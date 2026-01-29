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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18072180731807418075
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:18

  Schmit написав:
  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.

Та пофіг кого ти там бачиш причиною. Мова про те щоб ти «гадив» в одному місці, тут. Оті всі при*** «скоро ці 3 міста будуть окуповані», і оте все про ЗЕ. А валютна гілка взагалі свята.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:20

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
А с этим: "Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру, - согласен.

а то нічого, що "дотують бізнес низькою зарплатою"
А это делает не государство, а сам бизнес.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
Він пояснював, що цукрові заводи з продуктивністю в 5 млн/тонн в рік, які залишились ПІСЛЯ СОВКА і їх економічна доцільність розраховувалась виходячи з внутрішніх цін совка на цукор/нафту, а тепер педерація ПРОДАЄ Україні Нафту по світовій ціні, а цукор купує по ціні тросникового, тому Україні ВИГІДНІШЕ ЗАКРИТИ заводи з ПРОДУКТИВНІСТЮ в 3 млн тонн і залишити тільки новіші, які випускають 2 млн тонн для внутрішнього споживання.
Про шахту/елоектроенергію - звідти ж.
В 1993 наши политики много чего болтали.
Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию". :mrgreen:
В тебе і зараз язик що помело, особливо класно йому вдається вигрібати з кутків москальську пропоганду..
А от те що
а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище...
То що- буратіно також політик який хотів примазатись
ПС
А перевірити цифри які наводив Міністр Економіки - можна завжди..
от тільки любителю совка зовсім не хочеться знати цифри які доводять що це 3,14дерація почала заганяти Україну в 3,14дераційне стойло , а не Україна винувата бо російськ почала щемити....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:43

А нафта знову нижче 90, вже 88,8
budivelnik
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