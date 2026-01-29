Краткое содержание

- Хили подал в отставку из-за спора о расходах на оборону.

- Отставка порождает вопросы о будущем Стармера.

- Военные руководители заявляют, что для обеспечения безопасности страны необходимо больше средств.

- Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны России.

ЛОНДОН, 11 июня (Reuters) - Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку в четверг из-за многомесячного спора о военных расходах, обвинив премьер-министра Кира Стармера в неспособности выделить необходимые ресурсы для обеспечения безопасности страны от растущих угроз .

Отставка, сопровождаемая резким публичным письмом, является еще одним свидетельством того, что авторитет Стармера ослабевает , и обнажает кризис в самом сердце британского правительства — как оно может увеличивать расходы на оборону, когда денег практически не остается, а бюджет социального обеспечения продолжает расти.

.........Великобритания , уже столкнувшаяся с изменением курса США на отказ от защиты Европы, в настоящее время является третьим по величине вкладчиком в НАТО, уступив первенство Германии в 2024 году, а инвестиционный план был направлен на приведение вооруженных сил в состояние «боевой готовности».

..........Хили заявил, что предложенное Стармером увеличение финансирования обороны «значительно отстает» от того, что необходимо для противодействия возросшим угрозам со стороны России , а также требованиям по усилению военного присутствия в Арктике и на Ближнем Востоке.

Правительство изо всех сил пытается найти дополнительные средства в условиях стагнации экономики, когда государственный долг и общая налоговая нагрузка достигли или близки к самым высоким уровням за последние десятилетия.

..........Один из депутатов от Лейбористской партии заявил, что отставка стала «сокрушительным ударом для Стармера». Другой сказал, что теперь неизбежно, что Стармер будет вынужден покинуть свой пост в течение нескольких месяцев. Третий заявил, что это стало полной неожиданностью для команды защиты лейбористов.