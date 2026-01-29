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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18071180721807318074
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:13

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
........

В 1993 наши политики много чего болтали.
Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию". :mrgreen:

Как ты мгновенно перешёл на ржание ... типа, "фигню говорили", ха-ха, как же смешно ...

Оказалось, говорили они правильные слова

Только ты и тебе подобные искали "хороших русских" ... ты и сейчас их ищешь, даже когда по тебе прилетает

Ведь ты знаешь, что никаких "хороших русских" не существует, тебе нужно, чтобы украинцы были унтерменьшами ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:13

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?
Для порівняння надо было показать харьковскую.

Перше посилання це і є харківська.

Понятно, не досмотрел.
Ну так не даром же: "Бренд: Золотая плитка". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:14

Shaman
Вам не надоело фигнёй страдать?
Когда в армию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:24

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:..........
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць.
.......
Это вы о чём?
При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".

Зовсім не така:
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:
до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг
У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення
Найпоширеніші випадки:
новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт);
https://www.rbc.ua/rus/news/budinki-ele ... 75753.html

Якщо
Ви можете додатково економити, встановивши багатотарифний лічильник. Для будинків з електроопаленням найбільш вигідним є двозонний облік: Нічний час (з 23:00 до 07:00): діє знижка -50%. Відповідно, кіловат коштуватиме 2,16 грн (або 1,32 грн, якщо діє пільговий зимовий тариф).
Ой+
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  #<1 ... 18071180721807318074
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