритания , уже столкнувшаяся с изменением курса США на отказ от защиты Европы, в настоящее время является третьим по величине вкладчиком в НАТО, уступив первенство Германии в 2024 году, а инвестиционный план был направлен на приведение вооруженных сил в состояние «боевой готовности». ..........Хили заявил, что предложенное Стармером увеличение финансирования обороны «значительно отстает» от того, что необходимо для противодействия возросшим угрозам со стороны России , а также требованиям по усилению военного присутствия в Арктике и на Ближнем Востоке. Правительство изо всех сил пытается найти дополнительные средства в условиях стагнации экономики, когда государственный долг и общая налоговая нагрузка достигли или близки к самым высоким уровням за последние десятилетия. ..........Один из депутатов от Лейбористской партии заявил, что отставка стала «сокрушительным ударом для Стармера». Другой сказал, что теперь неизбежно, что Стармер будет вынужден покинуть свой пост в течение нескольких месяцев. Третий заявил, что это стало полной неожиданностью для команды защиты лейбористов.