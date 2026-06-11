Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:28
Не!
Нифига.
У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке.
"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с).
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06
rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?
Додано: Чет 11 чер, 2026 21:55
Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠
Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.
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