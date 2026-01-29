RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18072180731807418075>
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:09

  Schmit написав:
  pesikot написав:Не існує ... тільки війна у нас почалась ще задовго до ЗЕ, чого ти вперто не хочеш помічати

і причина цієї війни має власне прізвище і це - Путін ...

"ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатка" (с)

Так, дійсно, причина початку війни у 2014 році — путін.
Але причина переростання війни у крупномасштабну — Зе і його паства.
Причина ж затягування і трансформації війни у війну на виснаження — Зе, потужні євролідори і численні потужники (у т.ч. і частина порохоботів), які хочуть потужнічати з диванів до кордонів 91, але не хочуть у піхоту ЗСУ.

Консерва ти російська (ніякий ти не порохобот), причина одна - Путін ...

Все інше - бризки ...

Бо поки путін хоче воювати - війна буде, а він хоче воювати
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14263
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:13

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
........

В 1993 наши политики много чего болтали.
Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию". :mrgreen:

Как ты мгновенно перешёл на ржание ... типа, "фигню говорили", ха-ха, как же смешно ...

Оказалось, говорили они правильные слова

Только ты и тебе подобные искали "хороших русских" ... ты и сейчас их ищешь, даже когда по тебе прилетает

Ведь ты знаешь, что никаких "хороших русских" не существует, тебе нужно, чтобы украинцы были унтерменьшами ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14263
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:13

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Я купляв доволі часто, тому так. Майстри харківську плитку відмовлялись класти, зовсім. Достатньо глянуть на харківську і ту, яка лежить поруч.
Загуглив:
https://nexterio.de/BODENFLIESE-STEINOP ... LE/NX10495
Для порівняння:
https://www.hornbach.de/c/bodenbelaege- ... uest=false
Питання, хто буде куплять Харків?
Для порівняння надо было показать харьковскую.

Перше посилання це і є харківська.

Понятно, не досмотрел.
Ну так не даром же: "Бренд: Золотая плитка". :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40725
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:14

Shaman
Вам не надоело фигнёй страдать?
Когда в армию?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40725
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:24

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:..........
А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць.
.......
Это вы о чём?
При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".

Зовсім не така:
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:
до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг
У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення
Найпоширеніші випадки:
новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт);
https://www.rbc.ua/rus/news/budinki-ele ... 75753.html

Якщо
Ви можете додатково економити, встановивши багатотарифний лічильник. Для будинків з електроопаленням найбільш вигідним є двозонний облік: Нічний час (з 23:00 до 07:00): діє знижка -50%. Відповідно, кіловат коштуватиме 2,16 грн (або 1,32 грн, якщо діє пільговий зимовий тариф).

Хоча в принципі і газ може бути - знаю конкретний випадок що є і тариф на опалення е/е і газ з усім начинням.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7428
З нами з: 19.04.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:40

  ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело фигнёй страдать?
Когда в армию?


Чуть позже ЛАД снова будет писать - "я никого в армию никогда не отправлял", "никогда такого не было", "это другие отправляют, а я нет, никогда и никого" ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14263
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:42

  vt313 написав:
  ЛАД написав:...............
Сравнивать предложили вы. Вы и ищите информацию для сравнения.
Для меня вопрос не существует. Всё очевидно и, кроме вас, никто не отрицает падение промпроизводства в Украине.
Вы повторяете одно и то же без всяких аргументов и уже не первый раз. Разговор не имеет смысла.


Ні це Ваша ідея.
Цікаво, я повинен шукати підтвердження Ваших слів? То я їх не знайшов.
І ви їх не знайшли.
А вот врать не надо.
Вот ваши слова: "Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість", - viewtopic.php?p=5962779#p5962779.

Наскільки я бачу, тут кілька чоловік показали розвиток переробної промисловості.
З приводу "отрицает падение промпроизводства" я навряд чи щось говорив.
Бо такий термін, на великому проміжку часу, мені не зрозумілий.
Тогда о чём мы вообще говорим?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40725
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:49

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:........
Это вы о чём?
При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".

Зовсім не така:
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:
........
https://www.rbc.ua/rus/news/budinki-ele ... 75753.html

Якщо
......
Понятно, я понял как "будинки без газу", а вы говорили о домах с електроопаленням. У меня дом без газа, поэтому и среагировал. Но отопление у нас от крышной котельной - газовой.

Но, с другой стороны, газ для населения дотируют, в т.ч. и на отопление. Следовательно, надо дотировать и ээ для тех домов, где нет газового отопления, а есть только электрическое.

А с этим: "Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру, - согласен.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40725
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:14

дотують бізнес низькою зарплатою

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:........
Это вы о чём?
При чём тут "будинки без газу"? Цена на ээ в них такая же, как и "будинках з газом".

Зовсім не така:
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:
........
https://www.rbc.ua/rus/news/budinki-ele ... 75753.html

Якщо
......
Понятно, я понял как "будинки без газу", а вы говорили о домах с електроопаленням. У меня дом без газа, поэтому и среагировал. Но отопление у нас от крышной котельной - газовой.

Но, с другой стороны, газ для населения дотируют, в т.ч. и на отопление. Следовательно, надо дотировать и ээ для тех домов, где нет газового отопления, а есть только электрическое.

А с этим: "Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру, - согласен.

а то нічого, що "дотують бізнес низькою зарплатою"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43076
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:17

Краткое содержание
- Хили подал в отставку из-за спора о расходах на оборону.
- Отставка порождает вопросы о будущем Стармера.
- Военные руководители заявляют, что для обеспечения безопасности страны необходимо больше средств.
- Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны России.
ЛОНДОН, 11 июня (Reuters) - Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку в четверг из-за многомесячного спора о военных расходах, обвинив премьер-министра Кира Стармера в неспособности выделить необходимые ресурсы для обеспечения безопасности страны от растущих угроз .
Отставка, сопровождаемая резким публичным письмом, является еще одним свидетельством того, что авторитет Стармера ослабевает , и обнажает кризис в самом сердце британского правительства — как оно может увеличивать расходы на оборону, когда денег практически не остается, а бюджет социального обеспечения продолжает расти.
.........Великобритания , уже столкнувшаяся с изменением курса США на отказ от защиты Европы, в настоящее время является третьим по величине вкладчиком в НАТО, уступив первенство Германии в 2024 году, а инвестиционный план был направлен на приведение вооруженных сил в состояние «боевой готовности».
..........Хили заявил, что предложенное Стармером увеличение финансирования обороны «значительно отстает» от того, что необходимо для противодействия возросшим угрозам со стороны России , а также требованиям по усилению военного присутствия в Арктике и на Ближнем Востоке.
Правительство изо всех сил пытается найти дополнительные средства в условиях стагнации экономики, когда государственный долг и общая налоговая нагрузка достигли или близки к самым высоким уровням за последние десятилетия.
..........Один из депутатов от Лейбористской партии заявил, что отставка стала «сокрушительным ударом для Стармера». Другой сказал, что теперь неизбежно, что Стармер будет вынужден покинуть свой пост в течение нескольких месяцев. Третий заявил, что это стало полной неожиданностью для команды защиты лейбористов.
https://www.reuters.com/world/uk/british-defence-minister-healey-resigns-over-defence-spending-2026-06-11/
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 чер, 2026 21:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40725
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 18072180731807418075>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 25421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 24164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 321843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11643)
11.06.2026 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.